    В чем секрет необычно крепкого рубля
    Стало известно о планах США помочь Киеву с дальнобойными ударами по России
    Фон дер Ляйен заявила о «новом подходе к санкциям» против России
    Маск стал первым в мире полутриллионером
    Россия намерена инициировать процесс выбора генсека ООН
    G7 решила усилить давление на Россию и покупателей российской нефти
    Стало известно о тупике на саммите Евросоюза в Копенгагене
    Генсек НАТО повысил голос на премьера Эстонии из-за российских МиГ-31
    Глава Дагестана осудил нападение толпы подростков на двух школьников в Махачкале
    Борис Акимов Борис Акимов Постмодерн – это деменция человечества

    Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Камчатка-блюз» на фоне толп туристов

    Я потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 1990-е. Это два совершенно разных города.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Культ обиженности – путь бесов

    Идеологи, которые пытаются присвоить людям статус жертвы, могут казаться в чем-то привлекательными – в мире действительно много несправедливости. А считать виновным в своих бедах кого-то другого – это путь наименьшего сопротивления, на который очень соблазнительно свернуть.

    11 комментариев
    2 октября 2025, 08:17 • Новости дня

    Марочко сообщил о вытеснении ВСУ из харьковского Амбарного

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения армии России продолжают постепенно вытеснять силы ВСУ из Амбарного, где важную роль играет расположение населенного пункта на стратегической высоте, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские войска продолжают наступление на позиции Вооруженных сил Украины в районе Амбарного Харьковской области, передает ТАСС.

    Марочко добавил, что ситуация в этом населенном пункте остается весьма сложной из-за его расположения на возвышенности, что затрудняет продвижение российских подразделений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Марочко сообщил, что Вооруженные силы Украины потеряли контроль над Шандриголово в Донецкой народной республике. Марочко рассказал о переброске в Северск групп с иностранными солдатами. Российские войска продвинулись у пяти поселений в Донецкой народной республике.

    1 октября 2025, 21:17 • Новости дня
    Яркая вспышка в небе вызвала отключение света в Днепропетровске

    Перебои со светом начались в Днепропетровске и области после вспышки в небе

    Tекст: Вера Басилая

    В Днепропетровске (украинское название – Днепр) и ряде районов области после появления крупной вспышки в небе зафиксированы массовые перебои с электроснабжением, сообщил украинский «24 канал».

    Перебои в электроснабжении Днепропетровска и области фиксируются после яркой вспышки в небе над городом, передает ТАСС.

    По информации украинского «24 канала», перебои коснулись как самого города, так и региона, но местные власти пока не дали официальных комментариев по этому поводу.

    В соответствии с предварительными предположениями, причиной отключения могли стать взрывы трансформаторов, сообщается в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

    Параллельно власти Украины информируют об атаках на объекты энергетической инфраструктуры в Киевской области. В результате отключения света также зафиксированы в Киевской и Черниговской областях. В Черниговской области введены почасовые графики отключения c 20:00, а без электроснабжения остались 307 тыс. потребителей.

    По данным Минэнерго Украины, энергетическая инфраструктура в Киевской области получила повреждения, что стало причиной массовых отключений в двух регионах.

    Ранее утром в Киеве после объявления воздушной тревоги произошли взрывы.

    В Харькове зафиксировали не менее десяти взрывов.

    На севере Черниговской области на Украине повредили объект энергетической инфраструктуры.

    В Одесской области оказались повреждены энергетические объекты, а некоторые пригородные поезда были остановлены.

    Комментарии (12)
    2 октября 2025, 03:21 • Новости дня
    Стало известно о планах США помочь Киеву с дальнобойными ударами по России

    WSJ: США передадут Киеву разведданные для ударов дальнобойным оружием по России

    @ U.S. Marines/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация США намерена предоставить Украине информацию для нанесения ударов дальнобойным оружием по российской энергетической инфраструктуре, пишет Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

    Как пишет Wall Street Journal, «США предоставят Украине разведданные для ударов дальнобойным оружием по объектам российской энергетической инфраструктуры», передает РИА «Новости».

    Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп подписал разрешение для американских разведывательных агентств и Пентагона о предоставлении подобной поддержки Киеву. Официальные лица США заявили, что Вашингтон также просит союзников по НАТО предоставить Украине аналогичную помощь.

