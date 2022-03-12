Европейское руководство ответит за ложь перед Россией и Украиной

Взгляд
12 марта, суббота  |  Последнее обновление — 15:55  |  vz.ru
Разделы

Десять выгод Китая от экономического передела мира

Главным бенефициаром экономической войны может стать Китай Zuma/ТАСС
Третьи страны могут выиграть от экономического противостояния Запада с Россией. Но особенный куш в этом глобальном переделе получит Китай как крупнейшая экономика в мире. Выгоды у Пекина буквально во всем – он может превзойти Запад и на сырьевых, и на финансовых рынках, и даже в сфере авиаперевозок. Газета ВЗГЛЯД составила 10 главных преимуществ, которые может получить Пекин от происходящего передела мира. Подробности...
Перейти в раздел…

Украинцам обещают избавление от долгов и кредитов

Донбасские пенсионеры в освобожденных районах начали получать выплаты от ДНР Кадр из видео
Жителям украинских городов и сел, освобожденных российской армией, аннулируют долги по ЖКУ и освободят от кредитной кабалы. Такие обещания циркулируют в эти дни в прессе и блогосфере. Но зато абсолютно точно власти ЛДНР начали выплаты пенсий в районах, которые перешли под контроль республик. Какие социальные вопросы должны быть решены Россией в Мелитополе или Херсоне?  Подробности...
Перейти в раздел…

Как Красная армия разбила фашистскую пропаганду

Одним из трюков фашистской пропаганды были попытки создать у красноармейцев беспокойство за семьи в тылу, описывая его, как «царство голода, нищеты и бесправия» общественное достояние
Проводимая Россией военная операция на Украине столкнулась с гигантской волной фальсификаций, дезинформации и прямой лжи, развязанной против нашей страны всем коллективным Западом. Это заставляет вспомнить о том, как во время Великой Отечественной нацистская Германия занималась тем же самым против бойцов Красной армии. Как советскому командованию удалось с этим справиться? Подробности...
Перейти в раздел…

Япония увидела в России Китай

Премьер Японии Фумио Кисида пророчит миру крупнейший кризис со времен Второй мировой войны TORU HANAI/POOL/EPA/ТАСС
Официальный Токио обратился в международный суд в Гааге в связи с действиями армии РФ на Украине. Ранее Япония уже позволила себе несколько беспрецедентных шагов, которые обрушивают ее отношения с Россией в пропасть. Зачем японцам конфликт, о котором они рискуют сильно пожалеть впоследствии? Ведь еще совсем недавно отношения лидеров двух стран были почти дружескими. Подробности...
Перейти в раздел…

Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
Перейти в раздел…

Биолаборатории США – это фабрики смерти

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Сейчас американцы из кожи вон лезут, лишь бы Россия не захватила документацию из украинских биолабораторий Пентагона. Тогда весь мир увидит, что в XXI веке высококультурные англосаксы занимались тем же, чем военные преступники из японского отряда 731 – разрабатывали биологическое оружие. Подробности...

Европа разрешила нападения на русских

Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Русских просто терпели – во многом, из-за денег и из-за «приличий». Сейчас приличия слетели, как с яблонь белый дым. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Фейсбук прошел путь от «нет войне» до «убей русского»

Юрий Васильев
Юрий Васильев, специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД
То, что было нельзя по правилам соцсети, вплоть до удалений аккаунтов – теперь разрешено. Достаточно указать контекст, произнести волшебную формулу «вторжение на Украину» – и правила исчезают: можно призывать к убийствам Russians. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев
Перейти в раздел…

Meta против российских солдат

Япония увидела в России Китай

Лаборатории Пентагона на Украине

Перейти в раздел…

Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
Подробности...

Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
Подробности...

Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
Готовы вы ли вы добровольно отказаться от Instagram из-за его русофобской политики?
  • Да

  • Нет

  • Не пользуюсь им
Как вы относитесь к закрытию McDonald's в России?
  • С радостью

  • С безразличием

  • С огорчением
Оценивая будущее России, вы скорее:
  • Оптимист

  • Пессимист
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Германия заявила о планах к концу осени стать независимой от угля из России
    В МИД России заявили о готовности к жесткому противостоянию с ЕС в энергосфере В Минобороны заявили об уничтожении военного аэродрома и центра радиоразведки ВСУ СМИ: Украина запросила у Запада зенитно-ракетные комплексы С-300 Под Киевом заметили турецкие военные самолеты
    Рябков ответил на заявления Байдена о Третьей мировой СМИ: В Португалии задержали раввина по делу о гражданстве Абрамовича Рябков: Конвои с западным оружием для Украины станут законной целью для ВС РФ Граждан не будут наказывать за обход блокировки Instagram
    Конгрессмен: По данным секретных брифингов, у Зеленского нет шансов В МИД России заявили об изменении конфигурации по гарантиям безопасности В ООН назвали основания для инспекции биолабораторий на Украине Deutsche Bank объявил о сворачивании бизнеса в России

    дерзкая операция


    Появилось видео легендарного боя ВДВ России по взятию аэропорта Гостомеля

    тайное условие


    Подоляка объяснил, почему Украина не объявляет войну России

    «лучшие в мире»


    Новейшее оружие России назвали «катастрофическим провалом» США

    Видео

    опытны и безжалостны


    Чем добровольцы из Сирии помогут российским войскам на Украине

    освобождение города


    Успех спецоперации на Украине зависит от Мариуполя

    последствия санкций


    Люди Запада впервые почувствуют тяжесть конфликта с Россией

    заход в чужие порты


    Запад пытается загнать в угол ВМФ России

    международный суд


    Япония увидела в России Китай

    степень враждебности


    Вадим Трухачёв: России нужен пятиуровневый список недружественных стран

    новые правила


    Юрий Васильев: Фейсбук прошел путь от «нет войне» до «убей русского»

    предмет ненависти


    Игорь Мальцев: Европа разрешила нападения на русских

    на ваш взгляд


    Готовы вы ли вы добровольно отказаться от Instagram из-за его русофобской политики?

    Европейское руководство ответит за ложь перед Россией и Украиной

    Вхождение в Евросоюз было мечтой миллионов жителей Украины - но далеко не всех
    		   12 марта 2022, 15:30
    Фото: REUTERS/Alexander Demianchuk
    Текст: Геворг Мирзаян, доцент Финансового университета

    «Мы сделали ряд ошибок и потеряли возможность сближения России с Западом... Как, например, обещание, что Украина и Грузия станут частью НАТО». Это поистине сенсационное признание сделал не кто-нибудь, а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По сути, Европа публично призналась в грандиозной лжи и Киеву, и Москве. Кто понесет за это ответственность - и какие все это будет иметь последствия?

    «Шанс Европы на обновление». Именно так издание Foreign Policy назвало российскую спецоперацию на Украине. Примерно в такой же тональности пишут немецкие издания. По мнению журналистов, события на Украине сплотят и вдохновят Евросоюз, придадут смелости его лидерам. И по итогам этого кризиса Европа выйдет сильной, единой и субъектной.

    На самом деле конфликт на Украине действительно привел к некоему обновлению Европы. Вот только речь тут идет не столько об обретении субъектности, сколько о проснувшейся внешнеполитической честности. Прежде всего по отношению к восточноевропейским соседям Евросоюза и перспективам их евроатлантической интеграции – то есть вступлению в ЕС и НАТО.

    Ложь и соблазн

    И дело тут даже не в том, что на состоявшемся во Франции саммите Украине не дали даже статус кандидата в члены союза. Даже украинцы признавали, что страна не готова экономически к вхождению в ЕС, а Европа на саммите пообещала когда-нибудь включить Украину и назвала ее частью европейской семьи. Дело в том, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель лично заявил, что Запад Украину все эти годы обманывал. По крайней мере в вопросе членства страны в НАТО.

    «Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок и что мы потеряли возможность сближения России с Западом... Есть моменты, которые мы могли сделать лучше, есть вещи, которые мы предлагали и потом не могли реализовать, как, например, обещание, что Украина и Грузия станут частью НАТО... Я считаю, что это ошибка – делать обещания, которые не можешь реализовать», - пояснил он.

    Данное заявление вызывает множество вопросов, на которые европейские и вместе с ними американские лидеры обязаны дать ответ. Если уж не России с Украиной, то как минимум своим собственным избирателям.

