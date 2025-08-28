  • Новость часаРоссийские войска углубились в пригород Купянска
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у Трампа страсть к Нобелю

    Сможет Трамп, выражаясь вульгарно, прогнуть норвежцев на "нобелевку" или нет? Нобелевская премия мира – это актив Запада в мировой политике, и поэтому так увлекательно выглядит схватка за него.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия общается с талибами вынужденно, но эффективно

    В отношении «Талибана» российское внешнеполитическое руководство занимает прагматичную позицию, не питая никаких иллюзий и ожидая дальнейшей эволюции движения в сторону современного правительства.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Какой будет война после войны

    Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

    28 августа 2025, 20:45 • Общество

    Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай

    Tекст: Андрей Резчиков,
    Анастасия Куликова

    Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура.

    Российские военные уничтожили в устье Дуная средний разведывательный корабль (СРК) украинских военно-морских сил «Симферополь». Удар был нанесен с помощью быстроходного безэкипажного катера (БЭК), в результате чего «Симферополь» затонул. Для российских военных, как отмечают эксперты, это первая операция подобного рода, ранее корабли противника не уничтожались с помощью БЭК.

    В военно-морских силах Украины подтвердили факт российского удара по «Симферополю», но пока не признали, что корабль затоплен. «Мы подтверждаем факт удара по кораблю, в настоящее время продолжается устранение последствий атаки. К сожалению, один член экипажа погиб, несколько ранены», – заявил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

    Разведывательный корабль «Симферополь» проекта «Лагуна» строили в Одессе в 2016-2019 годах в корпусе рыболовного траулера проекта 502ЭМ. В мае 2019 года на корабле произошел пожар, который повлиял на сроки ввода в эксплуатацию, но проект был доведен до испытаний. Первый выход в море СРК совершил 30 января 2020 года, но испытания продолжались около двух лет.

    Длина корабля около 55 метров, ширина – 9,8 метра, высота – пять метров, водоизмещение составляет чуть менее 1300 тонн. Автономно корабль мог перемещаться в течение 28 суток.

    Основой комплекса разведывательного оборудования была станция радиотехнической разведки «Мельхиор», произведенная киевским НИИ «Квант-Радиолокация». На корабле также могли быть установлены поставленные Украине в 2019 году широкополосные пеленгаторные антенны международной компании Rohde & Schwarz.

    Из вооружений на корабле была автоматическая пушка, пулеметы и переносные зенитно-ракетные комплексы. Летом 2023 года его вооружили шестиствольным скорострельным оружием АК-306. Это советская автоматическая артиллерийская установка калибром 30 мм.

    Как рассказал медиапроекту WarGonzo моряк запаса, «Симферополь» можно считать олицетворением «могучих» военно-морских сил Украины. «Это самое крупное судно, что смогла построить и принять в состав своего флота постмайданная Украина… Возможно, атака русского БЭКа предотвратила первый выход украинского разведывательного траулера в море. Вот и нечего называть свои корабли именами чужих городов», – отметил спикер.

    «Потопление российским безэкипажным катером корабля «Симферополь» ВМС Украины – важный прецедент. Мы показали, что у нас есть морские дроны, которые будут кошмарить не только остатки украинского флота, но и те суда, которые везут оружие для ВСУ под видом гражданских грузов», – считает военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его мнению, для российских сил открывается перспектива «взять под контроль одесские порты». «Нынешняя операция стала хорошей демонстрацией наших возможностей», – добавил собеседник. Кнутов напомнил, что Россия активно ведет разработку БЭКов. В июне прошлого года были представлены «Визир», «Оркан», «БЭК-1000». В 2025 году безэкипажные катера были применены на учениях «Июльский шторм».

    Успех удара по украинскому кораблю, подчеркивает Кнутов, обеспечила разведка. «Наверняка работал беспилотный летательный аппарат самолетного типа, который имеет хорошую разведывательную аппаратуру, мощную видеокамеру. С помощью БПЛА, вероятно, обнаружили цель, а дальше по наводке действовал БЭК», – рассуждает собеседник.

