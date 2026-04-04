В Крыму завершился очный этап «Академии КСВО РФ»

Tекст: Дмитрий Зубарев

Очный этап Всероссийского проекта «Академия КСВО РФ» состоялся на арт-кластере «Таврида.АРТ» Академии «Меганом» в Крыму с 30 марта по 3 апреля 2026 года. Программа была организована АНО «Комитет семей воинов Отечества» при поддержке Фонда президентских грантов. За четырнадцать дней поступило более 1300 заявок от 450 команд, из которых в финал прошли 50 команд из 41 региона России.

В течение пяти дней участники прошли интенсивное обучение по 60-часовым трекам, включавшим командные задания, индивидуальные сессии и работу с федеральными экспертами. Особое внимание уделялось развитию управленческих компетенций и формированию устойчивых решений для поддержки семей участников спецоперации. Эксперты платформы «Россия – страна возможностей» провели медиатренинги и обучили команды системной коммуникации в социальных сетях.

Ключевым событием стала панельная дискуссия «Общественные инициативы, бизнес и власть», объединившая представителей власти, общественного и образовательного сектора. Руководитель «Комитета семей воинов Отечества» Юлия Белехова заявила: «Ключевым условием успешного взаимодействия остается способность к диалогу. Самое важное – слышать друг друга».

Команды представили свои проекты по различным направлениям: от социальной и психологической поддержки до патриотического воспитания, культурных инициатив и программ реабилитации. Итогом этапа стала защита обновленных инициатив перед экспертами, после чего участники получили сертификаты и планы по дальнейшей реализации проектов.

Участники отметили ценность программы, а также атмосферу поддержки и обмена опытом. Представитель команды из Новосибирской области Никита Галактионов заявил: «Академия помогла нам структурировать проект, увидеть слабые места и усилить его». По словам руководителя проекта Анастасии Скорятиной, очный этап стал точкой роста и позволил командам получить конкретные инструменты для работы на местах.

