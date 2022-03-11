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Проханов: Происходящее сейчас – следствие глубинного противостояния Запада и России
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Тридцать лет назад Россия была готова принять европейские ценности. Сейчас стало очевидным, что сама Европа не придерживается тех принципов и идеологем, которые она декларировала и которым призывала следовать весь мир, сказал газете ВЗГЛЯД писатель и философ Александр Проханов. Ранее глава МИД России Сергей Лавров говорил о том, что Россия распрощалась с иллюзиями относительно Запада.
«К Западу нужно относиться глубинно, исходя из представления о том, что такое извечные отношения Запада и России. Существуют таинственные, глубинные коды, которые Запад и Россию делают вечными оппонентами, а в худшие минуты – врагами. А в самые худшие минуты – тотальными врагами», – говорит писатель и общественный деятель, руководитель «Изборского клуба» Александр Проханов.
«Я в свое время исследовал такие категории, как американская мечта и русская мечта. Это такие политические метафоры, которые выдают глубинные основы такого космического самочувствия того или иного народа или той или иной системы, – рассказал собеседник. – Американская мечта – это «сияющий Град на холме», как в свое время говорили люди, близкие к Джорджу Бушу. Это гора великой американской истории. На этой горе стоит Град, существует крепость. Из этой крепости обозреваются все окрестные долины и народы и те, кто ведут себя не так, как следует, посыпаются ракетами». Град на холме – это идея глобального доминирования и глобального управления миром, отметил Проханов.
В противоположность американской мечте, русская мечта – «это храм на холме, гора русской истории, которую венчает храм, своими крестами стремящийся дотянуться до божественной истины и спустить по этим крестам, по стенам храма, по горе эту истину в наши семьи, гарнизоны, дома, университеты, в наш быт», сказал Проханов.
«Такова метафизика русской идеи и американской идеи. Поэтому эти две идеи несовместимы, – подчеркнул русский писатель. – Град-крепость и храм. Храм и Град постоянно сражаются, находятся в противодействии. Если мы это понимаем, то все, что на Западе не является близким к храму, – должно нами отрицаться. А все, что в нашей культуре, в нашей философии является намеком на Град, на доминирование, демонизм, должно иссекаться из нашей жизни, судьбы».
Сегодняшние события обострили «схватку Града и храма» до предела, превратили ее в тотальную схватку, уверен Проханов. «Тотально требует уничтожения храма Град. Град идет на нас всей своей мощью – метафизической, военной, психологической, информационной, материальной и духовно-демонической. Сейчас дается один из последних боев, как они считают, этому храму.
Но Русский храм – неразрушаемый. Его можно повредить. Можно повредить, пробить купола, можно разрушить стену, но фундаментальная основа русской глубинной цивилизации незыблема,
она создана изначально», – подчеркнул собеседник.
Надо исследовать каждое из отдельных проявлений сегодняшнего Града (Запада, НАТО) и смотреть, насколько это проявление вредно, насколько эти проявления демонизируют нас, усиливают наших противников и ослабляют нас, отметил Проханов.
«Существует глубинное НАТО, не эта структура, которая сейчас ополчилось на Россию и после 1991 года продвигала свои границы к России. А глубинное НАТО. Это НАТО существовало во времена Фридриха Барбароссы. Это НАТО существовало и в период Стефана Батория, который шел на Смоленск и на Москву, и в период Ливонского ордена, в период Наполеона, в период Гитлера с его штандартами – и сейчас существует. Во времена Антанты, когда на советское, хрупкое, робкое, почти не существующее государство ополчился весь западный мир», – подчеркнул собеседник.
Таким образом, все, что сейчас происходит, – лишь следствие традиционного и глубинного противостояния Запада и России. «Жалко, что наши политики, начиная с 1991 года, сдавались американскому Граду-крепости. Теперь русская контратака продолжается и будет победоносной», – уверен Проханов.
