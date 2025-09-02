Воспринимать Банк развития ШОС как аналог МВФ – ошибка. МВФ – это инструмент ушедшей глобалистской эпохи. Его кредиты были не про развитие, а про контроль. ШОС такой сценарий не нужен.

Список рекомендуемых фильмов – это не половина, а дай бог если четверть дела. Пока не очень понятно, что со всем этим богатством будут делать в школе. Отдельный предмет «Киноведение» вроде бы пока вводить не собираются.

Рассуждая о темпах, которыми будет двигаться процесс создания более справедливого мирового устройства после саммита ШОС, следует помнить, что мирный путь не может быть быстрым, но он позволяет избежать колоссальных человеческих жертв и страданий.

ШОС в борьбе с долларом идет по пути БРИКС Вслед за странами БРИКС, которые создают альтернативную финансовую систему для ухода от долларовой зависимости, по такому же пути решили пойти и страны ШОС. Пока торговля между странами внутри организации сильно отстает от внешней. Однако создание единого Банка развития и платежной системы защитит и поможет уйти от уязвимости перед западной финансовой системой.

Россия убедила мировое большинство в возможности глобальной справедливости Саммит Шанхайской организации сотрудничеств стал местом встречи ведущих мировых и региональных игроков. По итогам была принята Тяньцзиньская декларация, в которой лидеры стран – членов объединения обозначили собственное видение справедливого миропорядка. Какие изменения в международной политике будет продвигать ШОС?

Безэкипажные катера вернули Россию в Дунай Россия уничтожила с помощью безэкипажного катера (БЭК) украинский разведывательный корабль проекта «Лагуна» «Симферополь». Для российских военных это первая подобная операция, ранее БЭКи для уничтожения кораблей противника не применялись. Как говорят эксперты, это только начало, а в будущем новыми целями ВМФ РФ могут стать украинские катера, подводные средства и береговая инфраструктура.

Ради «защиты от России» Прибалтику возвращают в эпоху болот Грандиозная сеть оборонительных сооружений в странах Прибалтики и Польши может быть дополнена возрождением когда-то осушенных в этом регионе болот. По крайней мере, в Литве эта идея всерьез обсуждается. Заявляется, что болота должны спасти Прибалтику от «российской агрессии», но реальные цели всех этих мероприятий, похоже, совсем другие.

Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно.