В России запретили мультфильм Happy Three Friends

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7 июля, среда | Последнее обновление — 16:38 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Задержанного в Петербурге консула Эстонии объявили персоной нон грата
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В Латвии сейчас есть только две национальности – латыш и не латыш. Нас тут примерно 50% на 50%. Свидетельствую: латышом стать невозможно. Даже я, наполовину латыш (мама латышка), настоящим латышом стать не смогу, даже если бы и хотел.
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На постсоветском пространстве гей-парады воспринимают как революцию в морали. А революции, как несложно заметить, порождают не толерантность – только пущую нетерпимость.
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Наш отказ от присоединения к антикитайской коалиции должен корреспондировать с неприсоединением Китая к антироссийской коалиции, в том числе путём поддержки России в ООН и признания российского Крыма.
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Режиссер, актер, сценарист и продюсер Владимир Меньшов умер в Москве на 82-м году жизни от последствий коронавируса. Россияне запомнят его по работам «Москва слезам не верит», «Любовь и голуби» и другим любимым фильмам. Похоронят Меньшова на Новодевичьем кладбище
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23-летняя Аля Саламова стала победительницей конкурса красоты «Мисс Москва – 2021». В театре Et Cetera претендентки демонстрировали не только внешние данные, но и талант и эрудицию. В онлайн-голосовании, которое длилось несколько дней, участвовали десятки тысяч человек
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В четверг в Москве был побит температурный рекорд 1948 года (33,5 градуса), столбики термометров достигли отметки 33,8 градуса. Аномальная жара продлится как минимум до конца недели. Москвичи спасаются от солнца в парках и скверах, купаются в фонтанах или просто загорают на скамейках
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В городе Закаменск в Бурятии подходит к концу монтаж и установка виртуального концертного зала, приобретенного на средства федерального проекта «Цифровая культура» нацпроекта «Культура».
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17:11
собственная новость
Детские школы искусств Ленинградской области получат новые музыкальные инструменты, оборудование и литературу, кроме того, будет произведена реконструкция Лодейнопольского детского центра эстетического развития.
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В России запретили мультфильм Happy Three Friends
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Октябрьский райсуд Петербурга признал запрещенными в России ссылки на мультфильмы Happy Three Friends («Счастливые лесные друзья»), «Ад Данте» и несколько других.
Прокуратура просила суд признать запрещенными мультфильмы «Ад Данте: Анимированный эпос», «Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир», «Легенды смертельной битвы: месть скорпиона», «Космос: Территория смерти», Happy tree friеnds, передает «Фонтанка».
На заседаниях заслушали экспертов, по их мнению, в «Легендах смертельной битвы: месть скорпиона» есть сцены крайней жестокости, прорисованы кровавые единоборства, расчленение тел, наблюдаются элементы каннибализма, есть рентгеновские снимки поврежденных костей и органов, темные ночные пейзажи окрашены в кроваво-красный цвет.
В русском переводе также есть нецензурная брань и жаргонизмы. По мнению экспертов, просмотр мультфильма может привести к агрессивному, аутоагрессивному или самоповреждающему поведению.
Также эксперты сочли жестоким анимационный фильм «Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир». В нем титаны разрывают людей на куски, поедают детей. Просмотр несовершеннолетними этой ленты может нанести вред их психическому здоровью и духовно-нравственному развитию.
В картине «Аде Данте: Анимированный эпос», по словам экспертов, есть не только кровопролитие, но и обнаженные тела с гипертрофированными формами, а также эротические сцены.
Мультфильм Happy tree friеnds, по мнению специалистов, предназначен для детей младшего возраста, в нем маленьких лесных зверей давят, разрывают на части и т.д.
«Просмотр мультсериала, безусловно, наносит вред духовно-нравственному воспитанию и развитию малолетних детей, противоречит гуманистическому характеру воспитания, присущему России», – отметил один из экспертов.
Суд удовлетворил требования истца, признав запрещенной к распространению информацию по ссылкам на мультфильмы в иске.
В мае Калининский райсуд Петербурга по иску прокуратуры запретил в России японское аниме «Зачем вы здесь, учитель?». Надзорное ведомство отметило, что в аниме содержится контент порнографического (эротического) характера, но не указаны возрастные ограничения.