Тридцать лет назад Россия была готова принять европейские ценности, напомнил собеседник. «Европа – наш общий дом», «общечеловеческие ценности», «неприкосновенность частной собственности» – огромное количество формул было введено в наше сознание. И к чему это привело? – рассуждает Проханов. – Русский народ создал богатства, создал кровью, слезами, непосильным трудом – и где эти богатства? Неприкосновенность частной собственности породило «прикосновенность» государственной народной собственности. Она обобрала нас до нитки: частная собственность вывезла все русские деньги за границу и там их оставила».
Но «перечеркнуть нашу русскую судьбу и наше русское начало» не удалось, подчеркнул Проханов. Тем более сейчас, когда стало очевидным, что и сам Запад, сама Европа не придерживаются тех принципов и идеологем, которые они декларировали и которым призывали следовать весь мир, включая и Россию.
«Мы выйдем из этого кризиса совершенно уже с оздоровившейся психологией и оздоровившимся сознанием, – сказал в четверг глава российской дипломатии Сергей Лавров. – У нас не будет никаких иллюзий, что Запад может быть надежным партнером. У нас не будет никаких иллюзий, что Запад, когда говорит про свои ценности, верит в свои заклинания. И у нас не будет никаких иллюзий, что Запад предаст в любой момент. Предаст кого угодно и предаст свои собственные ценности».
«Где это видано, чтобы право частной собственности было растоптано просто щелчком двух пальцев. Где это видано, чтобы презумпция невиновности как столп правовой системы Запада просто была проигнорирована и грубейшим образом нарушена», – заметил глава МИД. Так он прокомментировал санкционную атаку, начатую Западом в ответ на спецоперацию России по денацификации Украины и уход Западных компаний из нашей страны.
«Мы потеряли возможность сближения России с Западом», – констатировал в пятницу глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок», – добавил европейский политик. Одной из ошибок Боррель назвал обещание Украине членства в НАТО.
При этом, как ранее отмечала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран Запада отбросили лицемерие и открыто заявляют о своей русофобии. В частности, министр экономики Франции Брюно Ле Мэр откровенно дал понять, что Запад воюет именно с населением России: «Мы развернем тотальную экономическую и финансовую войну против России. Российский народ расплатится за ее последствия».
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Шойгу: Россия фактически завершила укрепление западных рубежей
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Министр обороны Сергей Шойгу на заседании Совбеза доложил президенту России Владимиру Путину о том, что Россия фактически закрепила укрепление своих западных позиций.
По словам Шойгу, генеральный штаб ВС России почти разработал план по усилению западных рубежей страны, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что генштабом рассмотрены меры Запада по усилению своих сил у западных границ России, идет каждый день прибытие все новых и новых подразделений, причем на фоне того, что им абсолютно ничего не угрожает. «Тем не менее, как нам кажется, воспользовавшись такой ситуацией, они хотят максимально насытить наше приграничье на той стороне силами, средствами и, безусловно, закрепить это, похоже, на долгие времена», – отметил Шойгу.
«Генеральным штабом разрабатывается и фактически завершен план по усилению наших западных рубежей, включая, естественно, те новые, современные комплексы, и перемещению туда боевых частей для защиты наших западных границ», – сказал Шойгу на заседании Совбеза.
Президент России Владимир Путин поручил Шойгу подготовить отдельный доклад насчет усиления западных рубежей страны в связи с действиями НАТО.
«Что касается усиления западных рубежей Российской Федерации в связи с теми действиями, которые предпринимают в этом направлении страны НАТО, как бы в ответ на то, что они делают, – это требует отдельного рассмотрения. Я прошу вас подготовить отдельный доклад и доложить. По результатам его обсуждения в ближайшем будущем и примем соответствующее решение», – передает ТАСС слова российского лидера.
ЕК назвала сроки отказа от газа, нефти и угля из России
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Еврокомиссия (ЕК) к середине мая намерена представить предложения по отказу от газа, нефти и угля из России к 2027 году, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Версале.
«К середине мая мы выступим с предложением по отказу от российских газа, нефти и угля к 2027 году. К середине мая ЕК также представит возможности по оптимизации рынка электроэнергии для лучшего обеспечения зеленого перехода», – заявила глава Еврокомиссии, передает ТАСС.
