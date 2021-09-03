Выйдет ли Венгрия из Евросоюза

Взгляд
3 сентября, пятница  |  Последнее обновление — 12:51  |  vz.ru
Разделы

Экспортная монополия Газпрома может быть разрушена

Если пустить газ Роснефти в «Северный поток – 2», то газопровод станет соответствовать Газовой директиве ЕС Jens Büttner Кредит/DPA/Picture alliance/ТАСС
Впервые единоличное право Газпрома на экспорт трубопроводного газа пошатнулось. Реальные шансы стать еще одним поставщиком российского голубого топлива в Европу появились у Роснефти. Почему российские власти десятилетиями сохраняли монополию Газпрома на экспорт и какой существенный аргумент Игоря Сечина может убедить власти разрушить монополию теперь? Подробности...
Перейти в раздел…

Малые партии могут успеть пройти в Госдуму

Заметная часть избирателей, уже твердо решивших идти голосовать, пока определилась со своими предпочтениями Артем Геодакян/ТАСС
Возможность преодолеть пятипроцентный рубеж и попасть в новую Госдуму есть не только у четверки лидеров во главе с «Единой Россией», но и y некоторых малых партий – «Новых людей», Партии пенсионеров и «Яблока». Об этом заявили социологи и политологи, оценив результаты социологических опросов. Кто может помочь пройти новичкам? Подробности...
Перейти в раздел…

Какой была бы Россия с населением в полмиллиарда человек

Россия с большим количеством населения, бесспорно, была и лучше, мощнее и богаче Михаил Джапаридзе/ТАСС
Если бы не события 1917 и 1991 годов, у нас была бы другая страна, а ее население достигало бы 500 млн человек, заявил Владимир Путин на марафоне общества «Знание». По мнению экспертов, сегодня страна действительно испытывает дефицит населения в том числе и из-за утраченного в ХХ веке человеческого потенциала. Подробности...
Перейти в раздел…

Байден выступил терапевтом Зеленского

Для Владимира Зеленского переговоры с Джо Байденом были жизненно необходимым актом верификации «охранной грамоты» Pool via CNP /MediaPunch/
Global Look Press
Визит президента Украины Владимира Зеленского в США еще не завершен, но уже выглядит провальным. Встреча с Джо Байденом не принесла киевскому гостю ничего из того, на что он рассчитывал, что может создать для Зеленского угрозы внутри страны. Вместо реальной поддержки он получил своего рода терапию, задача которой – уберечь украинскую власть от вредных для США глупостей.  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему массовые побеги заключенных становятся тенденцией

Сбежать из изолятора без помощи извне практически невозможно Антон Денисов/РИА Новости
В Бурятии в субботу по горячим следам задержали семерых преступников, сбежавших из психоневрологического диспансера. Побегу предшествовал бунт в одном из отделений лечебницы. Это второй подобный случай за месяц. В начале августа пятеро преступников сбежали из истринского изолятора, причем один из беглецов – киллер Александр Мавриди – не пойман. Почему в России стали возможны массовые побеги, которые представляют серьезную угрозу? Подробности...
Перейти в раздел…

Выйдет ли Венгрия из Евросоюза

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Сегодня на Орбана многие в Европе смотрят как на последнюю надежду. И если его не оставит решимость, за ним могут последовать многие. В этом случае скорый, бесславный конец Евросоюза, даст Бог, не обернется сокрушительной катастрофой. Подробности...

Почему провалился план Черчилля не пустить русских в Европу

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
3 сентября 1943 года стартовала высадка англо-американских войск в Италии. Это была часть плана – оккупировать Европу до того, как туда войдут советские войска. Подробности...

Русское небо способно породить новых людей

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Очевидно, летать – это дорого или очень дорого. Но все же это возможно. Под нашими ногами распласталось огромное, бескрайнее, но наше, родное, домашнее небо, в котором можно было бы летать. Подробности...
Обсуждение: 31 комментарий
Перейти в раздел…

Провал Зеленского в Вашингтоне

США отказываются от войн

Афганистан: что будет дальше

Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Мощные ливни затопили улицы Нью-Йорка

В Нью-Йорке объявили режим чрезвычайной ситуации из-за угрозы наводнений, вызванных отголосками урагана «Ида». Губернатор штата Кэти Хокул призвала жителей не садиться за руль и не выходить из дома без необходимости
Подробности...

В аэропорту Кабула произошел крупный теракт, много жертв

За считанные дни до ухода американцев из Афганистана в аэропорту Кабула произошел крупный теракт. В результате серии взрывов погибли более ста человек, из них 13 американских морпехов. Ответственность за атаку взяло на себя ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
Подробности...

