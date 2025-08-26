  • Новость часаСамолет Ил-76 заметили над Винницкой областью Украины
    Флот России вернул себе корабль стратегического значения
    Военный эксперт: Купянск освободят «методом Угледара»
    Венгрия заявила о признаках гостерроризма в подрыве «Северных потоков»
    Отмечен рост интереса западных СМИ к первопричинам конфликта на Украине
    Силы ПВО сбили украинскую ракету «Нептун» и шесть авиабомб
    Будапешт приравнял удары по «Дружбе» к нападению на Венгрию
    Мерц пообещал ужесточить санкции в случае срыва встречи Путина и Зеленского
    Долгов осудил Чехию за идею ограничений для российских дипломатов
    Краснов стал единственным претендентом на пост главы Верховного суда
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Мужественность мужикам возвращают войны

    У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не стоит играть во всевидящее Око

    Слежка создает много власти над людьми, которая не очень понятно, кем контролируется – и контроль над которой может быть перехвачен. Но более всего для людей опасно, когда они начинают сравнивать себя с Богом.

    4 комментария
    Анатолий Торохов Анатолий Торохов Россия масштабирует экспорт технологий в Большую Евразию

    В последние годы российский автопром последовательно тестирует и масштабирует модели локализации за рубежом – Казахстан («Газель», «Урал», «КамАЗ»), Узбекистан («КамАЗ»), Египет (Lada Granta), Куба («УАЗ»). А на днях объявлено о локализации автомобилей «АвтоВАЗ» в Киргизии.

    4 комментария
    26 августа 2025, 14:08 • Фоторепортаж

    Во Владивостоке появился мурал с Путиным и амурским тигром

    Во Владивостоке на улице Басаргина появился мурал, посвященный защите дикой природы. Изображение питерского художника Филиппа Дульмаченко создано при поддержке центра «Амурский тигр» (фото: Юрий Смитюк/ТАСС)

    Мурал стал ярким подарком городу в преддверии 10-го Восточного экономического форума. По замыслу создателя, это подчеркивает значимость развития региона и его уникальный культурный код. В центре композиции – президент Владимир Путин, обнимающий амурского тигра, который символизирует мощь и величие российской природы, а также те усилия, которые предпринимаются для защиты дикой природы (фото: Юрий Смитюк/ТАСС)

    «Для меня, как для человека, рожденного на Дальнем Востоке, фраза "Рассвет начинается здесь" – это не просто географическое определение. Это глубокая метафора, передающая особое ощущение нового старта, которое можно ощутить только здесь, на восточной окраине нашей страны. Это образ стратегически важного центра развития, точки роста, от которой во многом зависит будущее всей России», – отметил автор (фото: Юрий Смитюк/ТАСС)

    Алаудинов заявил о зачистке Серебрянского лесничества от ВСУ
    Москва пообещала восстановить разрушенные Украиной районы Донецка
    Кандидат в президенты Боливии пригрозил разорвать сделку с Россией
    В Турции рассказали о возможной судьбе российского пловца Свечникова
    Бастрыкин поручил СК помочь МЧС в спасении альпинистки Наговицыной
    Журналистку «Дождя» Монгайт объявили в международный розыск
    Арбатова отказалась прощать разбившегося на спорткаре в Москве бизнесмена

    Соя стала оружием БРИКС против США

    Американские фермеры бьют тревогу: им грозит банкротство, если Дональд Трамп не договорится с Китаем. Дело в том, что Пекин – главный покупатель сои у США. Однако в последнее время он резко сократил закупки американской сои в пользу дружественных стран – Бразилии, Аргентины и даже России. Это еще одно проявление силы стран БРИКС, когда вместе они могут противостоять США. Подробности

    Зеленский имитирует поднятие на вилы для отказа от мира

    Украинский неонацист Сергей Стерненко пригрозил смертью Владимиру Зеленскому, если тот согласится вывести ВСУ с территории Донбасса. Его слова прозвучали на фоне неоднократных заявлений Банковой о неготовности идти на территориальные уступки при заключении мирного соглашения с Россией. По мнению экспертов, офис Зеленского решил разыграть спектакль, который должен помочь ему сорвать переговоры. Подробности

    Флот России вернул себе корабль стратегического значения

    После ремонта, который продлился четверть века, тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» вышел в море на ходовые испытания. Теперь это принципиально другой корабль с возможностями, которые напугают любого противника, включая северную группировку НАЬО. Но только при соблюдении двух условий. Подробности

    Мигранты довели Германию до демонтажа социального государства

    «Есть простые логические шаги по преодолению кризиса. Но для этого во главе ФРГ должны находиться политики, а не политиканы», – так эксперты комментируют слова канцлера Германии Фридриха Мерца о неустойчивости социального устройства страны. Он призвал пересмотреть модель пособий, однако против этого выступает коалиционный партнер ХДС/ХСС – партия СДПГ. Чем обернется спор и почему в Германии провалилась модель государства всеобщего благосостояния? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Все уловки Зеленского по Донбассу

      Владимир Зеленский по-прежнему настаивает на личной встрече с президентом России Владимиром Путиным. В то же время Киев отказался выполнять ключевое условие России по Донбассу и придумал для этого кучу отговорок. Разберем их все.

    • В Киеве созрел «хитрый план» по Донбассу

      В Верховной раде предложили план по сохранению Донбасса в составе Украины. Для этого ту его часть, которую пока еще контролирует Киев, хотят передать в состав других областей. Объясняем, почему не поможет.

    • За старым врагом России пришло ФБР

      ФБР провело обыски в доме Джона Болтона – одного из самых значимых идеологов противостояния с Россией, военных интервенций и мировой гегемонии США. Дело против него – месть президента Дональда Трампа, который однажды назначил Болтона своим советником и сильно об этом пожалел.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