По ее словам, ЕС намерен масштабно инвестировать в возобновляемые источники с тем, чтобы избавиться от зависимости от газа из России. «В среднесрочной перспективе нужно избавиться от нашей зависимости от российского газа, диверсифицируя поставки и масштабно инвестируя в возобновляемые источники, <…> которые являются стратегическим вкладом в нашу безопасность и независимость», – добавила фон дер Ляйен.
В четверг министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что большинство европейских стран не смогут присоединиться к введенному ранее Вашингтоном запрету на закупки российской нефти, в США это понимают.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия выполняет все свои обязательства по поставкам энергоресурсов в Европу и другие регионы мира.
Напомним, что агентство Reuters со ссылкой на проект декларации к саммиту лидеров ЕС сообщило, что Евросоюз планирует постепенно отказаться от закупок российской нефти, газа и угля из-за событий на Украине.
В Евросоюзе не раз заявляли, что отказ от российского топлива повлияет на обычных европейцев.
Между тем министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страна справится с экономическими проблемами и выйдет из кризиса с оздоровившимся сознанием, без каких-либо иллюзий насчет того, что Запад может быть надежным партнером.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США принуждают Европу предать планету из-за российского газа.
Госдеп ответил на сравнение Украины с Сирией и Йеменом
Руководитель пресс-службы госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал возможность возникновения на Украине ситуации с оружием, схожей с ситуациями в Сирии и Йемене.
Прайса спросили, беспокоит ли Вашингтон тема «распространения оружия», судьба оружия, поставляемого сейчас Киеву западными странами. «Увидим ли мы ситуацию, схожую с тем, что мы видели в Сирии или Йемене?» – спросил журналист.
Представитель Госдепа ответил, что США «сейчас видят украинский народ, украинских военных, противостоящих агрессору» и «поддерживают украинское правительство» и «украинский народ в их способности делать именно это», передает ТАСС.
США также намерены «поддерживать украинских партнеров в дипломатических контактах, дипломатических инициативах», но «это не означает», что в Вашингтоне «возлагали бы обязательно большие надежды», заявил Прайс.
«Мы слышали от министра иностранных дел Кулебы после встречи с министром иностранных дел Лавровым, что, к чему Российская Федерация продолжает стремиться – это капитуляция Украины», – сказал он, добавив, что «это не то, чего можно достичь или решить и добиться с помощью дипломатии».
США считают, что Москва устраивает «иллюзию дипломатии – проходит через дипломатические процедуры, иногда театрально, иногда на высоком уровне», но «вкладывает свои ресурсы, свои усилия не в механизм дипломатии, а в механизм войны».
Вашингтон считает, что «стратегические условия», которые привели к отмене встречи глав внешнеполитических ведомств США и России Энтони Блинкена и Сергея Лаврова, не изменились, планов проведения новых подобных контактов нет.
Официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США сосредоточены на укреплении позиций Украины на переговорах с Россией, но не исключают непосредственного подключения к дипломатическим усилиям, направленным на урегулирование кризиса. Псаки заявила, что США – «крупнейший поставщик военной и гуманитарной помощи в мире», передает РИА «Новости».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
В США запретили поставки в Россию долларовых банкнот
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Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий продажу или другие поставки в Россию долларовых банкнот, сообщила пресс-служба Белого дома.
«Запрещается нижеследующее... экспорт, реэкспорт, продажи или поставки напрямую или опосредованно из США, а также от физических или юридических лиц США вне зависимости от их местонахождения банкнот, номинированных в долларах США, правительству Российской Федерации или любому лицу, находящемуся в Российской Федерации», – говорится в указе, передает РИА «Новости».
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Ранее Байден заявил, что США приняли решение ввести запрет на импорт водки, морепродуктов и алмазов из России в рамках санкций из-за событий на Украине.
В пятницу сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен отказаться от «нормальных торговых отношений» с Россией.
Ранее Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.
После этого глава США связал рекордную инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций.
Между тем президент России Владимир Путин заявил, что США обманывают свое население, прикрываясь Россией.