    По информации издания, это первый случай, когда администрация Трампа согласилась оказать Киеву содействие в нанесении таких ударов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что Украина при поддержке Евросоюза якобы сможет «вернуть всю территорию в ее изначальных границах», а также допустил, что Киев может «пойти еще дальше». Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    Комментарии (12)
    1 октября 2025, 19:55 • Видео
    Евросоюз готовит переворот из-за Украины

    В среду в Дании открывается саммит Евросоюза. Главные темы – где найти денег для Владимира Зеленского и как устроить переворот, чтобы сделать Украину членом ЕС.

    Комментарии (0)
    1 октября 2025, 13:06 • Новости дня
    Военный эксперт назвал основные цели при освобождении Северска

    Эксперт Кнутов: Северск станет «фундаментом» операции по освобождению Славянска и Краматорска

    Военный эксперт назвал основные цели при освобождении Северска
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    ВСУ превратили Северск в крупный укрепрайон. Российские войска при освобождении города применяют тактику «просачивания»: отсекают пути снабжения украинской группировки, изолируют район боевых действий, находят бреши и скрытно проходят вглубь обороны, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее российские войска подошли к Северску с двух направлений.

    «После зачистки Серебрянского лесничества ВС России развивают наступление в направлении Северска. Этот населенный пункт – важный для противника логистический центр. Его освобождение будет играть принципиальную роль для дальнейшего продвижения наших войск, а также при создании буферной зоны в Харьковской области», – отметил Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    Так, переход Северска под контроль российской армии откроет дорогу на Лиман и далее на Славянск, уточнил собеседник. Параллельно тяжелейшие бои идут за выступ в Доброполье, добавил он. «Происходящее – фундамент будущих стратегических операций по охвату двух агломераций – Славянско-Краматорской и Покровско-Мирноградской – и, по сути, освобождению Донбасса», – подчеркнул Кнутов.

    Говоря о Северске, эксперт напомнил, что ВСУ превратили город в крупный укрепрайон. «Впрочем, тактика «просачивания», применяемая ВС России, дает хорошие результаты и позволяет сокращать наши потери», – отметил он, добавив, что российские войска отсекают пути снабжения украинской группировки, изолируют район боевых действий, находят бреши и скрытно проходят вглубь обороны.

    При этом противоборствующая сторона в силу нехватки личного состава широко использует дроны, продолжил аналитик. «Обилие беспилотников мешает продвижению наших штурмовиков. Но, как говорят российские военнослужащие, побеждаем хитростью и смекалкой», – заключил Кнутов.

    Напомним, российские войска практически вплотную подошли к Северску. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, расстояние от города до крайних российских позиций на некоторых участках составляет несколько сотен метров.

    «Российские штурмовые группы фактически подошли вплотную к Северску. В частности, с севера и северо-восточной стороны расстояние колеблется от нескольких сотен метров до одного километра», – сказал он ТАСС.

    Накануне Минобороны сообщило, что подразделения группировки войск «Юг» освободили населенный пункт Северск Малый. «Это микрорайон-эксклав Северска. Он расположен в пяти километрах к северу от окраин города, между частично подконтрольной нашим Серебрянкой и Дроновкой, остающейся под противником», – отметил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале.

    «Очевидно, Северск обходят со стороны границы ДНР и ЛНР. Если из Северска Малого развить наступление на Дроновку и Платоновку, можно перерезать трассу Т0513 на Лиман и Славянск. Это последнее безопасное логистическое плечо для гарнизона Северска. Без него группировке ВСУ в городе придется переходить на голодный паек», – подчеркнул Коц.

    По информации ТАСС, ВС России взяли под огневой контроль логистику ВСУ вокруг Северска. Снабжение украинского гарнизона в городе сильно усложнено. «Вокруг Северска вся логистика противника находится под полным огневым контролем. Доставка в город провизии и боекомплекта – задача для противника крайне сложная», – заявили агентству в силовых структурах.

    Ранее Минобороны отчитывалось о контроле над Кировском. Газета ВЗГЛЯД писала, какой хитростью удалось освободить город и как эта операция вписывается в общий план освобождения северных районов Донбасса.

    Комментарии (0)
    1 октября 2025, 12:38 • Новости дня
    Российские войска освободили Вербовое в Днепропетровской области
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили Вербовое в Днепропетровской области.

