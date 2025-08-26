У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.9 комментариев
Во Владивостоке появился мурал с Путиным и амурским тигром
Во Владивостоке на улице Басаргина появился мурал, посвященный защите дикой природы. Изображение питерского художника Филиппа Дульмаченко создано при поддержке центра «Амурский тигр» (фото: Юрий Смитюк/ТАСС)
Мурал стал ярким подарком городу в преддверии 10-го Восточного экономического форума. По замыслу создателя, это подчеркивает значимость развития региона и его уникальный культурный код. В центре композиции – президент Владимир Путин, обнимающий амурского тигра, который символизирует мощь и величие российской природы, а также те усилия, которые предпринимаются для защиты дикой природы (фото: Юрий Смитюк/ТАСС)
«Для меня, как для человека, рожденного на Дальнем Востоке, фраза "Рассвет начинается здесь" – это не просто географическое определение. Это глубокая метафора, передающая особое ощущение нового старта, которое можно ощутить только здесь, на восточной окраине нашей страны. Это образ стратегически важного центра развития, точки роста, от которой во многом зависит будущее всей России», – отметил автор (фото: Юрий Смитюк/ТАСС)