В январе Колпинский райсуд Петербурга признал запрещенными в России аниме «Инуяшики» и «Тетрадь смерти». Позже под ограничения попали мультфильмы «Князь тьмы и герой», «Натюрморт в серых тонах», «Межвидовые рецензенты», «Клинок Маню», «Князь тьмы с задней парты», «Класс убийц».
Позже другой суд увеличил число заблокированных ссылок на аниме, к числу запрещенных добавили мультфильмы «Загадка Дьявола», «Токийский Гуль», «Класс убийц» и эпизод первой серии первого сезона «Класса убийц».
Стало известно об ухудшении состояния Веры Алентовой
Супруга режиссера Владимира Меньшова актриса Вера Алентова вновь оказалась в реанимации из-за коронавирусной инфекции, сообщил Пятый канал со ссылкой на источник.
По словам источника, еще в понедельник днем актрису на фоне улучшения самочувствия перевели в обычную палату, однако позже стало известно, что ее перевели обратно в реанимацию. Врачи оценивают состояние пациентки как среднетяжелое, но стабильное, передает РИА «Новости».
Алентову госпитализировали 28 июня с подозрением на коронавирус. Позже диагноз подтвердился.
В понедельник стало известно о смерти мужа актрисы – народного артиста РСФСР, режиссера Владимира Меньшова. В конце июня у него тоже выявили COVID-19.
Российская делегация покинула заседание ПА ОБСЕ
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Глава делегации России, вице-спикер Госдумы Петр Толстой покинул заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Вене в знак протеста в связи с нарушением регламента членами ассамблеи. При этом российская делегация успела проголосовать во время выборов должностных лиц ПА ОБСЕ.
«Если вы хотите работать по правилам, нужно их соблюдать. Если не хотите работать по правилам, если хотите принимать политизированные односторонние решения сами с собой, это ваше право, но мы в этом участвовать не можем», – сказал Толстой, покинув после этого зал заседания. Ранее Толстой заявил о готовности покинуть заседание в случае нарушения регламента при голосовании по антироссийской резолюции, предложенной депутатами от Украины, передает ТАСС.
От участия в заседании в режиме видеоконференцсвязи отказался и первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. «Мы поддерживаем своего руководителя и отключаемся от видеоконференции», – сказал он.
Как пояснил сенатор, на обсуждение в последний момент в нарушение процедурных правил были внесены неконструктивные резолюции. В частности, одна из них касалась Белоруссии, «а другая, внесенная представителем украинской делегации, носила явно антироссийский характер», отметил он.
По его словам, российская делегация выступила против принятия этих резолюций, но голосование состоялось, причем с нарушением регламента ассамблеи. «Никаких дискуссий по резолюциям не было, в том числе в последний момент были отменены общие дебаты по актуальным международным вопросам. Они явно боялись этих дискуссий. Большинством голосов в зале документы были приняты», – сказал Джабаров.
«Мы глубоко возмущены ситуацией и в поддержку главы российской делегации приняли решение отключиться от трансляции. И мы, и наши коллеги из Государственной думы», – добавил Джабаров, отметив, что российская делегация успела проголосовать во время выборов должностных лиц ПА ОБСЕ.
Как пояснил позже Толстой в своем телеграм-канале, «резолюция была принята с нарушением регламента, так как для принятия документа требуется две трети голосов всех членов ассамблеи, а не присутствующих в зале парламентариев».
По его словам, в Парламентской ассамблее ОБСЕ «был действительно жаркий день, как и в самой Вене». «Мы опять боролись с шулерами, бандеровцами и русофобским меньшинством – теми людьми, которые поддерживают неонацистские марши и устроили настоящую вакханалию в информационном пространстве в связи со смертью Владимира Меньшова. Нам не по пути с такими персонажами», – отметил Толстой.
«Если и дальше будет продолжаться хамство против России на любой международной площадке, мы просто не будем работать с этими организациями, все просто», – добавил он.
Согласно тексту принятой резолюции, ПА ОБСЕ «решительным образом призывает Российскую Федерацию прекратить незаконную оккупацию Крыма», вывести с полуострова свои войска, технику и вооружения, в особенности те, что принимали участие в учениях в апреле 2021 года. Также в текст включен призыв «снять все ограничения на свободу навигации в Черном море, в Азовском море и через Керченский пролив».
В Петербурге задержали консула Эстонии
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Эстонский консул Март Лятте задержан с поличным при получении от россиянина материалов закрытого характера, сообщила ФСБ.