    Группировка нанесла поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны около Новогригоровки, Новониколаевки и Полтавки в Запорожской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли до 315 военнослужащих и бронемашину.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ возле Алексеевки, Искриковщины, Кондратовки, Мезеновки и Новой Сечи в Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Бологовкой, Волчанском и Григоровкой.

    ВСУ при этом потеряли до 145 военнослужащих, 152-мм орудие Д-20. Уничтожен склад матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике тяжелой механизированной, трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Богуславки, Купянска в Харьковской области, Александровки, Новоселовки, Ямполя и Яцковки в Донецкой народной республике (ДНР).

    Потери противника составили свыше 220 военнослужащих и три бронемашины. Уничтожены две станции РЭБ, радиолокационная станция обнаружения воздушных целей и американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, а также шесть складов с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Александро-Калиново, Иванополья, Константиновки, Пазено, Плещеевки, Северска и Черкасского в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник при этом потерял до 305 военнослужащих, четыре бронемашины, 152-мм пушку «Гиацинт-Б». Уничтожены пять складов с боеприпасами и горючим.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике восьми механизированных, трех десантно-штурмовых, мотопехотной, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии поблизости от Анновки, Белицкого, Гришино, Золотого Колодезя, Красноармейска, Красного Лимана, Петровки, Родинского и Торецкого в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили более 480 военнослужащих, танк, бронемашина «Казак» и три пикапа, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Северск Малый в ДНР.

    За день до этого они освободили Кировск в ДНР, а также Шандриголово на севере ДНР.

    Российские войска в зоне СВО освободили в сентябре 19 населенных пунктов.

    Комментарии (0)
    1 октября 2025, 12:47 • Новости дня
    ВС России поразили цех производства десантных катеров для ВСУ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение цеху производства десантных катеров, а также объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

    Кроме того? удары наносились по месту запуска БПЛА большой дальности, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 134 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты 97 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 667 самолетов, 283 вертолета, 87 502 беспилотника, 631 ЗРК, 25 314 танков и других бронемашин, 1592 боевые машины РСЗО, 30 095 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 тыс. единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Ранее в среду подполье сообщило об ударе по судоремонтному заводу в Измаиле.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ железнодорожные объекты. А за день до этого они поразили украинское ремонтное предприятие авиапромышленности.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 01:23 • Новости дня
    G7 решила усилить давление на Россию и покупателей российской нефти
    @ Holger Weitzel/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    G7 намерена ужесточить санкции против России, рассмотреть варианты использования ее замороженных активов, а также «максимально усилить» давление на покупателей российской нефти, говорится в совместном заявлении министров финансов стран G7.

    В тексте заявления G7, которое опубликовало правительство Канады по итогам виртуальной встречи министров, сообщается о договоренности «предпринять общие шаги, чтобы увеличить давление на Россию» с целью «поддержки Украины», передает РИА «Новости».

    В коммюнике подчеркивается, что обсуждаются дополнительные торговые меры и ограничения в отношении государств и организаций, помогающих «финансировать военные усилия» России, в том числе через нефтепродукты из российской нефти.

    «Мы согласились, что сейчас самое время усилить давление на экспорт нефти из России, являющийся основным источником ее доходов. Мы будем оказывать давление на тех, кто продолжает увеличивать закупки российской нефти… и на тех, кто способствует обходу санкций», – говорится в заявлении.

    Министры договорились принять меры, направленные на значительное сокращение импорта углеводородов из России. Также они разрабатывают широкий спектр вариантов для удовлетворения финансовых потребностей Украины, включая «скоординированное использование полной ценности замороженных суверенных активов России».

    Подчеркивается, что все действия G7 будут реализовываться в рамках правовых норм стран-участников. Новые меры и дальнейшее обсуждение вопросов поддержки Украины запланированы на встречу 15 октября 2025 года в Вашингтоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон выступил против идеи канцлера ФРГ Фридриха Мерца предоставить Украине беспроцентный кредит почти на 140 млрд евро за счет замороженных суверенных активов России.

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что не все страны Евросоюза поддерживают инициативу предоставления Украине так называемого репарационного кредита за счет замороженных российских активов.

