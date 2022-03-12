Европейское руководство ответит за ложь перед Россией и Украиной

«Мы сделали ряд ошибок и потеряли возможность сближения России с Западом... Как, например, обещание, что Украина и Грузия станут частью НАТО». Это поистине сенсационное признание сделал не кто-нибудь, а глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По сути, Европа публично призналась в грандиозной лжи и Киеву, и Москве. Кто понесет за это ответственность - и какие все это будет иметь последствия?

«Шанс Европы на обновление». Именно так издание Foreign Policy назвало российскую спецоперацию на Украине. Примерно в такой же тональности пишут немецкие издания. По мнению журналистов, события на Украине сплотят и вдохновят Евросоюз, придадут смелости его лидерам. И по итогам этого кризиса Европа выйдет сильной, единой и субъектной.

На самом деле конфликт на Украине действительно привел к некоему обновлению Европы. Вот только речь тут идет не столько об обретении субъектности, сколько о проснувшейся внешнеполитической честности. Прежде всего по отношению к восточноевропейским соседям Евросоюза и перспективам их евроатлантической интеграции – то есть вступлению в ЕС и НАТО.

Ложь и соблазн

И дело тут даже не в том, что на состоявшемся во Франции саммите Украине не дали даже статус кандидата в члены союза. Даже украинцы признавали, что страна не готова экономически к вхождению в ЕС, а Европа на саммите пообещала когда-нибудь включить Украину и назвала ее частью европейской семьи. Дело в том, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель лично заявил, что Запад Украину все эти годы обманывал. По крайней мере в вопросе членства страны в НАТО.

«Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок и что мы потеряли возможность сближения России с Западом... Есть моменты, которые мы могли сделать лучше, есть вещи, которые мы предлагали и потом не могли реализовать, как, например, обещание, что Украина и Грузия станут частью НАТО... Я считаю, что это ошибка – делать обещания, которые не можешь реализовать», - пояснил он.

Данное заявление вызывает множество вопросов, на которые европейские и вместе с ними американские лидеры обязаны дать ответ. Если уж не России с Украиной, то как минимум своим собственным избирателям.

Без сотрудничества – но с ложью

О каких ошибках говорил Боррель? Может быть, о постоянном отказе Евросоюза и США от конструктивного сотрудничества с Россией? Отказе от учета ее интересов (например, в процессе интеграции с ЕС стран постсоветского пространства, а также втягивания их в НАТО) или нежелании вести переговоры с Москвой по созданию системы коллективной безопасности? От предложенных еще президентом Дмитрием Медведевым проектов единого пространства безопасности «От Ванкувера до Владивостока» или хотя бы «От Лиссабона до Владивостока»?

Или о более свежих ошибках – отказе Брюсселя и Вашингтона обсуждать с Россией правила игры на постсоветском пространстве, включая нерасширение НАТО на Восток? Отказе, который стал одной из причин, вынудивших Россию пойти на крайние меры для обеспечения своей национальной безопасности и начать специальную военную операцию на Украине.

Боррель и другие европейские лидеры готовы понести ответственность за это?

Или, может быть, речь идет о попытке построить свою политику на постсоветском пространстве на лжи и соблазне? Годами Брюссель соблазнял восточноевропейские страны перспективой еврроатлантической интеграции (то есть вступления в ЕС и НАТО). Вступления, которое якобы не только решит львиную долю социально-экономических проблем Украины, Молдавии, Грузии и других осколков Советского Союза, но и сделает их частью большой европейской семьи народов. Создаст чувство сопричастности к «цивилизованному миру», который и обогреет, и накормит, и защитит.

Причем ставка делалась именно на категорический и однозначный выбор. Европа не признавала «многовекторность», стремление получать выгоду от интеграции с Россией и сотрудничества с Евросоюзом. В понимании ЕС и НАТО, евроатлантическая интеграция должна была приводить именно к переориентации страны и превращение ее в антироссийский плацдарм.

В результате Запад добился того, что евроатлантическая интеграция для значительной части украинского гражданского общества стала самоцелью. Самой настоящей панацеей, единственным спасением Украины. Соблазненные этой надеждой, украинцы вышли на Майдан, демонтировали свое государство, ввязались в гражданскую страну и конфликт с Россией – и сейчас страдают от своего заблуждения.

Боррель и другие европейские лидеры готовы понести ответственность за это?

Без правил и без ответственности

Или ошибкой, по его мнению, был отказ Европы от джентльменских правил игры с Россией в 2013-2014 году?

Эта игра предполагала конкуренцию европейского и евразийского интеграционных проектов с правом третьей страны решать, к какому примыкать. Когда украинские промышленники, прочитав предлагаемое Евросоюзом соглашение об Ассоциации (предполагавшее открытие украинского рынка для беспошлинных поставок из Европы в обмен на мизерные квоты на продажу товаров в ЕС, а также ряд других неприятных для украинских бизнесменов моментов), пришли к президенту Виктору Януковичу, то они убедили его не подписывать этот документ и тем самым фактически отложить вхождение в европейский проект.

В ответ разочарованная в своих евроатлантических мечтах часть населения подняла мятеж на Майдане. Евросоюз с США мятеж поддержали, разожгли и устроили на Украине государственный переворот. После которого новая украинская власть подписала все то, что им предлагалось.

Боррель и другие европейские лидеры готовы понести ответственность за это?

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Нет, ответственность они нести не будут. В лучшем случае вслед за Боррелем европейская элита признает, что была не права – а скорее всего будет просто переобуваться и списывать это на «изменившиеся обстоятельства». То есть на успешную российскую политику по решению своих проблем своими силами, которая поставила Европу перед необходимостью смены курса на российском направлении.

Собственно, именно эту смену курса сейчас ждет и Москва (не отказывающаяся от диалога с Западом), и жители постсоветских стран (которые начали осознавать весь тот вред, который им принесла вера в западную ложь). И, наконец, жители самого Евросоюза, которые не хотят жить в условиях резко растущих цен.

Будет ли смена курса? Если в ближайшее время откровенные заявления Борреля не будут опровергнуты или замылены евробюрократией, то это будет означать, что его точка зрения разделяется европейской элитой. Осознавшей предел собственных возможностей, приоритет национальных интересов и бессмысленность использования постсоветского пространства для российско-европейской конфронтации. Не нужной ни России, ни Европе. Именно поэтому некоторые эксперты уже называют заявления Борреля (о санкциях и о НАТО) началом отталкивания российско-европейских отношений от дна, на которое их погрузила европейская ложь.