    Без сотрудничества – но с ложью

    О каких ошибках говорил Боррель? Может быть, о постоянном отказе Евросоюза и США от конструктивного сотрудничества с Россией? Отказе от учета ее интересов (например, в процессе интеграции с ЕС стран постсоветского пространства, а также втягивания их в НАТО) или нежелании вести переговоры с Москвой по созданию системы коллективной безопасности? От предложенных еще президентом Дмитрием Медведевым проектов единого пространства безопасности «От Ванкувера до Владивостока» или хотя бы «От Лиссабона до Владивостока»?

    Или о более свежих ошибках – отказе Брюсселя и Вашингтона обсуждать с Россией правила игры на постсоветском пространстве, включая нерасширение НАТО на Восток? Отказе, который стал одной из причин, вынудивших Россию пойти на крайние меры для обеспечения своей национальной безопасности и начать специальную военную операцию на Украине.

    Боррель и другие европейские лидеры готовы понести ответственность за это?

    Или, может быть, речь идет о попытке построить свою политику на постсоветском пространстве на лжи и соблазне? Годами Брюссель соблазнял восточноевропейские страны перспективой еврроатлантической интеграции (то есть вступления в ЕС и НАТО). Вступления, которое якобы не только решит львиную долю социально-экономических проблем Украины, Молдавии, Грузии и других осколков Советского Союза, но и сделает их частью большой европейской семьи народов. Создаст чувство сопричастности к «цивилизованному миру», который и обогреет, и накормит, и защитит.

    Причем ставка делалась именно на категорический и однозначный выбор. Европа не признавала «многовекторность», стремление получать выгоду от интеграции с Россией и сотрудничества с Евросоюзом. В понимании ЕС и НАТО, евроатлантическая интеграция должна была приводить именно к переориентации страны и превращение ее в антироссийский плацдарм.

    В результате Запад добился того, что евроатлантическая интеграция для значительной части украинского гражданского общества стала самоцелью. Самой настоящей панацеей, единственным спасением Украины. Соблазненные этой надеждой, украинцы вышли на Майдан, демонтировали свое государство, ввязались в гражданскую страну и конфликт с Россией – и сейчас страдают от своего заблуждения.

    Боррель и другие европейские лидеры готовы понести ответственность за это?

    Без правил и без ответственности

    Или ошибкой, по его мнению, был отказ Европы от джентльменских правил игры с Россией в 2013-2014 году?

    Эта игра предполагала конкуренцию европейского и евразийского интеграционных проектов с правом третьей страны решать, к какому примыкать. Когда украинские промышленники, прочитав предлагаемое Евросоюзом соглашение об Ассоциации (предполагавшее открытие украинского рынка для беспошлинных поставок из Европы в обмен на мизерные квоты на продажу товаров в ЕС, а также ряд других неприятных для украинских бизнесменов моментов), пришли к президенту Виктору Януковичу, то они убедили его не подписывать этот документ и тем самым фактически отложить вхождение в европейский проект.

    В ответ разочарованная в своих евроатлантических мечтах часть населения подняла мятеж на Майдане. Евросоюз с США мятеж поддержали, разожгли и устроили на Украине государственный переворот. После которого новая украинская власть подписала все то, что им предлагалось.

    Боррель и другие европейские лидеры готовы понести ответственность за это?

    Нет, ответственность они нести не будут. В лучшем случае вслед за Боррелем европейская элита признает, что была не права – а скорее всего будет просто переобуваться и списывать это на «изменившиеся обстоятельства». То есть на успешную российскую политику по решению своих проблем своими силами, которая поставила Европу перед необходимостью смены курса на российском направлении.

    Собственно, именно эту смену курса сейчас ждет и Москва (не отказывающаяся от диалога с Западом), и жители постсоветских стран (которые начали осознавать весь тот вред, который им принесла вера в западную ложь). И, наконец, жители самого Евросоюза, которые не хотят жить в условиях резко растущих цен.

    Будет ли смена курса? Если в ближайшее время откровенные заявления Борреля не будут опровергнуты или замылены евробюрократией, то это будет означать, что его точка зрения разделяется европейской элитой. Осознавшей предел собственных возможностей, приоритет национальных интересов и бессмысленность использования постсоветского пространства для российско-европейской конфронтации. Не нужной ни России, ни Европе. Именно поэтому некоторые эксперты уже называют заявления Борреля (о санкциях и о НАТО) началом отталкивания российско-европейских отношений от дна, на которое их погрузила европейская ложь. 


     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •