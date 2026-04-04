Охранники мэра Лондона забыли сумку с оружием возле его дома
Полиция, охранявшая мэра Лондона Садика Хана, оставила сумку с огнестрельным оружием на улице рядом с его домом, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Sun. В сумке находились пистолет, полуавтоматический карабин, электрошокеры и патроны. По данным издания, забытый сотрудниками полиции пакет первым нашел случайный прохожий.
В столичной полиции подтвердили, что по данному факту проводится внутреннее расследование. Пять сотрудников, которые отвечали за охрану мэра, отстранены от исполнения служебных обязанностей на время проверки.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мэрия Лондона назвала высказывания президента США Дональда Трампа о мэре Садике Хане отвратительными и нетерпимыми.