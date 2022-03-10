Бессердечие и злорадство – это удар по нашему будущему

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10 марта, четверг  |  Последнее обновление — 09:15  |  vz.ru
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Отказ от российской нефти дорого обходится американцам

США покусились на святое – нефтегазовые поставки из России Алексей Андронов/ТАСС
Впервые санкции против России коснулись напрямую российского сырья. Эмбарго на нефть, газ и уголь из России решились ввести США и Канада. Возможно, к ним присоединится и Великобритания. Лондон ранее также призвал ЕС сильней ударить по России через запрет импорта ее ископаемого топлива. Однако Брюссель совершать экономическое самоубийство пока не спешит. Подробности...
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Украинцам обещают избавление от долгов и кредитов

Донбасские пенсионеры в освобожденных районах начали получать выплаты от ДНР Кадр из видео
Жителям украинских городов и сел, освобожденных российской армией, аннулируют долги по ЖКУ и освободят от кредитной кабалы. Такие обещания циркулируют в эти дни в прессе и блогосфере. Но зато абсолютно точно власти ЛДНР начали выплаты пенсий в районах, которые перешли под контроль республик. Какие социальные вопросы должны быть решены Россией в Мелитополе или Херсоне?  Подробности...
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Как будет разбита украинская армия

Цель российской группировки – ликвидировать военную структуру современной Украины Алексей Коновалов/ТАСС
За валом сообщений о ходе спецоперации на Украине несколько потерялся сам стратегический план, по которому она протекает. Некоторые западные источники стали даже подвергать сомнению само наличие этого плана. А между тем, этот план есть, он работает – и результатом его станет полное военное поражение Украины.  Подробности...
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США создавали на Украине чудовищную угрозу России

Москва получила доказательства разработки биооружия на Украине Евгений Софийчук/ТАСС
Высокопоставленный госчиновник США Виктория Нуланд признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Ранее в российском Минобороны обнародовали информацию о разработке Киевом компонентов биологического оружия, а также установили следы поспешной ликвидации опасных биологических образцов после начала спецоперации ВС РФ. Для чего Пентагон вел биологические разработки на Украине и чем они опасны для России? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Бессердечие и злорадство – это удар по нашему будущему

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Так бывает в этом мире – одни люди расплачиваются за решения, которые принимают другие. И в этом нет ничего справедливого. Ни расплаты за грехи (которая будет только на Страшном Суде), ни «кармы», которой вообще не существует. Подробности...

Что там по Киеву? (Выпуск №1)

Алексей Нечаев
Алексей Нечаев, политолог
Казалось, спасение людей из пригородов Киева организовать не очень сложно, ведь Россия не первый день открывает гуманитарные коридоры на этом направлении. Но ВСУ по-прежнему отказываются пропускать местных жителей в сторону белорусской границы. Подробности...
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Действия иностранных соцсетей – тревожный звонок для всего мира

Никита Данюк
Никита Данюк, первый замдиректора Института стратегических исследований
ИТ-гиганты стали активными участниками политических и социальных процессов наряду с государством – теперь это уже совершенно очевидно. Цифровые корпорации могут попытаться вмешаться в дела совершенно любой страны: наивно полагать, что они ограничатся Россией. Подробности...
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Байден запретил русскую нефть

Приднестровье требует признания

Болгары отомстили за Россию

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Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Сергей Худиев

    Бессердечие и злорадство – это удар по нашему будущему

    Сергей Худиев
    публицист, богослов
    		10 марта 2022, 08:56

    В последние дни я время от времени натыкаюсь на тезис, что жители Украины страдают за свои грехи. Они были, в лучшем случае, равнодушны к страданиям жителей Донбасса, а то и активно поддерживали действия своего правительства. Они, по меньшей мере, терпели всех этих нациков, скандировавших «на гиляку» и «на ножи», и их не волновало, что «добровольческие батальоны» творили с людьми в зоне боевых действий. И вот теперь, как по какому-то закону кармы, снаряды стали рваться вокруг их домов.