«ФСБ РФ в Санкт-Петербурге задержан с поличным при получении от российского гражданина материалов закрытого характера эстонский дипломат – консул генерального консульства Эстонской Республики в Санкт-Петербурге Март Лятте», – передает сообщение ведомства РИА «Новости».
К дипломату будут применены меры в соответствии с нормами международного права.
«Данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к РФ», – уточнили в ФСБ.
В апреле стало известно, что консул генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк был задержан ФСБ с поличным при получении информации закрытого характера в ходе встречи с гражданином России.
Указывается, что деятельность задержанного враждебна по отношению к России и несовместима со статусом дипломатического работника, к нему будут применены меры в соответствии с нормами международного права.
Отмечается, что Сосонюк работал в России много лет – на сайте генконсульства Украины в Санкт-Петербурге о нем имеются данные еще за 2012 год.
Позже пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко сообщил, что украинский консул был задержан в России на несколько часов и уже находится в своем дипломатическом учреждении.
Из опубликованного ФСБ видео с задержания украинского консула следует, что Сосонюк интересовался закрытыми базами автономеров, базой ФСБ и базой уголовных дел.
Британия пообещала продолжить провокации в Черном море
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ВМС Британии продолжат заходить в «территориальные воды Украины», заявил глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб во время слушаний в Палате общин по поводу инцидента в Черном море с эсминцем «Дефендер».
Как утверждает министр, британский корабль, вторгшийся в территориальные воды России, следовал самым коротким и прямым маршрутом. «Это международно признанный маршрут движения. Мы имеем полное право беспрепятственно проходить через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом. Мы продолжим так делать», – передает РИА «Новости» слова Рааба.
При этом он добавил, что полностью поддерживает действия экипажа эсминца.
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол вызвана в МИД для жесткого демарша.
Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.
Датчанина испугала «гигантская» российская подлодка
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Жителей Дании удивила «гигантская» российская атомная подводная лодка «Орел», которая прошла через территориальные воды королевства, сообщает местный телеканал TV2.
Так, монтажник Мадс Кристенсен, работающий на мосту через пролив Большой Бельт, заявил, что уже видел проходившие мимо моста субмарины, однако таких больших – «никогда». «Я поразился, насколько она большая. Тогда я полез проверять в интернете и поразился, что на морском радаре никаких данных не оказалось», – отметил датчанин, передает РИА «Новости».
По его словам, большие контейнеровозы, которые проходят мимо, являются для него обычным зрелищем. «Но это было что-то с чем-то. Она была просто гигантская!» – добавил Кристенсен.
При этом капитан Дитте Дюреборг, специалист по подводным лодкам, рассказал, что, несмотря на размеры и превышающий 100 человек экипаж, данную субмарину трудно отследить, в том числе потому, что она построена из особого типа стали. «Можно сказать, у нее низкая магнитная сигнатура», – пояснил он.
Датские военные подчеркнули, что проход «Орла» через воды королевства – «не повод для драмы», так как подводная лодка соблюдала международные правила безопасного судоходства.
«Орел» был построен на верфи «Севмаш» в Северодвинске и вошел в состав флота 5 февраля 1993 года. Он относится к многоцелевым атомным подлодкам третьего поколения. Водоизмещение представителей проекта 949А «Антей» достигает 24 тыс. тонн, скорость подводного хода – 32 узлов, экипаж – 107 человек. Эти субмарины оснащены 24 пусковыми установками крылатых ракет «Гранит» (дальность около 500 км) и шестью торпедными аппаратами. Субмарина примет участие в Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге 25 июля.
В Москве BMW насмерть сбила ехавшую на самокате дочь экс-зампремьера Татарстана
В Москве BMW насмерть сбила 30-летнюю женщину, она ехала на электросамокате по пешеходному переходу на красный свет светофора, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
«5 июля в 17.57 мск по Мосфильмовской улице в районе дома 88, корпус 2 водитель BMW наехал на следовавшую на электросамокате по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора женщину 1991 года рождения. От полученных травм она скончалась на месте», – рассказали ТАСС в МВД.
Уточняется, что один из источников агентства в правоохранительных органах уточнил, что речь идет о дочери бывшего зампремьера Татарстана Ильшата Фардиева Алсу.
Он также сообщил, что водитель, сбивший женщину, ехал на автомобиле без номерных знаков.
Полиция проводит проверку.