    Премьер Бельгии Барт де Вевер раскритиковал идею такого кредита для Украины.

    Комментарии (0)
    1 октября 2025, 11:40 • Новости дня
    Умер раненный при атаке дрона глава Совета депутатов Новой Каховки Леонтьев

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев умер в больнице после ранения, полученного при атаке дрона ВСУ типа «Баба-яга», сообщил губернатор области Владимир Сальдо.

    Глава Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев, получивший тяжелые ранения в результате атаки дрона ВСУ, скончался в больнице, сообщил Сальдо в Telegram-канале.

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что врачи боролись за жизнь Леонтьева до последнего, однако спасти его не удалось.

    По словам Сальдо, «на боевом посту от подлого удара противника погиб настоящий патриот, горячо любивший Россию и Херсонщину». Он отметил, что Леонтьев был одним из первых сторонников партии «Единая Россия» в регионе, честным, принципиальным и открытым человеком.

    Губернатор выразил глубокие соболезнования родным и близким погибшего, подчеркнув, что память о нем навсегда останется в истории Херсонской области и в сердцах земляков.

    Ранее Сальдо сообщал, что при атаке дрона «Баба-яга» был ранен глава Совета депутатов Новой Каховки Леонтьев. Дрон типа «Баба-яга» сбросил два взрывных устройства на здание депутатского корпуса. В результате атаки пострадали три человека.

    Комментарии (3)
    1 октября 2025, 11:59 • Новости дня
    ВСУ перешли на подземную тактику в Волчанске

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины перестроили свою тактику в разрушенном Волчанске, полностью переместив передвижение личного состава и снабжения под землю, сообщил военный эксперт Виталий Киселев.

     Киселев рассказал, что украинские военные полностью перенесли передвижение в Волчанске под землю, сообщает РИА «Новости».

    По его словам, ранее ВСУ использовали здания города как укрытия, но теперь применяют тактику подземных лабиринтов и тоннелей, похожую на ту, что использовали вьетнамские партизаны. Такая же стратегия применяется украинскими войсками в Часовом Яре и Константиновке.

    Эксперт отметил, что ВСУ перемещаются под землей из-за большой опасности на поверхности, которую создают российские операторы БПЛА, в частности комплексы «Орлан» и другие разведывательные системы. Логистические пути также переносятся в подземные ходы, по которым доставляется личный состав, провизия и обмундирование. Киселев уточнил, что для снабжения используются специальные проводники.

    Волчанск – районный центр в Харьковской области. В случае его взятия российскими силами может открыться путь на южное направление области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска расширили зону контроля у Волчанска в Харьковской области. Минобороны заявило о значительных потерях ВСУ под Волчанском и Северском. Военный аналитик отметил, что позиции ВС России в Волчанске укрепляются.

    Комментарии (0)
    1 октября 2025, 12:42 • Новости дня
    Responsible Statecraft: Украина не сможет использовать Tomahawk против России

    Tекст: Вера Басилая

    Украина не сможет применять ракеты Tomahawk («Томагавк») против России из-за отсутствия необходимых пусковых средств, заявила обозреватель портала Responsible Statecraft Дженнифер Каванах.

    Каванах отметила, что для запуска «Томагавков» требуются эсминцы с управляемыми ракетами, подводные лодки классов Ohio, Virginia и Los-Angeles или новая наземная система Typhon, передает ТАСС.

    По словам Каванах, Украина не располагает ни одним из указанных носителей и практически не имеет шансов приобрести их в ближайшее время. Обозреватель также подчеркнула, что Tomahawk – это дорогостоящий и уникальный боеприпас, который США не смогут поставить Украине в достаточном количестве для достижения стратегического эффекта, даже если технические ограничения будут преодолены.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщал, что Вашингтон рассматривает передачу ракет «Томагавк» странам НАТО для их возможной последующей отправки Киеву, однако финальное решение должен принять Дональд Трамп.

    Напомним, Владимир Зеленский на встрече с Дональдом Трампом обратился с просьбой о предоставлении крылатых ракет Tomahawk.

    Спецпосланник Трампа Кит Келлог сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность поставок этих ракет, но окончательного решения еще нет.

    Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что появление ракет Tomahawk на Украине не повлияет на ход боевых действий.

