Успех спецоперации на Украине зависит от Мариуполя

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11 марта, пятница  |  Последнее обновление — 17:48  |  vz.ru
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Третьи страны могут выиграть от экономического противостояния Запада с Россией. Но особенный куш в этом глобальном переделе получит Китай как крупнейшая экономика в мире. Выгоды у Пекина буквально во всем – он может превзойти Запад и на сырьевых, и на финансовых рынках, и даже в сфере авиаперевозок. Газета ВЗГЛЯД составила 10 главных преимуществ, которые может получить Пекин от происходящего передела мира. Подробности...
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Украинцам обещают избавление от долгов и кредитов

Донбасские пенсионеры в освобожденных районах начали получать выплаты от ДНР Кадр из видео
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Как Красная армия разбила фашистскую пропаганду

Одним из трюков фашистской пропаганды были попытки создать у красноармейцев беспокойство за семьи в тылу, описывая его, как «царство голода, нищеты и бесправия» общественное достояние
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Япония увидела в России Китай

Премьер Японии Фумио Кисида пророчит миру крупнейший кризис со времен Второй мировой войны TORU HANAI/POOL/EPA/ТАСС
Официальный Токио обратился в международный суд в Гааге в связи с действиями армии РФ на Украине. Ранее Япония уже позволила себе несколько беспрецедентных шагов, которые обрушивают ее отношения с Россией в пропасть. Зачем японцам конфликт, о котором они рискуют сильно пожалеть впоследствии? Ведь еще совсем недавно отношения лидеров двух стран были почти дружескими. Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Игорь Мальцев
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Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
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    Успех спецоперации на Украине зависит от Мариуполя

    Мариуполь окружен, но еще не взят под контроль
    		   11 марта 2022, 17:00
    Фото: Александр Рюмин/ТАСС
    Текст: Ростислав Зубков

    Кольцо вокруг Мариуполя сжимается с каждым днем, но военным ДНР при поддержке российской армии пока не удается освободить город. При этом взятие Мариуполя лишит ВСУ возможности контролировать побережье на всем его протяжении и обрушит значимую часть экспорта Украины. Чем еще важен контроль над Мариуполем для сил России и ЛДНР?

    В пятницу официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что «подразделения Народной милиции ДНР продолжали сжимать кольцо окружения в Мариуполе, общее продвижение с восточного, северного и западного направлений составило до 800 метров».

    «Группировкой войск ДНР освобожден город Волноваха. Также взяты под контроль населенные пункты Ольгинка, Велика-Анадоль, Зеленый Гай. Продвижение в глубину составило до шести километров», – сказал представитель Минобороны. Кроме того, по его словам, российские военные «вышли на рубеж Петровское-Евгеновка-Октябрьская. Продвижение вперед составило 17 километров», что облегчает союзным войскам задачу по освобождению Мариуполя.

    Как сообщил побывавший на месте проведения спецоперации военный корреспондент Семен Пегов, армия ДНР постепенно освобождает территорию, прилегающую к Мариуполю. «С нескольких флангов наши обходят город. И у меня нет сомнений, что крышка этого мариупольского котла захлопнется в ближайшее время», – сказал он. По предварительным данным, в городе находится более 3 тыс. боевиков.

    Стоит отметить, что по гумкоридору из Мариуполя за прошедшие сутки вышло лишь 69 человек, включая 17 детей, хотя официально он не работает, заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «Россия 24». При этом вице-премьер Украины Ирина Верещук не сообщила украинцам о двух гуманитарных коридорах из Мариуполя, объявленных МО РФ.

    Ранее в межведомственном координационном штабе РФ по гуманитарному реагированию на Украине сообщили, что с 10.00 мск 11 марта Россия объявляет «режим тишины» и готова обеспечить гуманитарные коридоры (безопасность прохода людей, а также проезда автобусных колонн и гражданского автомобильного транспорта).

    Ситуация в городе остается крайне тяжелой. Как рассказала жительница Мариуполя, украинские военные размещали боевую технику в жилом секторе, а власти не информировали их об открытии гуманитарных коридоров. «Ничего не слышали, у нас не было ни света, ни воды, ни связи, ни телефона. У нас никаких новостей. О коридорах я не слышала, не знаю», – сказала она «РИА Новости».

    По словам женщины, ее вывели из города военные ДНР. «Сначала они (военные) ночевали у нас в гараже, а потом утром нас забрали, вывели, по кладбищу бежали, я с тремя детьми и с мужем, а потом мы там пересиживали, потом на автобусе», – сообщила она.

    Мариуполь – второй по величине город Донбасса. Здесь находится стратегически важный порт на Азовском море, который пока остается под контролем ВСУ. Через порт, по разным данным, проходит порядка 15% ВВП современной Украины. Неонацисты оборудуют огневые точки в квартирах, а мирных жителей используют в качестве заложников. В городе находится много военной техники, а также присутствуют иностранные наемники и бойцы нацбатальонов. 

    В начале марта военные ДНР при поддержке российских военных взяли город в кольцо и постепенно продвигаются внутрь. Были надежды на то, что захлопывание мариупольского котла свершится со дня на день, но взятие города затянулось. Выбивать противника приходится не артиллерией, а небольшими штурмовыми группами. Именно поэтому продвижение происходит медленно и бои ведутся за каждую улицу.