    «Потопление «Симферополя» стало пробным и успешным ударом. Я думаю, что в последующем мы увидим еще такие операции, а применение морских дронов станет более широким. Таким образом, противнику придется чувствовать себя неуютно в тех морских акваториях, к которым он привык», – акцентировал Кнутов.

    «Россия продвинулась далеко вперед. И это очень радует, есть убежденность, что мы на правильном пути для достижения своих целей. Безэкипажный катер нужно было сначала построить, затем испытать, «прокатать». Также мы способны управлять БЭКом на больших расстояниях – катер довели до устья Дуная, где была обнаружена цель и осуществлен подрыв», – отметил адмирал Владимир Комоедов, бывший командующий Черноморским флотом России.

    По мнению собеседника, при достаточном количестве безэкипажных катеров можно будет «закрыть Одессу, Николаев и всю украинскую прибрежную инфраструктуру, связанную с причалами, хранением ГСМ и всего остального, что необходимо для обеспечения кораблей».

    Следующими целями российских БЭКов могут стать украинские катера, полученные Украиной от Британии, США, Франции и Швеции. Сейчас эти суда можно встретить не только в Черном море, но и на реках, в том числе на Дунае и Днепре. «Не все коту масленица, у России есть, что противопоставить. Турция строит для Украины корветы, другие страны тоже собираются что-то передавать. Поэтому новые цели найдутся», – полагает адмирал.

    В свою очередь Максим Климов, капитан III ранга запаса, считает, что БЭКи в первую очередь нужны для противодействия «очень серьезной подводной угрозе». «БЭКи подходят для создания очень эффективной распределенной поисковой системы. Ни одна другая страна не сможет сделать такую систему», – считает Климов.

    По его мнению, для уничтожения украинских кораблей, в том числе маневренных катеров, эффективны противокорабельные ракеты, для которых требуется система разведки и целеуказания. Отчасти эти функции также смогут выполнять БЭКи.

    Эксперт в области беспилотных аппаратов Денис Федутинов особо отмечает сам факт того, что для поражения объектов ВСУ использован российский БЭК. «Как видно из опыта СВО, переосмысление концепции брандеров на современном технологическом уровне способно обеспечить впечатляющую результативность против стационарных и подвижных целей, стоимость которых на порядки выше стоимости задействованных БЭКов», – заключил аналитик.

    Тарифный удар Трампа толкает Индию к жесткому выбору

    Индия и Китай вынуждены зарыть топор войны и объединиться перед американской угрозой. Введенные Дональдом Трампом пошлины против Индии из-за покупки российской нефти еще сильнее в этом убеждают. Почему Дели так тяжело отказаться от США в пользу Китая с экономической точки зрения? Подробности

    Грузия пригрозила Западу правдой о «втором фронте»

    Генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси и главный кандидат на этот же пост на осенних выборах Каха Каладзе пригрозил Западу правдой. Если не прекратится шантаж, Грузия обнародует доказательства попыток принудить ее к открытию «второго фронта» против России. Кое-что об этих попытках и жесткой игре Запада известно уже сейчас. Подробности

    Что мешает забыть песни иноагентов

    Крымские законодатели рекомендовали местным властям запретить воспроизведение на уличных площадках песен и иных произведений иноагентов. Также они подготовили обращение в Госдуму с инициативой ввести аналогичный запрет на всей территории России. Дискуссии по этому вопросу продолжаются на разных уровнях, но единого мнения пока не сформировано. Более того, ситуация усложняется, когда речь идет о популярных песнях и фильмах, содержащих музыку, любимую многими. Подробности

    США подталкивают Индию к России и Китаю

    США повысили пошлины на импорт из Индии. Совокупная ставка достигла 50%, что стало одним из самых высоких показателей в рамках торговой войны Дональда Трампа. Западные СМИ называют решение американских властей «наказанием» Нью-Дели за покупку российской нефти. Эксперты же считают, что Белый дом использует это как повод, мотивы Вашингтона же более обширны и связаны с американо-индийскими отношениями. Чего добиваются Штаты и с какими последствиями в итоге столкнутся? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