Ильшат Фардиев с 2021 года является генеральным директором ОАО «Сетевая компания». Погибшая – предприниматель, учредитель ряда компаний.
Ранее сообщалось, что в Москве машина сбила насмерть ребенка на самокате.
Кремль назвал способ избежать повторения ситуации с «Дефендер»
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Чтобы избежать ситуаций, подобных той, что произошла с британский эсминцем «Дефендер» в Черном море, необходимо просто не нарушать границу, да еще таким провокационным образом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Безусловно, существует (способ), просто не нужно нарушать государственную границу Российской Федерации, и еще делать это абсолютно провокационным образом», – передает его слова РИА «Новости».
Песков уточнил, что Москва и Лондон не ведут консультации по соблюдению границ и проходу кораблей.
«Сейчас фактически отношения находятся в таком подмороженном состоянии. Безусловно, подобные заявления вызывают нашу обеспокоенность», – отметил представитель Кремля, говоря о высказываниях главы МИД Британии Доминика Рааба о том, что ВМС Британии продолжат заходить в «территориальные воды Украины».
«[И на уровне] президента России, и на других уровнях было неоднократно уже отмечено, что российская сторона будет принимать должные меры в случае нарушения государственной границы в море, поэтому в данном случае каждый раз, когда будет нарушаться российская государственная граница, будут приниматься те меры, которые необходимо принимать. Пограничники будут выполнять те действия, которые предписаны им по всем инструкциям на случай нарушения государственной границы и, конечно же, весь дипломатический инструментарий также будет задействоваться», – отметил Песков.
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем Defender у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол была вызвана в МИД для жесткого демарша.
Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.
На Украине раскрыли план силового захвата Донбасса
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В случае обострения конфликта в Донбассе украинская армия окружит крупные города, разрежет пути снабжения и возьмет под артиллерийский огонь восточную границу ДНР и ЛНР, заявил советник делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович.
Арестович выразил мнение, что ВСУ технически способны взять под контроль регион, передает РИА «Новости».
«Мы сможем отвоевать Донбасс, даже если Российская Федерация отреагирует и заведет свои войска», – заявил Арестович в эфире телеканала «Наш».
Накануне в представительстве провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что за минувшие две недели украинские силовики 53 раза нарушали перемирие в Донбассе.
В июне полпред России в минской Контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в стремлении завести в тупик урегулирование конфликта в Донбассе. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что в случае провала переговоров по урегулированию конфликта Киеву придется отгораживаться от Донбасса «стеной». При этом он пояснил, что это не столько физическая стена, сколько разрыв всех связей, о котором «будет голосовать народ Украины».
Киевский политолог Михаил Погребинский сказал газете ВЗГЛЯД, что «проведение референдума – не самый худший вариант завершения конфликта, однако в интересах Киева продолжить спекуляции на теме Минских соглашений». В свою очередь политолог Евгений Копатько предсказал исход референдума об отделении Донбасса от Украины.
Минфин России полностью исключил доллар из структуры ФНБ
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Минфин России завершил конверсионные операции для приведения структуры Фонда национального благосостояния (ФНБ) к новым нормативам, доля доллара сократилась до нуля, сообщило министерство
«Минфин России информирует о завершении 5 июля 2021 года конверсионных операций, необходимых для приведения фактической структуры средств ФНБ к новой нормативной структуре. В результате данных операций из структуры средств ФНБ исключен доллар США, доля фунта стерлингов сокращена до 5,0%, доли евро и китайского юаня увеличены до 39,7% и до 30,4% соответственно, доля японской иены составила 4,7%, а доля безналичного золота – 20,2%», – цитирует сообщение РИА «Новости».
Отмечается, что «указанные конверсионные операции осуществлены со средствами ФНБ в иностранной валюте, размещенными на счетах в Банке России по состоянию на 1 июля 2021 года, а также со средствами федерального бюджета в иностранной валюте в эквиваленте 31,6 млрд рублей, зачисленными в Фонд 2 июля с.г. в целях его формирования в соответствии с законодательством Российской Федерации».
Напомним, министр финансов Антон Силуанов заявил, что Фонд национального благосостояния (ФНБ) полностью избавится от долларовых активов в течение месяца. Минфин объяснил это решение необходимостью обеспечить сохранность средств в контексте последних геополитических тенденций и решений по дедолларизации российской экономики. В Кремле заявили об очевидности дедолларизации во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты.