    Психологический механизм, который стоит за такими речами, прост и понятен – чужая беда вызывает страх, что это может случиться со мной. Возникает желание как-то объяснить себе, что другой человек страдает за какую-то свою вину, он плохой, а со мной-то, хорошим, этого не случится. Потому что мир, в целом, справедлив, и воздает каждому по заслугам. Но мы не должны поддаваться такого рода психологическим реакциям. Во-первых, потому что это безнравственно. Во-вторых, потому что это приносит очевидный вред. Как сказал один комментатор в сети, «это начиняет будущее бомбами ненависти».

    В реальности, конечно, мир во зле лежит – и беда, и личная, и общая, может случиться с кем угодно. Некоторые мои друзья на Украине всегда были настроены резко против мостмайданных властей и уж точно никак не поддерживали воинствующих националистов. А теперь они со своими семьями тоже вынуждены слушать близкие разрывы снарядов.

    Упрекать обычных людей в том, что они годами терпели воинствующих громил, вряд ли имеет смысл. Помнится, в начале 90-х у нас было нечто похожее – члены РНЕ в черных рубашках с «коловратами», т.е. стилизованными свастиками, маршировали стройными колоннами, старательно косплея немецких нацистов, и обещали смерть масонам и космополитам. Пропали они не сами собой – после событий 1993 года их прижало государство.

    Но это напоминает о том, что мирные обыватели, не имеющие ни аппетита к насилию, ни оружия, ни подготовки, ни организации, едва ли смогут дать отпор даже немногочисленным, зато отмороженным и организованным экстремистам.  В самом деле, что бы вы делали, встретив на улице колонну – хотя бы и не особенно многочисленную – громил, кричащих про ножи и гиляку?

    Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Разогнали бы их голыми руками? Это вряд ли. Скорее всего, просто посетовали бы на то, что полиция непонятно куда смотрит, да и пошли бы своей дорогой.  А что будет делать или не делать полиция – решает политическое руководство, над которым у обывателей нет контроля. Как не было у них контроля над действиями украинских вооруженных сил в Донбассе. Как (тем более) у них не было контроля над НАТО.

    Так бывает в этом мире – одни люди расплачиваются за решения, которые принимают другие. И в этом нет ничего справедливого. Ни расплаты за грехи (которая будет только на Страшном Суде), ни «кармы», которая бы возвращала людям их поступки (кармы вообще не существует). Это трагедия, которую все мы – совершенно независимо от наших политических взглядов – должны признать именно трагедией.

    Нас всех справедливо возмущали разговоры, что жители Донбасса расплачиваются за какие-то их неправильные решения. Мирные жители, у которых во дворе взрывается снаряд, ни за что не «расплачиваются». Они просто оказались не в то время не в том месте.  Но это верно и по отношению к жителям украинских городов. Когда люди, комментируя их беды, проявляют демонстративное отсутствие сострадания и обвиняют в несчастьях киевлян их самих – это и несправедливо, и крайне вредно.

    Это дополнительно – и совершенно без всякой нужды – взаимно отталкивает и ожесточает людей. То, чтобы мы пишем в интернете, абсолютно прозрачно для людей на Украине (как и во всем мире). Любые проявления бессердечия и злорадства по нашу сторону границы становятся стихийной – но при этом очень эффективной военной пропагандой. Пропагандой совсем не на стороне России.

    Понятно, что никто этого сознательно не хочет. Это происходит, как я уже сказал, стихийно. Люди не думают о последствиях и едва ли способны ответить на вопрос «зачем я это говорю». То, чтобы вы бросаете в сеть, приносит плоды – и часто совсем не те, которых вы бы хотели. Наши слова важны для будущего Украины и России. Пока все внимание людей поглощено сводками с мест боестолкновений, они не видят этого будущего. Им трудно уместить в сознании мысль, что когда-нибудь горячая фаза происходящего закончится, и придет время восстанавливать взорванные мосты и налаживать отношения.

    Но мы можем уже сейчас думать об этом будущем. И всякий раз, перед тем как отправить сообщение в сеть или просто транслировать его в личном разговоре, стоит задумываться о том, какие плоды оно принесет – и хотим ли мы таких плодов.

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