Небензя: На Украине работала сеть биолабораторий по усилению свойств смертельных болезней
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Соединенные Штаты финансировали целую сеть украинских биолабораторий, занимавшихся усилением свойств смертельных болезней, заявил постпред России в ООН Василий Небензя на заседании Совбеза.
«В распоряжении Минобороны России оказались документы, которые подтверждают, что на территории Украины сформировалась сеть из по крайней мере 30 биологических лабораторий, в которых проводятся крайне опасные биологические эксперименты, нацеленные на усиление патогенных свойств чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней с использованием синтетической биологии», – цитирует поспреда ТАСС.
Он подчеркнул, что эту работу финансировало и курировало управление Минобороны США по снижению военной угрозы, исследования велись в том числе в интересах Национального центра медицинской разведки Минобороны США.
Минобороны России получило доказательства причастности Соединенных Штатов к созданию биооружия на Украине. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков сообщал: Вооруженные силы России обнаружили в документах биолабораторий на Украине доказательства того, что Пентагон финансировал исследования по созданию механизма скрытого распространения смертоносных патогенов.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в ходе выступления в Сенате признала наличие секретных биолабораторий на Украине. Она заявила, что на Украине есть биологические исследовательские объекты и Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль России.
Байден пообещал Третью мировую за любое движение России в сторону НАТО
Военные США отправлены к границам России, США ответят на любой шаг России в сторону НАТО, хоть это и приведет к мировой войне, заявил президент США Джо Байден.
«Вот почему я отправил 12 тысяч военных на границы с Россией – в Латвию, Эстонию, Румынию и так далее. Потому что если будет хоть одно движение, гарантирую, мы ответим. И будет Третья мировая война. Но у нас есть священное обязательство», – сказал Байден на демократической конференции, передает РИА «Новости».
Ранее Джо Байден заявил, что необходимо сделать все, чтобы избежать Третьей мировой войны, а к этому приведет любое столкновение России и НАТО.
Также он заявил о прекращении импорта из России водки, морепродуктов и алмазов в рамках санкций из-за событий на Украине.
Как сообщили в Белом доме, Байден подписал указ, запрещающий экспорт в Россию предметов роскоши, таких как автомобили, одежда, ювелирные изделия.
Байден: Конфликт России и НАТО означает Третью мировую войну
Президент США Джо Байден заявил, что столкновение между Россией и НАТО спровоцирует Третью мировую войну, которую необходимо избежать.
«Мы не будем вести войну с Россией на Украине. Прямая конфронтация НАТО и России – это Третья мировая война, то, чего мы обязаны избегать», – заявил он в телеобращении к нации, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен отказаться от «нормальных торговых отношений» с Россией. Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. До этого президент США связал рекордную инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций.
Сенаторы США призвали Байдена отправить на Украину самолеты и системы ПВО
Группа из более чем 40 американских сенаторов от Республиканской партии обратилась к президенту США Джо Байдену с призывом отправить Украине боевые самолеты и системы ПВО.
«Мы призываем вашу администрацию к работе вместе с Польшей и союзниками НАТО с целью ускорить поставку срочно необходимых средств авиации, систем ПВО, иных боевых и вспомогательных средств США, союзников по НАТО и других европейских партнеров», – передает РИА «Новости» текст обращения сенаторов.
Напомним, представитель Пентагона высокого ранга сообщил, что обсуждения размещения ЗРК Patriot на Украине не ведется. В военном ведомстве заявили, что размещение ЗРК Patriot потребовало бы присутствия в стране американских военных, а США «ясно дали понять, что американские силы воевать на Украине не будут».
Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Глава Еврокомиссии заявила о подготовке ЕС четвертого пакета санкций против России
Страны Евросоюза готовят четвертый пакет санкций в отношении России, который будет направлен на дальнейшую экономическую изоляцию Москвы, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам неформального саммита ЕС в Версале.
«Мы теперь представим четвертый пакет санкций, который еще больше изолирует Россию от глобальной экономической системы», – цитирует ее ТАСС.
Президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что страны ЕС готовы принять новые санкции в отношении России. По его словам, страны ЕС договорились о выделении дополнительной помощи Украине в размере 500 млн евро.
Ранее в МИДе Великобритании сообщили о введении санкций в отношении 386 депутатов Госдумы за признание Донецкой и Луганской народных республик. В ведомстве заявили, что это стало предлогом для начала военной операции России на Украине.
Напомним, что главы МИД стран Евросоюза утвердили новый пакет санкций против России, в числе которых закрытие воздушного пространства стран ЕС для российских самолетов, отключение ряда российских банков от системы SWIFT и блокировка финансовых активов ЦБ.
В пятницу Евросоюз заявил, что готов к введению дополнительных санкций против России из-за ситуации вокруг Украины.
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что российским властям поручено оперативно подготовить третий пакет антикризисных мер из-за вводимых санкций.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как США принуждают Европу предать планету из-за российского газа.
В Китае рассказали о «драматическом спектакле» США из-за России
Вашингтон пытается убедить Европу отказаться от российских энергоресурсов, но ставки для них в этой ситуации разные.
Автор статьи в газете Huanqiu Shibao считает, что хоть Джо Байден на днях запретил импорт нефти, газа и угля из России, но оказать серьезное давление этим нельзя, так как необходима поддержка европейских стран.
В сложившейся ситуации возможные потери Евросоюза превышают американские: в то время как Вашингтон импортирует из России лишь 8% от всех запасов нефти, а газ вообще не покупает, то ЕС получает около 45% всех запасов газа из России.
«Вашингтон хочет использовать это, чтобы прикинуться печальным «первопроходцем», лицемерно притворяясь «Дон Кихотом, который будет сражаться за вас без всякой поддержки, если у вас возникнут проблемы». Суть этого спектакля – убедить европейские страны последовать за Америкой и отказаться от российских энергоресурсов», – передает РИА «Новости» со ссылкой на автора статьи.
Напомним, ранее власти Германии и Франции ясно дали понять, что подобные санкции для них чреваты грандиозными проблемами. Пока отказываться от российского газа не стали.
В США намерены запретить импорт водки, алмазов и морепродуктов из России
США приняли решение ввести запрет на импорт водки, морепродуктов и алмазов из России в рамках санкций из-за событий на Украине, заявил президент США Джо Байден.
«Мы делаем следующий шаг в запрете импорта продукции нескольких хрестоматийных секторов российской экономики, включая морепродукты, водку и бриллианты», – сказал он в телеобращении к нации, передает РИА «Новости».
Он пообещал продолжить вместе с союзниками по «Большой семерке» преследование «коррумпированных российских миллиардеров» и членов их семей.
«Продолжая охоту за их суперъяхтами и курортными домами стоимостью в сотни миллионов долларов, мы собираемся затруднить им покупку продукции высокого уровня, производимой в нашей стране. Мы запрещаем экспорт предметов роскоши в Россию», – добавил он.
Как сообщили в Белом доме, Байден подпишет указ, запрещающий экспорт в Россию предметов роскоши, таких как автомобили, одежда, ювелирные изделия, передает ТАСС.
По его словам, США, ЕС и G7 отменят режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией.
В Белом доме подчеркнули, что страны G7 согласились лишить Россию доступа к финансированию через международные организации, в том числе МВФ.
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В пятницу сообщалось, что президент Соединенных Штатов Джо Байден намерен отказаться от «нормальных торговых отношений» с Россией.
Ранее Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.
После этого глава США связал рекордную инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций.
Между тем президент России Владимир Путин заявил, что США обманывают свое население, прикрываясь Россией.
Российское посольство потребовало от властей США пресечь экстремизм Meta
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Разрешение со стороны компании Meta, управляющей соцсетями Facebook и Instagram, призывов к насилию в отношении российских военных является свидетельством того, что России объявлена информационная война, говорится в заявлении посольства России в США.
«Вызывает возмущение агрессивная и преступная политика Meta, ведущая к разжиганию ненависти и вражды к россиянам. Действия компании - еще одно свидетельство объявленной нашей стране информационной войны без правил. Медиакорпорации стали солдатами пропагандисткой машины западных правящих кругов», – передает ТАСС текст заявления посольства России в США.
«Требуем от американских властей пресечь экстремистскую деятельность Meta и принять меры по привлечению виновных к ответственности», – указали в посольстве в России.
Напомним, в пятницу СМИ сообщили, что из внутренних документов корпорации следует, что Meta Platforms разрешит пользователям Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян. Пресс-секретарь компании Энди Стоун подтвердил, что в Facebook и Instagram «временно разрешили формы политического самовыражения, которые в обычной ситуации нарушали бы запрет на призывы к насилию».
Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Лукашенко отправился в Москву на переговоры с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Москву, где пройдут его переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Известно, что Лукашенко и Путин обсудят «актуальные вопросы двусторонних отношений, развитие союзной кооперации, экономическое взаимодействие в условиях санкционного давления», сообщает БелТА.
Ранее сообщалось, что в планах российского и белорусского лидеров обсудить союзную кооперацию в условиях западных санкций, а также обстановку вокруг Украины.
Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украины 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
На российскую соцсеть ЯRUS обрушились кибератаки из-за рубежа
Социальная сеть ЯRUS после успешного запуска столкнулась с беспрецедентным давлением со стороны иностранных конкурентов: после успешного старта в России на фоне ухода крупных западных продуктов с рынка.
Как сообщили в руководстве соцсети, команде технических специалистов пришлось отбиваться от семи тысяч хакерских атак из Украины, Европы, США, Японии и Кореи, пишет «Ридус».
В компании сообщили, на противостояние с отечественной соцсетью конкуренты потратили миллионы долларов. Однако, платформа выдержала натиск – в настоящий момент соцсеть справляется с нагрузкой, ее сотрудники оперативно решают технические задачи.
Соцсеть ЯRUS позиционирует себя как прямой аналог Youtube, Tik-Tok и Facebook: пользователи могут бесплатно слушать музыку, смотреть видео без рекламы, читать новости от десятка тысяч источников и многое другое.
Ранее стало известно, что Meta Platforms разрешит пользователям Facebook и Instagram призывы к насилию против россиян, сообщают информационные агентства.
Напомним, Роскомнадзор заблокировал Facebook (принадлежит компании Meta) на территории России в ответ на ограничения работы российских СМИ этой компанией.
Moody's понизило рейтинги Москвы и 12 субъектов России до «Са»
Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило рейтинги Москвы, 12 российских субъектов, трех городов, а также двух компаний РФ до «Са» с негативным прогнозом, говорится в релизе агентства.
«Moody's сегодня понизило рейтинги шестнадцати российских субъектов и двух эмитентов, связанных с государством, до «Ca» с негативным прогнозом. Базовые оценки кредитоспособности (BCA) всех региональных и местных органов власти (RLG) также были понижены до «Ca». На этом рассмотрение вопроса о понижении рейтинга, начатое 1 марта 2022 года, завершено», – передает РИА «Новости» сообщение агентства.
Так, Moody's понизило до «Са» рейтинги городов Москвы и Санкт-Петербурга (с «Ваа3») , ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», ОАО «Западный скоростной диаметр», Московской области, Башкирии, Татарстана, Ханты-Мансийского АО, Самарской области, Чувашии, Красноярского и Краснодарского краев, Коми, Омской и Нижегородской области, а также городов Краснодар, Омск и Волгоград.
В агентстве объяснили данное рейтинговое действие значительным ослаблением кредитоспособности России, которое было зафиксировано в результате понижения рейтинга до «Ca» с негативным прогнозом 6 марта 2022 года.
С точки зрения Moody's, понижение рейтингов на несколько ступеней с негативным прогнозом отражает подверженность резкому увеличению системного риска из-за экономических, финансовых и институциональных связей с суверенными.
Ранее Moody's приостановило коммерческую деятельность в России, но продолжило аналитическое покрытие действующих рейтингов силами сотрудников вне страны.
Напомним, 3 марта Moody's понизило рейтинги России до «B3».