Глава ВОЗ предупредил о наступлении очень опасной стадии пандемии
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Наступил очень опасный этап пандемии коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус.
По его словам, сейчас государства, у которых есть инструменты для борьбы с вирусом, прежде всего – вакцины, смягчают ограничения, передает РИА «Новости».
«Тем временем страны, не имеющие доступа к эффективным средствам, сталкиваются с волнами госпитализации и смертей. Это усугубляется новыми штаммами вируса», – продолжил глава ВОЗ.
Как считает Гебрейесус, единственный выход в такой ситуации – это справедливое распределение тестов, вакцин, медикаментов и средств защиты между странами.
«Это не ракетостроение и не благотворительность. Это разумное общественное здравоохранение, отвечающее всеобщим интересам», – добавил он.
Глава организации подчеркнул, что есть надежда на перемены в лучшую сторону, в частности, это программа распределения вакцин COVAX. Он призвал страны увеличить усилия в этом направлении.
COVAX – международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.
Накануне директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в мире стабилизировалась «на очень высоком уровне». В тот же день американские ученые спрогнозировали появление десятков новых мутаций коронавируса.
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Зеленский захотел обсудить с Меркель «Северный поток – 2»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель 12 июля планирует обсудить вопросы проекта «Северный поток – 2» и безопасности.
«Вопрос «Северного потока – 2» – это вопрос глобальный. <...> Что ожидаю от встречи с Ангелой Меркель? Разделять вопросы «Северного потока – 2» и безопасности мы не будем. Мы не продаем украинцев и не продаем жизни наших людей», – цитирует ТАСС Зеленского.
Ранее Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» является оружием против Украины и Европы, и призвал международных партнеров Киева противодействовать запуску проекта.
В Кремле отмечали, что договор о транзите газа через Украину в Европу будет в силе в течение всего периода его действия, даже после его завершения Россия не хочет отказываться от украинского транзита. 10 июня оператор «Северного потока – 2» начал пусконаладочные работы на первой ветке.
Сухоруков покинул Театр Моссовета
Народный артист России Виктор Сухоруков ушел из Театра имени Моссовета после десяти лет службы в нем, сообщил художественный руководитель театра Евгений Марчелли.
«Виктор Сухоруков не будет дорабатывать до конца сезона, он уже забрал документы и ушел из театра. О причинах я даже не знаю. У меня был разговор с Виктором Ивановичем накануне. Он сказал, что это его серьезное, взвешенное решение. Устал. Хочет немного отстранится от театра. Но никакой обиды, никаких претензий не высказал», – передают его слова «Известия».
Руководству театра предстоит определить судьбу спектаклей, в которых играл 69-летний Сухоруков.
«Какие-то уйдут из репертуара, так как уже прожили довольно долгий срок. А в некоторых планируем новые вводы. Но пока это под вопросом», – пояснил Марчелли.
В Театре Моссовета Сухоруков играл в спектаклях «Странник», «Встречайте, мы уходим», «Римская комедия (Дион)», «Царство отца и сына». В театре он работал с 2011 года.
В Пентагоне объяснили вывод войск США из Афганистана под покровом ночи
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Соединенные Штаты по соображениям безопасности не раскрыли властям Афганистана точное время вывода американских сил с базы Баграм, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
«В целях безопасности проведения операции мы не сообщили точное время, когда силы США уйдут с базы Баграм», – приводит слова Кирби ТАСС.
«Я не могу говорить о том, как афганская сторона интерпретировала это решение, но оно было приято в интересах безопасности наших сил», – пояснил представитель военного ведомства США, добавив, что военные США координировали свои действия с афганской стороной при передаче ей контроля над данным военным объектом.
Во вторник утром стало известно, что американские военные ночью тайком оставили авиабазу Баграм в Афганистане, не уведомив нового командира объекта из числа местных военных. Он обнаружил отсутствие военных США только через два часа после их отъезда.
В минувшую субботу официальный представитель Пентагона Джон Кирби объявил о передаче крупнейшей в Афганистане авиабазы Баграм местным силам безопасности.
Специалист по Афганистану Андрей Серенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Американцы ушли по-английски не только с авиабазы Баграм. Другие афганские базы они тоже покидали без парадов и фанфар. В такой ситуации с развернутыми знаменами с поля боя не уходят».
