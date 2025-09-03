Не надо делать из сатаны Че Гевару

Жителя Кургана оштрафовали «за размещение символа, который принадлежит к Международному движению сатанизма». Таким образом, законодательный запрет сатанизма стал выливаться в конкретную правоприменительную практику. И вот тут хочется заметить, что с этой практикой нужно быть очень осторожным. Не стоит превращать сатану в Че Гевару и знамя протеста. Ему только того и нужно. Но об этом стоит поговорить подробнее.

Я не считаю игры с сатанинской символикой невинной забавой; на духовном уровне, если человек приглашает тьму в свою жизнь, то она не замедлит явиться. На чисто социальном – сатанизм действительно может ассоциироваться с асоциальным поведением и совершением преступлений.

И священное Писание, и священное Предание много говорят о реальности духовных сил зла и необходимости противостояния им. Казалось бы, остается только радоваться принятию государственных мер против сатаны – сейчас мы его, нечистого, за хвост и в КПЗ! Но есть несколько соображений, которые указывают на то, что в этом деле осторожность намного лучше энтузиазма.

Как пишет святой апостол Павел, «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной» (Еф.6:11-12). Выражение «наша брань не против плоти и крови» может показаться непонятным – но оно просто означает, что борьба христиан не против других людей – а за них, против духовных сил зла. Это борьба за умы и сердца – причем начиная с собственного ума и сердца.

Государство есть внешняя (и в этом падшем мире совершенно необходимая) машина принуждения. Духовная борьба, напротив, есть борьба внутренняя, она происходит в совести, воле и разуме человека. Сатана не нападает на нас снаружи – он пытается поработить нас изнутри. И, как правило, он делает это, не открывая, кто он такой.

Сатана – не обобщенный символ всего плохого, но, как о нем говорит Библия, личностный дух, обладающей непреклонной злой волей и изощренным интеллектом. Ситуации, когда люди открыто поклоняются статуе бафомета, бывают – но это скорее необычно. Христос говорит о сатане, что «он лжец и отец лжи» (Иоан. 8:44). Как правило, сатана выступает под чужим флагом.

Сатана не может погубить вас напрямую (хотя очень хотел бы). Но он старается сделать так, чтобы вы сами себя погубили. Мы все знаем, как телефонные мошенники могут обманом или запугиванием побудить людей передать им контроль за их счетами, а потом еще совершать преступления по их указке.

В этом отношении они чем-то напоминают сатану – но как первоклашки профессора. Сатана умеет лгать и манипулировать гораздо лучше, чем кто бы то ни было. Он самый умелый провокатор в мироздании. Он в состоянии продумывать свои операции гораздо лучше, чем любая спецслужба мира.

Святой апостол Павел говорит о том, что сатана – опытный притворщик; когда ему нужно, он «принимает вид Ангела света» (2Кор.11:14). Он может притворяться хоть либералом и западником, хоть православным и патриотом – ему это нетрудно. В его гардеробе есть любые костюмы.

Не только жертвы мошенников, но очень многие люди, казалось бы, вполне разумные, совершали ужасные глупости и преступления, потому что кто-то вбивал им в голову, что они борются за Великое Правое Дело, служат добру, достоинству, справедливости или даже Богу. Увы, но такое бывает – человек думает, что он служит Богу, хотя на самом деле наоборот (см. Иоан.16:2).

В XVI–XVII веках часть Западной Европы пережила охоту на ведьм – массовую истерию, когда люди, которых в наше время назвали бы «активистами», обвиняли своих соседей в том, что они продались сатане, посещают шабаши и вредят людям при помощи черной магии. Число «колдунов» и «ведьм» росло, в ходе пыточного следствия они во всем сознавались и шли на виселицу или на костер.

Люди, которые выступали против этой истерии (а это были, как ни покажется неожиданным, представители инквизиции и королевской власти), не отрицали реальности лукавого – но указывали на то, что он-то и может возбуждать всю ведьмовскую панику, чтобы побудить людей к клевете и убийству. То, что вы против сатаны (а кто же за?), это еще не гарантия, что сатана не использует вас втемную. Чтобы противостоять ему, нужна особенная мудрость и осторожность. Потому что меры по борьбе с сатанизмом могут дать обратный эффект.

В частности, потому, что сам сатанизм имеет довольно размытые границы, особенно сейчас, когда он употребляется как обобщенное ругательство. В отношении большинства других преступлений всегда можно сказать, совершал ли человек его или нет. Продавал ли он наркотики, ударил ли ножом и т. д. – тут сразу ясно, о чем идет речь. Но в сатанисты в наше время записывают кого угодно – политических противников, гомосексуалистов, квадроберов, фанатов Оззи Осборна или даже Гарри Поттера. Такая неопределенность создает богатые возможности для перегибов на местах.

Преследования по причинам, которые будут восприниматься как надуманные, могут вызвать общественное недовольство против того христианского и консервативного знамени, под которым они будут проводиться, и сделать полуприкрытое заигрывание с сатаной модным способом демонстрации фиги в кармане. Сатану вполне устроит такое развитие событий. Охота на ведьм в социальных сетях – это то, чего лучше было бы избежать.