    Более того, из-за потока фейков со стороны украинских военных и спецслужб Россия была подвергнута жесткой критике за якобы атаку по роддому, хотя на самом деле это была очередная украинская постановка с привлечением моделей и бьюти-блогеров, раскрученная мировыми СМИ.

    Взять Мариуполь – важная задача для военных ВС России и ДНР, поскольку через этот город проходят многие грузы. Такое мнение выразил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД политолог, экс-премьер Луганской народной республики Марат Баширов. «Это такой «топ-порт», расположенный в области, который позволяет наземным путем связать Россию и Крым или Донецкую республику с полуостровом», – пояснил он.

    «Помимо этого, Мариуполь – один из символов экономической жизни Украины, где сосредоточена значительная часть активов богатейшего олигарха Рината Ахметова. В Азовском море у Украины всего один глубоководный порт – в районе Мариуполя. Там есть предприятия, которые, в частности, работают на экспорт, например, «Азовсталь». Также оттуда вывозят химию, но самое главное – там есть терминалы для перевалки зерна. С этой точки зрения порт важен, поскольку Украина производит огромное количество зерновых на продажу за рубеж. Россия вместе с Украиной занимают 25-30% от мирового рынка этих культур», – указал собеседник.

    «Сегодня это одна из острых тем, оказывающая влияние на глобальные продовольственные рынки. Вместе с ростом цен на пшеницу растет и опасение, что украинские предприятия не успеют в полном объеме поставить продукцию. Соответственно, будет сокращение экспорта и дефицит на мировых рынках зерна, а Украина очень много транспортирует зерновых в Китай и страны Африки», – добавил он.

    В свою очередь, экономист и политолог Иван Лизан напомнил, что в Мариуполе также расположена ахметовская компания «Метинвест», которая экспортировала около 40% своей продукции через Мариупольский морской торговый порт. «В прошлом году «Метинвест» принес порядка 2,7 млрд долларов доходов. Соответственно, утрата контроля над Мариуполем означает для Украины экономические потери», – добавил Иван Лизан. По его словам,

    Мариуполь по-прежнему остается «феодальной вотчиной» Ахметова, и потеря города станет «критическим ударом» по бизнес-империи олигарха.

    «В то же время для ДНР – это возможность вывозить свою продукцию с минимальными логистическими затратами. Потому что сейчас все предприятия ДНР могут вывозить металл только по суше через Ростов, Таганрог, Новороссийск. Это долго, дорого и неудобно», – детализировал эксперт.

    Кроме того, вблизи Мариуполя есть и другие населенные пункты с крупным коксохимическим производством, которые будут освобождены в ближайшее время. «Кокс сейчас в большой цене – он нужен для производства стали. Ведь на обычном угле металл производить нельзя, потому что там есть сера. Соответственно, ДНР замкнет все производство на себя и будет получать те деньги, которые раньше получала Украина с угледобычи и производства стали», – отметил собеседник.

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    В целом будут восстановлены все довоенные производственные цепочки в металлургии, но изменится механизм распределения добавленной стоимости, потому что сейчас снабжение всем железнорудным сырьем ДНР идет из России. «Ближайшее месторождение расположено в Белгородской области, а теперь у ДНР появится возможность везти сырье из Запорожья и Кировограда», – пояснил аналитик.

    Лизан также напомнил, что в 2014 году Мариуполь уже входил в состав ДНР, и там прошел референдум, на котором местные жители проголосовали за выход из состава Украины. «Однако после этого все протесты были подавлены танками ВСУ. С того времени Мариуполь стал одной из баз неонацистов из «Азова». Я думаю, российские военные не будут брать их в плен, а будут действовать на уничтожение, учитывая, как националисты прикрываются людьми во время боевых действий. Таким образом, для ДНР взятие Мариуполя – это возможность реванша, а для ВСУ – моральный удар», – подчеркнул политолог.

    Эксперт заметил, что сейчас украинцы пребывают в «пропагандистском угаре» из-за отключения российских СМИ. «Украинская пропаганда говорит жителям страны, что весь мир с Украиной, что ВС РФ можно измотать. Таким образом, чтобы вернуть украинцев к реальности, ВСУ нужно нанести несколько «имиджевых» поражений, одним из которых и является взятие Мариуполя», – пояснил аналитик.

    Собеседник прогнозирует, что на зачистку Мариуполя уйдет 7-10 дней, а потом еще около недели – на осознание украинцами потери города. «Затем нужно зачищать расположенные севернее населенные пункты – Константиновка, Курахово, Славянск, Краматорск. После этого сухопутная группировка ВСУ перестанет существовать физически, поскольку организационно она уже не существует – Киев потерял управление войсками. А затем можно будет выровнять линию фронта и идти до самого Днепра», – резюмировал Лизан.

    Схожей точки зрения придерживаются и в силовых структурах ДНР. «Взятие Мариуполя для нас важно с моральной и политической точек зрения. Нам важно показать украинским военным, что сопротивление бесполезно и прятаться за мирными жителями не надо», – отметил в беседе с газетой ВЗГЛЯД представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.  

    «Кроме того, зачистка Мариуполя подорвет моральный дух украинской армии и в других городах. Чем быстрее украинское руководство осознает необходимость пойти на реальные переговоры с Россией, тем меньше пострадает гражданских людей. Ну, а нам сперва необходимо установить мир и порядок, а уже потом думать об экономической значимости города», – резюмировал Басурин.

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