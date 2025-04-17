Tекст: Дарья Григоренко

Захарова, выступая на брифинге, обратилась к западным странам с призывом изучить собранные Россией факты преступлений киевского режима против православной церкви. Она подчеркнула, что после удара по Сумам многие представители коллективного Запада вспомнили о Вербном воскресенье, хотя до этого момента не проявляли такого интереса, передает ТАСС.

«Только сейчас мировое меньшинство озаботилось ситуацией на Украине с православными, со святынями, в целом с христианством, только сейчас – в это Вербное воскресенье 2025 года», – заявила она. Захарова отметила, что Россия постоянно сообщает о случаях, когда неонацисты измываются над священниками на Украине, оскверняют храмы и узаконивают надругательство над святынями.

Захарова также подчеркнула, что Россия активно собирает и публикует доклады о данных преступлениях, которые доступны на английском языке и распространяются в международных организациях. По ее словам, издано уже два таких документа, однако реакции со стороны коллективного Запада на эти факты не последовало. «Может быть сейчас все те, кто вспомнил про Вербное воскресенье, найдут пару часов, чтобы ознакомиться с этими докладами», – заключила она.

Во вторник Захарова обратилась к мировому сообществу с призывом осудить деяния Киева после атаки украинских БПЛА на Курскую область, подчеркнув циничность режима Владимира Зеленского. Кроме того, она заявила, что Запад не сможет скрыть преступления ВСУ в Курской области и все виновные понесут заслуженное наказание.

Ранее дипломат Родион Мирошник сообщил газете ВЗГЛЯД, что массированная атака украинских БПЛА по России доказала, что у Киева нет никакого намерения прекращать огонь и вставать на путь мирного урегулирования.