Ранее запрещенное в России террористическое движение «Талибан» потребовало вывести американские войска из Афганистана. При этом президент Афганистана Ашраф Гани не исключил начала в стране гражданской войны после ухода американских войск. В Сенате США предсказали захват Афганистана запрещенным в России террористическим движением «Талибан». Однако Кабул не стал просить Вашингтон задержать вывод американских войск.
В апреле Госдепартамент Соединенных Штатов призвал американцев срочно покинуть Афганистан. В мае стало известно о планах вывода посольств стран Запада из Афганистана. Сенатор Алексей Пушков заявил об очевидности поражения США в Афганистане всему миру.
В Крыму оценили условия Киева для возобновления поставок воды
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Условия, озвученные украинской стороной по возобновлению поставок воды в Крым, комичны, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
«Строго говоря, мистера Умерова никто, в том числе, на самой Украине, не уполномочивал выдвигать какие-либо условия нашей стране. В этой связи его попытки раздуть собственную значимость выглядят весьма комично», – сказал РИА «Новости» Молохов.
По его словам, любой шантаж Киева относительно поставок воды в Крым выглядит весьма нелепо, глупо и топорно. Он отметил, что водохранилища пополнились за счет выпавших за последние месяцы обильных садков, а также из-за собственных усилий России по ликвидации последствий водной блокады полуострова.
«Перефразируя известный роман <...> сообщаем: «Никогда и ничего мы просить не будем. Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто слабее нас. Сами предложат и сами все дадут», – подчеркнул Молохов.
Ранее депутат Верховной Рады Украины от партии «Голос» Рустем Умеров заявил, что Украина не будет поставлять воду до момента «деоккупации» полуострова.
Накануне сообщалось, что уровень заполнения водохранилищ в Крыму, где прошли сильные ливни, превысил 50% от общего объема. Также ливни в Севастополе пополнили годовой запас водохранилища.
Напомним, после сильных дождей в Крыму река Водопадная вышла из берегов и затопила Ялту. От разгула стихии в районе Ялты пострадали 54 человека, один мужчина погиб. В Керчи после сильных ливней были подтоплены улицы города. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
Адмирал Комоедов пригрозил Британии жесткими мерами за провокации
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«На любые провокации Москва ответит жестко и неожиданно», – сказал газете ВЗГЛЯД адмирал Владимир Комоедов, комментируя заявление главы МИД Британии о готовности британских ВМС продолжать провокации в территориальных водах России.
«На хамство нужно отвечать адекватно. Если британцы не признают суверенитет России над Крымом и ее территориальными водами, то пусть спросят у крымчан об их государственной принадлежности», – предложил бывший командующий Черноморским флотом России адмирал Владимир Комоедов.
Собеседник подчеркнул, что население полуострова добровольно вошло в состав России, в результате демократического голосования. «А британцы просто нагло заигрывают с Украиной и устраивают провокации против России», – добавил он.
Адмирал убежден, что любые попытки Британии раздразнить Россию вызовут ответную реакцию. Москва, конечно же, ответит жестко, отметил адмирал. В этой связи он напомнил о недавнем инциденте с британским эсминцем «Дефендер» у берегов Крыма. «Тогда пришлось произвести предупредительные выстрелы. На сегодняшний день есть масса предложений о том, как реагировать на подобные провокации, но о них говорить пока рано. Могу сказать, что Москва ответит жестко и неожиданно для британцев», – заключил Комоедов.
Накануне глава британского МИД Доминик Рааб, выступая в палате общин по поводу инцидента с эсминцем «Дефендер», заявил: корабли королевских ВМС продолжат заходить в «территориальные воды Украины».
Британский эскадренный миноносец, вторгшийся в территориальные воды России близ крымского побережья (которые Лондон считает украинскими), следовал самым коротким и прямым маршрутом, утверждает Рааб. «Это международно признанный маршрут движения», – подчеркнул министр.
На заявление руководителя британской дипломатии отреагировали в Кремле. Чтобы избежать ситуаций, подобных той, что произошла с британский эсминцем «Дефендер» в Черном море, необходимо просто не нарушать границу, да еще таким провокационным образом, указал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Представитель Кремля уточнил – Москва и Лондон не ведут консультации по соблюдению границ и проходу кораблей
Напомним, 23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца «Дефендер», при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны России обвинили командование корабля ВМС Британии в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.
Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.
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