    Комментарии (3)
    2 октября 2025, 07:46 • Новости дня
    Бригада ВСУ понесла большие потери из-за отъезда офицеров на праздник

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Харьковской области 57-я бригада ВСУ лишилась более тридцати бойцов после того, как офицеры покинули позиции ради праздника, сообщили в российских силовых структурах.

    Огромные потери 57-я отдельная мотопехотная бригада ВСУ понесла в районе Волчанска из-за отсутствия управления на командно-наблюдательных пунктах, передает РИА «Новости». По данным российских силовых структур, военнослужащие оказались дезорганизованы и лишились более тридцати человек.

    Собеседник агентства заявил: «Военнослужащие 57-й отдельной мотопехотной бригады на позициях были дезорганизованы и понесли огромные потери (более трех десятков человек) из-за отсутствия управления с командно-наблюдательными пунктами ротного и взводного звеньев».

    По их данным, причиной этого стало то, что офицерский состав уехал на празднование дня защитника Украины, который отмечают первого октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска расширили зону контроля у Волчанска в Харьковской области. Минобороны сообщило о значительных потерях ВСУ под Волчанском и Северском. Военный аналитик рассказал о позициях ВС России в Волчанске Харьковской области.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 03:55 • Новости дня
    WSJ: США рассматривают возможность передачи Украине ракет Tomahawk и Barracuda
    @ US Navy/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти США обсуждают вариант передачи на Украину ракет Tomahawk и Barracuda, а также других американских ракет с дальностью до 800 км, пишет Wall Street Journal.

    Возможность поставок пока обсуждается и не утверждена. Окончательного согласования по этому вопросу у Вашингтона нет, передает РИА «Новости» со ссылкой на Wall Street Journal.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что использование Украиной крылатых ракет Tomahawk не изменит военную ситуацию на фронте. Эксперты считают, что передача этих вооружений технически затруднительна, поскольку предоставить ВСУ средства запуска боеприпасов крайне сложно.

    Комментарии (0)
    1 октября 2025, 22:11 • Новости дня
    Небензя заявил о бесполезности ракет Tomahawk для Украины

    Небензя: Передача Украине Tomahawk не изменит ситуацию на поле боя

    Tекст: Вера Басилая

    Передача американских ракет Tomahawk Киеву не повлияла бы на ход боевых действий, Россия найдет, чем ответить, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

    Передача американских крылатых ракет Tomahawk на Украину не приведет к изменению ситуации на поле боя, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнул, что Россия в случае необходимости сможет найти ответ на возможные новые поставки вооружений киевским властям.

    «Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что сделки еще нет, не факт, что Tomahawk будут переданы украинцам. Во-вторых, передадут или нет, это не изменит положения дел на поле боя. Я уверен, при необходимости мы найдем ответ», – заявил Небензя.

    Ранее обозреватель портала Responsible Statecraft Дженнифер Каванах заявила, что Украина не сможет использовать Tomahawk против России.

    Напомним, Владимир Зеленский обратился к Дональду Трампу с просьбой предоставить крылатые ракеты Tomahawk.

    Спецпосланник Трампа Кит Келлог сообщил, что Вашингтон рассматривает возможность поставок этих ракет, однако окончательного решения пока нет.

    Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что появление ракет Tomahawk на Украине не повлияет на ход боевых действий.

    Комментарии (0)
    1 октября 2025, 10:10 • Новости дня
    Рогов сообщил о входе российских войск в село Вербовое

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска ведут бои за освобождение села Вербовое на юге Днепропетровской области, активно продвигаясь в направлении Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, российские военные вошли в село Вербовое на юге Днепропетровской области, передает РИА «Новости». Рогов добавил, что в населенном пункте идут ожесточенные бои за контроль над территорией.

    Он сообщил: «Наши войска продолжают наступление на этом участке фронта и зашли в Вербовое. Идут бои за освобождение села, российские штурмовые группы активно продвигаются вперед. Инициатива – в руках наших ребят».

    Село Вербовое расположено западнее Степового, об освобождении которого Министерство обороны России информировало 27 сентября. Оба населенных пункта находятся вблизи границы с Запорожской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные освободили населенный пункт Березовое в Днепропетровской области. В ходе освобождения Сосновки были уничтожены около двух рот украинских военных. Подполье сообщило о поражении ряда военных объектов ВСУ в Днепропетровской области.

