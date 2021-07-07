В России запретили мультфильм Happy Three Friends

Октябрьский райсуд Петербурга признал запрещенными в России ссылки на мультфильмы Happy Three Friends («Счастливые лесные друзья»), «Ад Данте» и несколько других.

Прокуратура просила суд признать запрещенными мультфильмы «Ад Данте: Анимированный эпос», «Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир», «Легенды смертельной битвы: месть скорпиона», «Космос: Территория смерти», Happy tree friеnds, передает «Фонтанка».

На заседаниях заслушали экспертов, по их мнению, в «Легендах смертельной битвы: месть скорпиона» есть сцены крайней жестокости, прорисованы кровавые единоборства, расчленение тел, наблюдаются элементы каннибализма, есть рентгеновские снимки поврежденных костей и органов, темные ночные пейзажи окрашены в кроваво-красный цвет.

В русском переводе также есть нецензурная брань и жаргонизмы. По мнению экспертов, просмотр мультфильма может привести к агрессивному, аутоагрессивному или самоповреждающему поведению.

Также эксперты сочли жестоким анимационный фильм «Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир». В нем титаны разрывают людей на куски, поедают детей. Просмотр несовершеннолетними этой ленты может нанести вред их психическому здоровью и духовно-нравственному развитию.

В картине «Аде Данте: Анимированный эпос», по словам экспертов, есть не только кровопролитие, но и обнаженные тела с гипертрофированными формами, а также эротические сцены.

Мультфильм Happy tree friеnds, по мнению специалистов, предназначен для детей младшего возраста, в нем маленьких лесных зверей давят, разрывают на части и т.д.

«Просмотр мультсериала, безусловно, наносит вред духовно-нравственному воспитанию и развитию малолетних детей, противоречит гуманистическому характеру воспитания, присущему России», – отметил один из экспертов.

Суд удовлетворил требования истца, признав запрещенной к распространению информацию по ссылкам на мультфильмы в иске.

В мае Калининский райсуд Петербурга по иску прокуратуры запретил в России японское аниме «Зачем вы здесь, учитель?». Надзорное ведомство отметило, что в аниме содержится контент порнографического (эротического) характера, но не указаны возрастные ограничения.

В январе Колпинский райсуд Петербурга признал запрещенными в России аниме «Инуяшики» и «Тетрадь смерти». Позже под ограничения попали мультфильмы «Князь тьмы и герой», «Натюрморт в серых тонах», «Межвидовые рецензенты», «Клинок Маню», «Князь тьмы с задней парты», «Класс убийц».

Позже другой суд увеличил число заблокированных ссылок на аниме, к числу запрещенных добавили мультфильмы «Загадка Дьявола», «Токийский Гуль», «Класс убийц» и эпизод первой серии первого сезона «Класса убийц».