Бессердечие и злорадство – это удар по нашему будущему

В последние дни я время от времени натыкаюсь на тезис, что жители Украины страдают за свои грехи. Они были, в лучшем случае, равнодушны к страданиям жителей Донбасса, а то и активно поддерживали действия своего правительства. Они, по меньшей мере, терпели всех этих нациков, скандировавших «на гиляку» и «на ножи», и их не волновало, что «добровольческие батальоны» творили с людьми в зоне боевых действий. И вот теперь, как по какому-то закону кармы, снаряды стали рваться вокруг их домов.

Психологический механизм, который стоит за такими речами, прост и понятен – чужая беда вызывает страх, что это может случиться со мной. Возникает желание как-то объяснить себе, что другой человек страдает за какую-то свою вину, он плохой, а со мной-то, хорошим, этого не случится. Потому что мир, в целом, справедлив, и воздает каждому по заслугам. Но мы не должны поддаваться такого рода психологическим реакциям. Во-первых, потому что это безнравственно. Во-вторых, потому что это приносит очевидный вред. Как сказал один комментатор в сети, «это начиняет будущее бомбами ненависти».

В реальности, конечно, мир во зле лежит – и беда, и личная, и общая, может случиться с кем угодно. Некоторые мои друзья на Украине всегда были настроены резко против мостмайданных властей и уж точно никак не поддерживали воинствующих националистов. А теперь они со своими семьями тоже вынуждены слушать близкие разрывы снарядов.

Упрекать обычных людей в том, что они годами терпели воинствующих громил, вряд ли имеет смысл. Помнится, в начале 90-х у нас было нечто похожее – члены РНЕ в черных рубашках с «коловратами», т.е. стилизованными свастиками, маршировали стройными колоннами, старательно косплея немецких нацистов, и обещали смерть масонам и космополитам. Пропали они не сами собой – после событий 1993 года их прижало государство.

Но это напоминает о том, что мирные обыватели, не имеющие ни аппетита к насилию, ни оружия, ни подготовки, ни организации, едва ли смогут дать отпор даже немногочисленным, зато отмороженным и организованным экстремистам. В самом деле, что бы вы делали, встретив на улице колонну – хотя бы и не особенно многочисленную – громил, кричащих про ножи и гиляку?

Разогнали бы их голыми руками? Это вряд ли. Скорее всего, просто посетовали бы на то, что полиция непонятно куда смотрит, да и пошли бы своей дорогой. А что будет делать или не делать полиция – решает политическое руководство, над которым у обывателей нет контроля. Как не было у них контроля над действиями украинских вооруженных сил в Донбассе. Как (тем более) у них не было контроля над НАТО.

Так бывает в этом мире – одни люди расплачиваются за решения, которые принимают другие. И в этом нет ничего справедливого. Ни расплаты за грехи (которая будет только на Страшном Суде), ни «кармы», которая бы возвращала людям их поступки (кармы вообще не существует). Это трагедия, которую все мы – совершенно независимо от наших политических взглядов – должны признать именно трагедией.

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Нас всех справедливо возмущали разговоры, что жители Донбасса расплачиваются за какие-то их неправильные решения. Мирные жители, у которых во дворе взрывается снаряд, ни за что не «расплачиваются». Они просто оказались не в то время не в том месте. Но это верно и по отношению к жителям украинских городов. Когда люди, комментируя их беды, проявляют демонстративное отсутствие сострадания и обвиняют в несчастьях киевлян их самих – это и несправедливо, и крайне вредно.

Это дополнительно – и совершенно без всякой нужды – взаимно отталкивает и ожесточает людей. То, чтобы мы пишем в интернете, абсолютно прозрачно для людей на Украине (как и во всем мире). Любые проявления бессердечия и злорадства по нашу сторону границы становятся стихийной – но при этом очень эффективной военной пропагандой. Пропагандой совсем не на стороне России.

Понятно, что никто этого сознательно не хочет. Это происходит, как я уже сказал, стихийно. Люди не думают о последствиях и едва ли способны ответить на вопрос «зачем я это говорю». То, чтобы вы бросаете в сеть, приносит плоды – и часто совсем не те, которых вы бы хотели. Наши слова важны для будущего Украины и России. Пока все внимание людей поглощено сводками с мест боестолкновений, они не видят этого будущего. Им трудно уместить в сознании мысль, что когда-нибудь горячая фаза происходящего закончится, и придет время восстанавливать взорванные мосты и налаживать отношения.

Но мы можем уже сейчас думать об этом будущем. И всякий раз, перед тем как отправить сообщение в сеть или просто транслировать его в личном разговоре, стоит задумываться о том, какие плоды оно принесет – и хотим ли мы таких плодов.