Лавров: Россия защитит православных людей на Украине

Лавров заявил о намерении России не оставить в беде православных на Украине

Tекст: Вера Басилая

По словам Лаврова, Россия не намерена оставлять православных людей на Украине без поддержки и будет добиваться восстановления прав канонической православной церкви.

Министр подчеркнул, что власти в Киеве продолжают давление на каноническое православие. Он отметил, что крупнейшая конфессия страны – Украинская православная церковь – подвергается многолетним гонениям, а киевские власти фактически подвели ее к юридической ликвидации. По его словам, не прекращаются случаи захвата храмов, проявления вандализма и нападения на священнослужителей и прихожан, передает ТАСС.

Лавров добавил, что свидетельством такой политики являются надругательства над чувствами верующих, в частности – организация в Киево-Печерской лавре работ по «инвентаризации и проверке исторической и научной ценности мощей святых». Министр заявил, что эти действия происходят при поддержке ряда европейских государств, где, по мнению главы МИД, «поднимают головы призраки неонацизма и сатанизма».

Ранее Лавров заявил, что для установления прочного мира на Украине необходимо полное соблюдение прав человека на территориях, контролируемых киевским режимом, включая защиту русского языка, культуры и канонического православия.

Комиссия украинских властей не допустила монахов и прихожан к «инвентаризации мощей» в пещерах Киево-Печерской лавры.

Официальный представитель МИД Мария Захарова предложила западным странам изучить факты преступлений Киева против православной церкви, собранные Россией.