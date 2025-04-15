Китайские чиновники называют развязанную США тарифную войну «игрой в числа» и говорят, что экономику КНР это не затронет. Однако они не совсем правы. Если бы китайцы смогли довести до конца свою программу переориентации производства с американского рынка на внутрикитайский, то эффект от пошлин был бы ограничен. Но они пока не смогли.0 комментариев
Инвалида эвакуировали с помощью пледа после атаки дронов ВСУ на Курск
Соседи вынесли инвалида в пледе из квартиры в Курске после атаки дронов ВСУ
Во время ночной атаки украинских БПЛА на Курск соседи эвакуировали мужчину-инвалида I группы, вынесли его из квартиры в пледе, после того как балкон их дома загорелся.
Семья жительницы Курска Светланы оказалась в эпицентре атаки украинских беспилотников. Атакованный дом располагается на улице Орловской. Около 02:00 по московскому времени беспилотник ударил по дому, балкон загорелся. Светлана с дочерью пытались потушить огонь, но пламя быстро распространилось на верхние этажи, передает ТАСС.
По ее словам, соседи предложили эвакуироваться. Они помогли вынести ее мужа, инвалида I группы, из квартиры, завернув его в плед. Женщина отметила, что не успела взять с собой вещи и документы, которые вместе с квартирой полностью уничтожены огнем. В пожаре также погибли домашние питомцы – кот и собака.
В пресс-службе регионального правительства отметили, что украинский беспилотник, атаковавший дом на улице Веспремской, был оснащен поражающими элементами в виде стальных шариков. В результате атаки погибла 85-летняя женщина и девять человек получили ранения. Повреждены несколько домов и гараж скорой помощи, где пострадали 11 машин.
Ранее в результате атаки беспилотников ВСУ на Курск погибла женщина.
Силы ПВО за ночь сбили 115 украинских беспилотников над пятью областями России, из которых 109 было уничтожено в Курской области.