Ангела Меркель совершила прощальный визит в Россию

В пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель провела в Кремле переговоры с Владимиром Путиным. Для нее этот визит стал последним в качестве главы государства. Однако многие уверены, что она не превратилась в «хромую утку» и сохранит серьезное влияние на европейскую политику
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
18:40

В Бурятии завершают установку виртуального концертного зала в рамках нацпроекта «Культура»

В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
Подробности...
Перейти в раздел…
Что вам ближе – коммунизм или христианство?
  • Коммунизм

  • Христианство

  • И то, и другое

  • Ни то, ни другое
Какая оценка личности Сталина преобладает в последнее время?
  • Очернение

  • Восхваление

  • Адекватная реальности оценка
Сколько денег вы планируете потратить на сборы ребенка в школу?
  • До 10 тыс. рублей

  • 10-20 тыс. рублей

  • Более 20 тыс. рублей
    Перейти в раздел…
    НОВОСТЬ ЧАСА: Путин высказался о возможном уходе Лаврова и Шойгу на работу в Госдуму
    Путин рассказал о беспрецедентном налоговом режиме для бизнеса на Курилах Погребинский: США устраивает отказ Украины от Минских соглашений «Талибан» назвал Китай основным партнером Афганистана Греф: Россия к 2050 году потеряет больше половины производства нефти и газа
    Путин объявил о масштабном обновлении почтовой сети России Украина сочла контракт с Газпромом «не лучшей гарантией» транзита «Талибан» понес большие потери в Панджшере Голикова раскрыла подробности программы «Санитарный щит»
    Путин рассказал о не связанной со Скуратовым версии гибели митрополита Филиппа Зеленский проигнорировал «наставления» Порошенко перед встречей с Байденом Американские СМИ написали о страхе сирийских крестьян остаться без защиты войск США Приамурье стало экспериментальной площадкой по беспилотной перевозке грузов между Россией и КНР

    Главная тема


    Экспортная монополия Газпрома может быть разрушена

    «токсична для бизнеса»


    Эксперт заявил об абсурдной позиции Украины по транзиту газа в Европу

    «испытала аномалию»


    Ракета украинского подрядчика НАСА взорвалась после запуска

    «Легкая черепно-мозговая травма»


    Захарова оценила подарок Зеленскому от конгрессменов США

    Видео

    «окончание великих войн»


    США меняют инструмент давления на весь мир

    новые рекорды


    Европа зря ждет падения цен на газ

    инструмент давления


    Китай стал наказывать другие страны за непослушание

    Варшава – Киев


    В Польше мечтают о поглощении Украины

    Летний отдых


    Туристический сезон оказался лучшим для России

    Цитадель германского милитаризма


    Алексей Алешковский: Америка поворачивает дышло

    когнитивный диссонанс


    Герман Садулаев: Зачем люди становятся религиозными фанатиками

    мир наизнанку


    Игорь Мальцев: Америка – королева государственного лицемерия

    на ваш взгляд


    Что вам ближе – коммунизм или христианство?
    Владимир Можегов

    Выйдет ли Венгрия из Евросоюза

    Владимир Можегов
    публицист
    		3 сентября 2021, 12:02

    Вопрос, выйдет ли Венгрия из Евросоюза, звучит диковато, согласен. Но только на первый взгляд. А после того, как из Евросоюза вышла Британия (конечно, с совсем иными целями: чтобы контролировать Европу извне) – вопрос в принципе переходит из фазы невозможного в фазу вероятного. Непосредственным же поводом его поднять послужила опубликованная недавно венгерским изданием Magyar Nemzet  статья Томаша Фрича «Пора поговорить о huxit».

    «Я знаю, что это табу, но кто-то должен сказать это слово первым: huxit – то есть добровольный суверенный выход Венгрии из союза (по примеру Brexit)» – так начинает Фрич свое послание. Называя непосредственным поводом сего демарша «беспрецедентную, никогда ранее столь не скоординированную серию нападок ЕС и Запада в целом на венгерский закон о защите детей».

    Действительно, после того как венгерский парламент одобрил закон, запрещающий пропаганду гомосексуализма и изменения пола среди несовершеннолетних, на Венгрию обрушился настоящий шквал обвинений. Причем в выражениях самых резких.

    17 стран – членов ЕС подписали письмо, в котором выразили «серьезную озабоченность» действиями Венгрии, заявив, что ЕС должен продолжить борьбу за права геев и лесбиянок. То есть любой ценой продавить и навязать свою линию венграм. Дальше всех зашел премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, заявив: «Для меня, Венгрии больше нет места в ЕС», и добавив, что «долгосрочная цель – поставить Венгрию на колени в этом вопросе». Итак, они должны разделить с нами наши ценности, либо покинуть Евросоюз – таков предъявленный Венгрии ультиматум. И статью Фрича можно воспринимать как закономерный ответ на него. Сразу заметим, что так ее в ЕС и восприняли.

