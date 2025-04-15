Tекст: Александра Юдина

Дипломат призвала международное сообщество осудить действия киевского режима после массированных ударов украинских беспилотников по Курской области, передает ТАСС.

Захарова заявила, что мировое сообщество должно показать решимость положить конец «кровавым деяниям банды Зеленского» и осудить преступления против мирных жителей.

Она отметила, что действия киевского режима особенно циничны на фоне их заявлений о стремлении к миру, подчеркнув, что эти заявления не должны вводить в заблуждение о настоящих намерениях Киева.

По словам Захаровой, «преступная киевская хунта» не стремится к дипломатическому урегулированию конфликта, а наоборот, одержима идеей нанести «стратегическое поражение» России.

Ранее Следственным комитетом было возбуждено уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на дома в Курске, в результате которой погибла женщина.

Силы ПВО за ночь сбили 115 украинских беспилотников над пятью областями России, из которых 109 было уничтожено в Курской области.

В правительстве Курской области отметили, что украинский беспилотник, атаковавший дом в Курске, был оснащен поражающими элементами в виде стальных шариков.