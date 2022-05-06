Гоблин предложил определять разрешенные в кино и на ТВ фильмы возрастными рейтингами

Единичные запреты таких фильмов, как «Зеленый слоник» – неэффективны. Необходимо, чтобы у каждой ленты был возрастной рейтинг. Это позволит запретить показ определенных фильмов в кинотеатрах или на открытых телеканалах, сказал газете ВЗГЛЯД блогер, переводчик фильмов Дмитрий Гоблин Пучков.

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга наложил запрет на показ российского андеграундного фильма режиссера Светланы Басковой «Зеленый слоник», поскольку картина способна навредить психике детей и подростков. Также запрет касается двух других кинокартин: «Ниндзя-убийца» сестер Вачовски и хоррора «Эксперимент за стеклом».

«Я постановление суда не читал, что там запретили – непонятно. В моем понимании существует обыкновенная система рейтингов, которая определяет, в каком возрасте что можно смотреть. Возрастные рейтинги должны быть установлены только, если речь идет о показе в кинотеатрах и по открытым телевизионным каналам, которые смотрят дети. Во всех остальных случаях – вы кто такие, чтобы определять, что я могу смотреть, а что нет», – говорит Пучков.

Кроме того, он предлагает в превью к фильму писать о том, что лента содержит матерную брань, непристойности или сцены употребления наркотиков, после чего, по мнению эксперта, прокат такого кино мгновенно обрушится, потому что «никто на это в кино смотреть не пойдет». «А запретами, на мой взгляд, только привлекают ненужное внимание. Потому что как только все прочитают, что такой-то фильм запрещен, – побегут этого «Зеленого слоника» смотреть в интернете», – считает блогер.

Собеседник также обращает внимание на то, что подобные запреты воспринимались бы с пониманием, если бы при этом на ТВ днем не транслировались бы такие фильмы, как лента режиссера Квентина Тарантино «Криминальное чтиво», в которой присутствует сцена анального секса, или «Бригада» Алексея Сидорова, где есть сцены употребления наркотиков.

«Тут нужна системная работа по четкому определению возрастных рейтингов, кому что можно смотреть, а кому нельзя. Не нужно ничего выдумывать, есть опыт зарубежных стран. Тот же HBO, известный по сериалам «Секс в большом городе», «Игра престолов», «Клан Сопрано» – это кабельный канал, за просмотр которого надо платить деньги, вход туда запаролен и никакие дети туда пролезть не могут. Порнографию, кстати, показывают так же. А в открытом доступе ничего такого быть не должно», – заключил Пучков.

Ранее Октябрьский райсуд Петербурга признал запрещенными в России мультфильмы «Ад Данте: Анимированный эпос», «Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир», «Легенды смертельной битвы: месть скорпиона», «Космос: Территория смерти», Happy tree friеnds.