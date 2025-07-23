Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?0 комментариев
В РПЦ поблагодарили Верховный суд за запрет сатанизма
В РПЦ выразили признательность суду за признание сатанизма экстремизмом
Руководитель комиссии РПЦ по вопросам семьи отметил значимость решения российского Верховного суда о запрете «Международного движения сатанизма»
Верховный суд России признал «Международное движение сатанизма» экстремистским и запретил его, передает РИА «Новости».
Глава патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов поблагодарил судей и представителей власти за принятое решение.
Он заявил: «Хотелось бы поблагодарить судей Верховного суда, а также представителей государственной власти, которые услышали призыв святейшего патриарха, и выразить надежду, что это начало последовательного и неотвратимого освобождения России от ига деструктивных идеологий во имя утверждения традиционных ценностей, в основе которых лежат заповеди Творца, данные Им для спасения рода человеческого».
Лукьянов подчеркнул, что недооценивать организованность движения сатанизма – наивно. По его мнению, это организованная сила, которая стремится к разрушению традиционных ценностей, государства, семьи и личности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд России признал деятельность «Международного движения сатанизма» экстремистской и запретил ее в стране. Россия намерена добиться восстановления прав канонической православной церкви на Украине и пообещала не оставлять в беде православных людей.
Священник Федор Лукьянов выразил тревогу в связи с распространением сатанизма в медицине и образовательных учреждениях, включая школы и университеты.