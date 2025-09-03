  • Новость часаКаллас назвала саммит России, Китая и КНДР вызовом миру
    Главная спецслужба Украины дождалась удара от агентов Запада
    Эксперт объяснил слова Трампа о «заговоре» России, Китая и КНДР против США
    Посадившему самолет со 167 людьми в поле пилоту предъявили обвинение
    Захарова заявила о не выросшей «истощилке» у Мерца
    Эксперт оценил успехи Китая в создании военных беспилотников
    NYT назвала военный парад в Пекине «дерзким предупреждением»
    Путин и Алиев пожали руки в Пекине
    Politico: Францию не спасет даже отставка Макрона
    США потребовали от Европы прекратить покупать российскую нефть
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Зеленскому легче отдать Донбасс, чем отменить русофобию

    Сегодня русофобия на Украине не только закреплена законодательно, но стала частью мировоззрения немалой части общества. И этим людям Зеленскому будет невозможно объяснить отмену антирусских законов, если обстоятельства сложатся так, что их придется отменять.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не надо делать из сатаны Че Гевару

    Сатанизм имеет довольно размытые границы, особенно сейчас, когда он употребляется как обобщенное ругательство. В сатанисты в наше время записывают кого угодно – политических противников, гомосексуалистов, квадроберов, фанатов Оззи Осборна или даже Гарри Поттера. Такая неопределенность создает богатые возможности для перегибов на местах.

    21 комментарий
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Мировой порядок впервые меняется мирным путем

    Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.

    11 комментариев
    3 сентября 2025, 14:30 • Фоторепортаж

    Китай на параде в Пекине показал беспилотную мощь

    В среду на площади Тяньаньмэнь в Пекине прошел военный парад в честь победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (фото: Yang Lei/XinHua/Global Look Press)

    Президент России Владимир Путин был приглашен китайской стороной на парад в рамках четырехдневного визита в КНР (фото: Сергей Бобылев/POOL/ТАСС)

    На переднем плане: беспилотник Hongdu GJ-11 Sharp Sword, разработанный Шэньянским институтом проектирования летательных аппаратов и компанией Hongdu Aviation Industry Group. БПЛА предназначен для нанесения точечных ударов и проведения воздушной разведки. Наличие у дрона вооружения класса «воздух – поверхность» свидетельствует о его способности противостоять кораблям противника (фото: Zhang Chen/XinHua/Global Look Press)

    Первый ряд (слева направо): Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, лидер КНДР Ким Чен Ын (фото: Александр Казаков/ТАСС)

    Многоцелевой всепогодный истребитель Chengdu J-10 компании Chengdu Aircraft Industry Group. Самолет несет на узлах внешней подвески вооружение общей массой 4,5 тонн. Для уничтожения воздушных целей используются ракеты PL-11 среднего радиуса действия с радиолокационной головкой самонаведения. На самолет могут устанавливаться российские управляемые ракеты Р-73 и Р-77. Наземные цели могут атаковаться при помощи свободнопадающих и корректируемых авиабомб LT-2 и LS-6, а надводные – с помощью твердотопливных ракет YJ-8K и С-801К. Для поражения наземных радиолокационных станций истребитель может оснащаться управляемой ракетой YJ-9 (фото: Zhang Chenlin/XinHua/Global Look Press)

    Новые танки Type-100, отличающиеся, по данным китайской стороны, от предшественников «высокой степенью интеллектуализации». Машины оборудованы комплексами активной защиты, сбивающими атакующие их боеприпасы, и другим передовым оборудованием. Экипажи машин находятся в защищенных капсулах, а силовые установки повышенной мощности обеспечивают высокую скорость передвижения и маневренность. (фото: Sun Fei/XinHua/Global Look Press)

    За парадом следили более 50 тыс. зрителей (фото: Huang Xiaobang/XinHua/Global Look Press)

    По данным агентства «Синьхуа», вооружение и военная техника, представленные на параде, охватывают полный спектр возможностей, связанных с командованием, контролем, разведкой, ранним предупреждением, противовоздушной и противоракетной обороной, а также огневыми ударами и комплексной поддержкой (фото: Liu Xu/XinHua/Global Look Press)

    Новейшие китайские квадрокоптеры (фото: Li Yibo/XinHua/Global Look Press)

    Реактивная система залпового огня WS-2D калибра 400 мм. Разработана госкорпорацией Sichuan Aerospace Industry Corporation. Базируется на шасси автомобиля Taian ТАС-5450. Имеет дальность стрельбы до 400 км и возможность коррекции полета ракеты на последнем участке по данным беспилотного корректировщика-целеуказателя (фото: Yang Guanyu/XinHua/Global Look Press)

    Воздушно-десантные войска на параде (фото: Chen Yehua/XinHua/Global Look Press)

    Си Цзиньпин провел смотр военной техники и войск (фото: ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA/ТАСС)

    По площади прошли маршем 45 тыс. бойцов и проехали 600 бронемашин (фото: Wang Jianhua/XinHua/Global Look Press)

    Зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия HQ-22. Предназначен для поражения самолетов, беспилотных летательных аппаратов, крылатых ракет и вертолетов противника на всех высотах боевого применения, в любое время суток и при любых погодных условиях при активном радиоэлектронном противодействии противника. Разработан компанией Jiangnan Space Industry (фото: Yao Dawei/XinHua/Global Look Press)

    Женщины-военнослужащие также приняли участие в параде в Пекине (фото: ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA/ТАСС)

    Новейшая баллистическая ракета подводных лодок JL-3. Американские источники склонны предполагать, что она способна нести сразу несколько ядерных боеголовок и имеет дальность стрельбы до 10 тыс. км (фото: Chen Bin/XinHua/Global Look Press)

    Демонстрация беспилотных корабельных вертолетов (фото: Liu Dawei/XinHua/Global Look Press)

    Также были представлены беспилотные корабли и минные заградители (фото: Yang Guanyu/XinHua/Global Look Press)

    По словам Си Цзиньпина, парад показал, что «китайский народ твердо стоит на правильной стороне истории» (фото: Liu Yongzhen/XinHua/Global Look Press)

    Среди китайских летчиков, пехотинцев, моряков впервые были представлены подразделения, созданные исходя из опыта недавних боевых действий во всем мире, в том числе и украинского конфликта (фото: Cai Yang/XinHua/Global Look Press)

    Межконтинентальная стратегическая ракета DF-5C с предполагаемой дальностью полета более 20 тыс. км. Она может поражать цели в любой точке земного шара. Среди особенностей ракеты – высокая скорость полета, повышенная точность наведения, возможность нести как обычные, так и ядерные заряды (фото: Chen Bin/XinHua/Global Look Press)

    Путин приветствовал присутствовавших на параде родственников ветеранов Советской армии, принимавших участие в военных действиях против интервентов. Среди них – потомки маршалов Георгия Жукова, Константина Рокоссовского, Александра Василевского, Василия Чуйкова (фото: Сергей Бобылев/РИА Новости)

    Парад в Пекине побил все рекорды по популярности в интернете, заняв первые строчки в рейтингах поисковых запросов. Прямую трансляцию, опубликованную CCTV Video News Agency (CCTV+), смотрели более 85 млн зрителей (фото: Jiang Wenyao/XinHua/Global Look Press)

    Минобороны заявило о контроле половины Купянска
    Постпред США при НАТО упрекнул Европу в нежелании направить войска на Украину
    Поставщик оружия Украине Rheinmetall стал рекламироваться на презервативах
    В Хабаровске прошел первый парад в честь победы над Японией
    Умер создатель Су-25
    Ефремов официально развелся с пятой женой после 23 лет брака
    Федерация альпинизма России заявила о невозможности опознания Наговициной

    Для исторического контракта с Китаем по газу настал самый лучший момент

    После долгого молчания Россия и Китай наконец подписали меморандум по строительству «Силы Сибири – 2». И хотя меморандум еще не само коммерческое соглашение – это уже большой шаг вперед. Эксперты не исключают скорого заключения твердого контракта, потому что дальше переговорные позиции Китая будут только слабеть. Подробности

    Без НАТО Украина сможет постоять в очереди в Евросоюз

    Владимир Путин напомнил, что Россия никогда не возражала против вступления Украины в Евросоюз, но категорически против ее членства в НАТО. Президент подчеркивает, что обеспечение безопасности Украины не должно осуществляться за счет безопасности других государств. Как отмечают эксперты, даже в условиях противостояния с Западом Россия выступает с позиций защитника геополитического баланса, а не противника евроинтеграции. Подробности

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура. Подробности

    Главная спецслужба Украины дождалась удара от агентов Запада

    В Службе безопасности Украины крайне нервно отреагировали на подозрение в коррупции, врученное скандальному генералу Витюку. Как человек, который много знает, он опасен для режима Владимира Зеленского, если попадет в нужные руки. А бывший начальник украинских хакеров попал в нужные руки. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Канцлер Германии слишком много на себя берет

      Канцлер Германии Фридрих Мерц отметился двумя громкими заявлениями. Согласно одному из них, Германия находится в конфликте с Россией, что ранее отрицалось. Согласно другому, Мерц спас НАТО от распада. В чем тут суть? И где здесь ложь?

    • Историческое примирение КНР и Индии назло США

      Саммит ШОС в китайском Тяньцзине продолжается, а к 3 сентября плавно перерастет в военный парад и празднования юбилея победы во Второй мировой войне. В центре внимания – лидеры России, КНР и Индии. Исторические события происходят прямо на наших глазах.

    • Переговоры о мире: как хитрит Европа?

      Переговоры по урегулированию на Украине разделены на два направления: на одном обсуждают «гарантии безопасности для Украины, на другом – вывод ВСУ из Донбасса. Цель Владимира Зеленского и стран ЕС сорвать этот процесс. Чтобы перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа, они идут на хитрость.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

