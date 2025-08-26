«Для меня, как для человека, рожденного на Дальнем Востоке, фраза "Рассвет начинается здесь" – это не просто географическое определение. Это глубокая метафора, передающая особое ощущение нового старта, которое можно ощутить только здесь, на восточной окраине нашей страны. Это образ стратегически важного центра развития, точки роста, от которой во многом зависит будущее всей России», – отметил автор (фото: Юрий Смитюк/ТАСС)

Мурал стал ярким подарком городу в преддверии 10-го Восточного экономического форума. По замыслу создателя, это подчеркивает значимость развития региона и его уникальный культурный код. В центре композиции – президент Владимир Путин, обнимающий амурского тигра, который символизирует мощь и величие российской природы, а также те усилия, которые предпринимаются для защиты дикой природы (фото: Юрий Смитюк/ТАСС)

В последние годы российский автопром последовательно тестирует и масштабирует модели локализации за рубежом – Казахстан («Газель», «Урал», «КамАЗ»), Узбекистан («КамАЗ»), Египет (Lada Granta), Куба («УАЗ»). А на днях объявлено о локализации автомобилей «АвтоВАЗ» в Киргизии.

Слежка создает много власти над людьми, которая не очень понятно, кем контролируется – и контроль над которой может быть перехвачен. Но более всего для людей опасно, когда они начинают сравнивать себя с Богом.

У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.

Соя стала оружием БРИКС против США Американские фермеры бьют тревогу: им грозит банкротство, если Дональд Трамп не договорится с Китаем. Дело в том, что Пекин – главный покупатель сои у США. Однако в последнее время он резко сократил закупки американской сои в пользу дружественных стран – Бразилии, Аргентины и даже России. Это еще одно проявление силы стран БРИКС, когда вместе они могут противостоять США.

Зеленский имитирует поднятие на вилы для отказа от мира Украинский неонацист Сергей Стерненко пригрозил смертью Владимиру Зеленскому, если тот согласится вывести ВСУ с территории Донбасса. Его слова прозвучали на фоне неоднократных заявлений Банковой о неготовности идти на территориальные уступки при заключении мирного соглашения с Россией. По мнению экспертов, офис Зеленского решил разыграть спектакль, который должен помочь ему сорвать переговоры.

Флот России вернул себе корабль стратегического значения После ремонта, который продлился четверть века, тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» вышел в море на ходовые испытания. Теперь это принципиально другой корабль с возможностями, которые напугают любого противника, включая северную группировку НАЬО. Но только при соблюдении двух условий.

Мигранты довели Германию до демонтажа социального государства «Есть простые логические шаги по преодолению кризиса. Но для этого во главе ФРГ должны находиться политики, а не политиканы», – так эксперты комментируют слова канцлера Германии Фридриха Мерца о неустойчивости социального устройства страны. Он призвал пересмотреть модель пособий, однако против этого выступает коалиционный партнер ХДС/ХСС – партия СДПГ. Чем обернется спор и почему в Германии провалилась модель государства всеобщего благосостояния?

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.