    Комментарии (0)
    1 октября 2025, 10:47 • Новости дня
    При атаке дрона «Баба-яга» ВСУ ранен глава Совета депутатов Новой Каховки Леонтьев

    При атаке дрона «Баба-яга» ранен глава Совета депутатов Новой Каховки Леонтьев

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки дрона ВСУ на Херсонскую область серьезные ранения получил председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев, который находится в больнице в тяжелом состоянии, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

    Председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев был ранен при атаке беспилотника ВСУ на Херсонскую область, сообщил в Telegram-канале Сальдо.

    По его словам, дрон «Баба-яга» атаковал утром, и сейчас Леонтьев находится в тяжелом состоянии в больнице.

    В публикации Сальдо отметил, что «Владимир Павлович – человек, хорошо известный каждому в Новой Каховке и во всей области». Он подчеркнул, что Леонтьев долгое время возглавлял город и поддерживал жителей в самые трудные времена.

    Сообщается, что дрон типа «Баба-яга» сбросил два взрывных устройства на здание депутатского корпуса.

    В результате атаки пострадали три человека. Помимо Владимира Леонтьева, ранения получили две местные жительницы – одна в возрасте 74 лет, другая примерно 60 лет. Все пострадавшие были доставлены в больницу,

    Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отметил, что Вооруженные силы Украины усилили удары по гражданской инфраструктуре из-за неудач на поле боя.

    В результате удара FPV-дроном ВСУ по гражданскому автомобилю в Новой Збурьевке три пенсионера получили осколочные ранения, двое госпитализированы.

    Комментарии (0)
    2 октября 2025, 08:33 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ из восточной части Полтавки за реку Янчур
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы России отбросили украинские подразделения из восточной части Полтавки, вынудив их отойти за реку Янчур, протекающую через село, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, российские войска вытеснили подразделения ВСУ из восточной части села Полтавка на гуляйпольском направлении в Запорожской области, передает РИА «Новости».

    Рогов добавил, что противник отступил за реку Янчур, которая делит село, и теперь использует реку как линию обороны. По его словам, Полтавка расположена западнее сел Ольговское и Новоивановка.

    Со взятием восточной части Полтавки российские войска получили возможность продолжить продвижение с восточного фланга к городу Гуляйполе, который, как указал Рогов, ВСУ превратили в крупный логистический и командный пункт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенный пункт Соболевка в Харьковской области. Военные также освободили село Поддубное в ДНР. Ранее российские подразделения освободили населенный пункт Предтечино в ДНР. Кроме того, армия России начала штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе.

    Комментарии (0)
    Российские войска выбили ВСУ из восточной части Полтавки за реку Янчур
    Бригада ВСУ понесла большие потери из-за отъезда офицеров на праздник
    Израиль перехватил суда приближающейся к Газе «Флотилии стойкости»
    На Украине решили переименовать копейки
    Роскачество зафиксировало мошенничество через нейросети с образами умерших
    Суд Москвы обратил в госсобственность имущество владельцев бренда «Кириешки»
    В России решили сузить места для парковки

    • Борис Акимов Борис Акимов
      Постмодерн – это деменция человечества

      Сейчас мы с вами находимся ровно в точке победившего «развитого постмодернизма». Кажется, что все уже было, все уже сказано, правды нет, никому и ничему не верю, или верю только в то, во что хочу. А могу сменить и веру, и убеждения, и национальность, да и пол заодно. А потом обратно все вернуть.

      0 комментариев
    • Игорь Мальцев Игорь Мальцев
      «Камчатка-блюз» на фоне толп туристов

      Я потерялся в Петропавловске, который знал как свои пять пальцев. Теперь город шагнул в сторону вулканов, понастроена куча шоссе, объездные дороги по сопкам – и все такое новенькое и хрустящее. Это очень сильно отличается от того ужаса, который царил здесь все 1990-е. Это два совершенно разных города.

      5 комментариев
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Культ обиженности – путь бесов

      Идеологи, которые пытаются присвоить людям статус жертвы, могут казаться в чем-то привлекательными – в мире действительно много несправедливости. А считать виновным в своих бедах кого-то другого – это путь наименьшего сопротивления, на который очень соблазнительно свернуть.

      11 комментариев
