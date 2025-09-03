Китай на параде в Пекине показал беспилотную мощь

В среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел военный парад в честь победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (фото: Yang Lei/XinHua/Global Look Press)

Президент России Владимир Путин был приглашен китайской стороной на парад в рамках четырехдневного визита в КНР (фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС)

На переднем плане: беспилотник Hongdu GJ-11 Sharp Sword, разработанный Шэньянским институтом проектирования летательных аппаратов и компанией Hongdu Aviation Industry Group. БПЛА предназначен для нанесения точечных ударов и проведения воздушной разведки. Наличие у дрона вооружения класса «воздух – поверхность» свидетельствует о его способности противостоять кораблям противника (фото: Zhang Chen/XinHua/Global Look Press)

Первый ряд (слева направо): Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, лидер КНДР Ким Чен Ын (фото: Александр Казаков/ТАСС)

Многоцелевой всепогодный истребитель Chengdu J-10 компании Chengdu Aircraft Industry Group. Самолет несет на узлах внешней подвески вооружение общей массой 4,5 тонн. Для уничтожения воздушных целей используются ракеты PL-11 среднего радиуса действия с радиолокационной головкой самонаведения. На самолет могут устанавливаться российские управляемые ракеты Р-73 и Р-77. Наземные цели могут атаковаться при помощи свободнопадающих и корректируемых авиабомб LT-2 и LS-6, а надводные – с помощью твердотопливных ракет YJ-8K и С-801К. Для поражения наземных радиолокационных станций истребитель может оснащаться управляемой ракетой YJ-9 (фото: Zhang Chenlin/XinHua/Global Look Press)

Новые танки Type-100, отличающиеся, по данным китайской стороны, от предшественников «высокой степенью интеллектуализации». Машины оборудованы комплексами активной защиты, сбивающими атакующие их боеприпасы, и другим передовым оборудованием. Экипажи машин находятся в защищенных капсулах, а силовые установки повышенной мощности обеспечивают высокую скорость передвижения и маневренность. (фото: Sun Fei/XinHua/Global Look Press)

За парадом следили более 50 тыс. зрителей (фото: Huang Xiaobang/XinHua/Global Look Press)

По данным агентства «Синьхуа», вооружение и военная техника, представленные на параде, охватывают полный спектр возможностей, связанных с командованием, контролем, разведкой, ранним предупреждением, противовоздушной и противоракетной обороной, а также огневыми ударами и комплексной поддержкой (фото: Liu Xu/XinHua/Global Look Press)

Новейшие китайские квадрокоптеры (фото: Li Yibo/XinHua/Global Look Press)

Реактивная система залпового огня WS-2D калибра 400 мм. Разработана госкорпорацией Sichuan Aerospace Industry Corporation. Базируется на шасси автомобиля Taian ТАС-5450. Имеет дальность стрельбы до 400 км и возможность коррекции полета ракеты на последнем участке по данным беспилотного корректировщика-целеуказателя (фото: Yang Guanyu/XinHua/Global Look Press)

Воздушно-десантные войска на параде (фото: Chen Yehua/XinHua/Global Look Press)

Си Цзиньпин провел смотр военной техники и войск (фото: ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA/ТАСС)

По площади прошли маршем 45 тыс. бойцов и проехали 600 бронемашин (фото: Wang Jianhua/XinHua/Global Look Press)

Зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия HQ-22. Предназначен для поражения самолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет и вертолетов противника на всех высотах боевого применения, в любое время суток и при любых погодных условиях при активном радиоэлектронном противодействии противника. Разработан компанией Jiangnan Space Industry (фото: Yao Dawei/XinHua/Global Look Press)

Женщины-военнослужащие также приняли участие в параде в Пекине (фото: ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA/ТАСС)

Новейшая баллистическая ракета подводных лодок JL-3. Американские источники склонны предполагать, что она способна нести сразу несколько ядерных боеголовок и имеет дальность стрельбы до 10 тыс. км (фото: Chen Bin/XinHua/Global Look Press)

Демонстрация беспилотных корабельных вертолетов (фото: Liu Dawei/XinHua/Global Look Press)

Также были представлены беспилотные корабли и минные заградители (фото: Yang Guanyu/XinHua/Global Look Press)

По словам Си Цзиньпина, парад показал, что «китайский народ твердо стоит на правильной стороне истории» (фото: Liu Yongzhen/XinHua/Global Look Press)

Среди китайских летчиков, пехотинцев, моряков впервые были представлены подразделения, созданные исходя из опыта недавних боевых действий во всем мире, в том числе и украинского конфликта (фото: Cai Yang/XinHua/Global Look Press)

Межконтинентальная стратегическая ракета DF-5C с предполагаемой дальностью полета более 20 тыс. км. Она может поражать цели в любой точке земного шара. Среди особенностей ракеты – высокая скорость полета, повышенная точность наведения, возможность нести как обычные, так и ядерные заряды (фото: Chen Bin/XinHua/Global Look Press)

Путин приветствовал присутствовавших на параде родственников ветеранов Советской армии, принимавших участие в военных действиях против интервентов. Среди них – потомки маршалов Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Александра Василевского, Василия Чуйкова (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)