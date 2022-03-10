В Минобороны прокомментировали сообщения об «ударе» по роддому в Мариуполе

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что якобы имевший место «авиаудар» по Мариуполю – полностью срежисированная провокация для поддержания антироссийского ажиотажа.

По его словам, националисты и иностранные наемники на Украине намеренно атакуют из засад медицинский транспорт, снайперы стреляют по медикам, эвакуирующим раненых российских солдат, сообщает ТАСС.

«В течение последних дней участились нападения украинских националистов и прибывших на Украину из США, Великобритании и Европы наемников на российских медиков и медицинские специальные автомобили. Нацисты намеренно атакуют из засад медицинский транспорт с нанесенной символикой – красным крестом», – рассказал Конашенков.

По его словам, снайперы ведут огонь с больших дистанций по медикам, эвакуирующим раненых российских военнослужащих, а также по врачам, оказывающим помощь местным жителям в населенных пунктах.

Он также сообщил, что военные преступления в Мариуполе совершаются запертыми в городе карателями, по мере сжатия кольца количество провокаций будет расти.

По словам Конашенкова, здание больницы в Мариуполе, по которому якобы был нанесен авиаудар, переоборудовано в опорный пункт нацбатальона «Азов».

«Здание больницы из-за выгодного тактического расположения близко к центру города переоборудовано в опорный пункт нацбатальона «Азов». Об этом массово сообщают жители города, перебравшиеся как в подконтрольный Киев, так и контролируемые Донецкой Народной Республикой районы», – сказал Конашенков, комментируя сообщения об авиаударе по мариупольской больнице.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в свою очередь заявил, что никаких пациентов в больнице Мариуполя, превращенной украинскими радикалами в военный объект, нет.

«Хотел бы отреагировать на то, что некоторые представители, например представитель Албании затронул ситуацию вокруг роддома № 1 в городе Мариуполь, в котором якобы замечены жертвы после атаки российской авиации. Никаких рожениц и пациентов там давно нет, это подтверждается свидетельствами очевидцев, которых достаточно в соцсетях», – сказал Полянский.

В среду вечером в украинских СМИ появились кадры разрушений после якобы удара авиации по роддому и детской больнице в Мариуполе. Сообщалось о раненых женщинах и детях. Власти Мариуполя утверждали, что в «результате авиаудара» пострадали 17 рожениц и членов медперсонала.

Затем президент Украины Владимир Зеленский обвинил в авианалете Россию, назвав это зверством, и вновь призвал мировое сообщество закрыть небо над Украиной.

Газета ВЗГЛЯД писала, как власти Украины изобрели очередной фейк и приписали Вооруженным силам России авиаудар по роддому в Мариуполе.

Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.