    Дело в том, что Фрич – не рядовой политолог, но человек близкий к власти и Орбану, а Magyar Nemzet («Венгерская нация») – одно из самых влиятельных венгерских консервативных изданий. Так что речь вполне может идти не о каких-то личных рефлексиях автора, а о серьезных размышлениях внутри венгерской власти, вбросе темы для обсуждения и понимания общественного мнения – и ответном послании ЕС от лица венгерской власти.

    Фото: REUTERS/Francois Lenoir

    «В июле 2021 года пришло время серьезно подумать о нашем возможном выходе из федерации государств, сочащихся кровью из тысяч ран и проявляющих имперские амбиции и вызывающее высокомерие в отношении стран Восточной и Центральной Европы…» – пишет Фрич. И продолжает: «Сегодня мы дошли до последней черты: глобалистская финансовая элита и институты ЕС, которыми они управляют, фактически заявляют нам: мы обязаны сделать то, что они от нас требуют, иначе они лишат нас денег… Что ж, мы вступали в сообщество свободных, суверенных стран (по крайней мере, мы так думали), а оказались в Европе имперской, сверхфедеральной. После выхода из советского блока нашей единственной целью было стать суверенным и независимым государством. Но если они захотят снова нам диктовать, наше членство в ЕС станет бессмысленным… Не в интересах Венгрии вновь подчиниться имперским и глобалистским устремлениям».

    Что ж, сказано всё достаточно ясно и прямо. Действительно, противостояние консервативной Венгрии с леволиберальной космополитической верхушкой Евросоюза достигло фазы кипения. Сегодня Венгрия – оплот консервативных ценностей в Евросоюзе. О подвигах премьера Орбана в отстаивании консервативных ценностей – в будущем, вероятно, будут слагать былины: как о сражениях христианского рыцаря со стоглавым змием мультикультурализма. Чего стоит одна только война с Соросом, институт «Открытое общество» которого без церемоний вышвырнули из Будапешта. Или заявление министра по делам семьи Каталин Новак о том, что в «Венгрии живут только мужчины и женщины, а все остальные сказочные персонажи могут покинуть страну, если им не нравятся неоспоримые факты». Наконец, закон о защите детей от пропаганды гомосексуализма, вокруг которого скрестились копья сегодня.

    Понятны поиски Орбаном оптимального выхода из патовой, в сущности, ситуации. Создать в Евросоюзе консервативное крыло Венгрия – Польша – Италия (а такие попытки Орбаном предпринимались) было бы еще возможно при Трампе. Но сегодня, когда глобальный центр вернул себе власть в Вашингтоне, выглядят утопично. С другой стороны, последовательная консервативная политика, поддержанная народом, просто не оставляет иных шансов, как только идти на разрыв. Либо сдача позиций и компромисс, который тоже едва ли будет долгим. Очевидно, что давление не прекратится, в продавливании леволиберальной повестки власти Евросоюза будут идти до конца.

    В то же время за поведением Венгрии внимательно следят и из другого лагеря. Консервативный курс Орбана в той или иной степени поддерживают все восточноевропейские страны. Польша, Болгария, Румыния, Словакия, Хорватия также крайне скептично смотрят на агрессивные инициативы Брюсселя. Сопротивление им нарастает даже в Австрии, Германии (особенно, землях бывшего ГДР) и Франции (вспомним письмо отставных генералов). Также у всех на глазах расправы с такими мелкими и несамостоятельными странами, как Эстония, с навязыванием ей глобалистских стандартов при полном пренебрежении волей народа (отмена референдума о браке как союзе между мужчиной и женщиной и смена правительства в январе этого года). Одним словом, звучат слова о «Хуксите» не так уж и фантастично.

    Однако способна ли будет суверенная Венгрия выстоять экономически? Фрич (и, вероятно, стоящий за ним Орбан) считает, что да. Западные компании, такие как Audi, BMW, Mercedes, едва ли уйдут из Венгрии. Самостоятельная Венгрия вполне способна заключать суверенные договоры с каждой европейской страной в отдельности. И, вообще, Венгрии пора вставать на свои собственные ноги, считает Фрич. Разве не так поступают Норвегия и Швейцария (а теперь и Великобритания), не входящие в Союз?

    Что ж, посмотрим за продолжением этого противостояния. Однако каждому здравомыслящему человеку (много ли таких осталось?) должно быть очевидно, что пиратская команда, захватившая Европейский корабль, ведет его на рифы. И самое благоразумное, что может сделать в такой ситуации благонамеренный отец семейства – хватать семью в охапку и бежать с тонущего корабля. Сегодня на Орбана многие в Европе смотрят как на последнюю свою надежду. И если его не оставит решимость, за ним могут последовать многие. В этом случае скорый, бесславный конец Евросоюза, который уже маячит на горизонте, даст Бог, не обернется сокрушительной катастрофой.

    Другие материалы автора


    Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •