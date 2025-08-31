На «Аурусе» Путина – китайские номера и российские флаги, а на площадке 25-го саммита Шанхайской организации сотрудничества президента встретили песней «Калинка-малинка». Затем на приеме в центре «Мэйцзян» состоялся концерт, где звучали «Подмосковные вечера», а гостей потчевали традиционной китайской кухней, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков (фото: kremlin.ru)

3 сентября президент России станет одним из почетных зрителей военного парада на площади Тяньаньмэнь в рамках празднования 80-й годовщины победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (фото: kremlin.ru)

Затем в Пекине пройдут переговоры Путина и Си. Всего у президента России в Китае запланировано свыше десяти двусторонних встреч – в том числе с первыми лицами Индии, Ирана, Сербии, Турции, Узбекистана (фото: kremlin.ru)

В мероприятиях участвуют лидеры государств-членов ШОС: Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана, Пакистана и Узбекистана. Также на саммит приглашены представители стран-наблюдателей и партнеров по диалогу: Афганистана, Монголии, Азербайджана, Армении, Камбоджи, Непала, ОАЭ, Турции и Шри-Ланки. (фото: kremlin.ru)

Китай в течение последних 13 лет занимает позицию главного делового партнера России. Российско-китайский товарооборот по итогам прошлого года вырос до рекордных 244,8 млрд долларов. На фото: Путина в аэропорту Тяньцзиня сопровождали член политбюро ЦК КПК Чэнь Миньэр, глава российского диппредставительства Игорь Моргулов и другие (фото: kremlin.ru)

Программа саммита ШОС включает обсуждение борьбы с терроризмом, экстремизмом и сепаратизмом, международной ИТ-безопасности, утверждение стратегии развития организации до 2035 года (фото: kremlin.ru)

В Пекине отмечают, что визит российского лидера подчеркивает высокий уровень всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Китаем (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин в воскресенье прибыл с четырехдневным визитом в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Помимо серии двусторонних встреч Путин также примет участие в мероприятиях по линии ШОС и посетит военный парад (фото: kremlin.ru)

Саммит лидеров России и США на Аляске вывел ситуацию в отношениях мировых центров силы в новую реальность, хотя сама по себе она является неустойчивой. Чем характеризуется очередной транзит международных отношений и какие карты на руках у его участников?

То, что новые технологии нужно применять в интересах всего общества, Запад так и не понял. Вместо последовательного расширения ареалов цивилизации человечество получило безумную гонку, в ходе которой стремительно росло богатство нескольких сотен семей Западного мира.

Даже презирающие национализм предприниматели и глубоко русские чиновники на Украине не желали связываться с гуманитарной сферой как с малоприбыльной и не статусной. Поэтому она и оказалась в безраздельном распоряжении носителей политического украинства.

