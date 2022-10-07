На Украине запретили российскую музыку

Назван срок полной интеграции Донбасса, Херсона и Запорожья в Россию

Интеграция Донбасса, Запорожской и Херсонской областей в Россию закончится к 2026 году. Думские партии уже активно включились в возрождение полноценной жизни в четырех новых регионах РФ – от раздачи гумпомощи и поддержки социально незащищенных жителей до восстановления инфраструктуры. Конкретные примеры депутаты Госдумы и эксперты привели в ходе круглого стола, посвященного интеграции новых территорий.

«С вхождением в состав России ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей население нашей страны увеличивается сразу на пять-шесть миллионов. Это без учета беженцев – когда они вернутся, то население воссоединившихся территорий дойдет до восьми-девяти миллионов», – отметил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. На это политик указал в ходе прошедшего в четверг круглого стола «Политическая интеграция новых территорий», организованного Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ)

«Хочу отметить, что люди уже возвращаются на освобожденные территории, – рассказал Рогов. – Причем из самого города Запорожье, оккупированного украинскими войсками, люди не имеют возможности проехать 40 км на автобусе на освобожденную территорию. Поэтому они едут на автобусах в Турцию, оттуда летят в Россию, а из России приезжают в Мелитополь, Бердянск и Энергодар. Они преодолевают пять тысяч километров, чтобы добраться домой». В то же время между вступившими в состав России территориями и другими регионами нашей страны снимаются последние барьеры. В частности, в среду стало известно о прекращении таможенного контроля между ДНР и Ростовской областью.

Начат процесс полной интеграции в Россию территории общей площадью 113 тысяч квадратных километров, причем большая часть этих земель – либо плодородные угодья, либо участки, пригодные для развертывания промышленных производств, отметил Рогов.

Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян высказал предположение – интеграция будет завершена к 2026 году, к выборам в Госдуму нового созыва. «При этом уже в следующем году там пройдут выборы в муниципальные и другие органы власти», – напомнил политолог. При том, что на новых территориях начинает действовать федеральное законодательство России, республики Донбасса, области Приазовья и Причерноморья сохраняют свою специфику – в том числе региональный статус украинского языка, отметил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Уже сейчас в Запорожской области дети в школах изучают украинский язык, подтвердил депутат Госдумы, представитель «Единой России» в Запорожской области Артем Бичаев.

«Политическая гармонизация является такой же неотъемлемой частью возвращения к мирной жизни регионов, как и восстановление инфраструктуры», – заметил модератор круглого стола, политический обозреватель радиостанции «Говорит Москва», член Общественной палаты столицы Александр Асафов.

Большая Россия наращивает свою помощь – уже не только по линии гуманитарной помощи жителям Донбасса. Российское гражданское общество, общественники и политические партии помогают новым соотечественникам адаптироваться к российским реалиям. Об одном из таких проектов рассказал глава центрального исполкома партии «Новые люди» Олег Захаров. «Планируем запустить партийный проект «Я в деле» для обучения будущих предпринимателей. Мы соединяем образование и коммерческую сферу – обучаем практическим навыкам предпринимательской деятельности. Причем по итогам обучения участник программы сможет запустить бизнес-проект, под который будет выделяться финансирование», – рассказал Захаров.

«Также мы получаем от местных бизнесменов предложения, которые «упаковываем» в законопроекты и предложения для профильных ведомств, чтобы это можно было перевести в конкретику. У нас есть богатый опыт перевода запросов бизнеса на чиновников», – добавил представитель «Новых людей».

«Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) проведет в октябре в Луганске первый бизнес-форум, на котором будут присутствовать как местные предприниматели, так и бизнесмены из других регионов России, помогающие новым территориям. Об этом рассказал депутат от СРЗП Дмитрий Гусев. По его словам, справедливороссы создают программы помощи наименее социально защищенным жителям новых регионов.

«С прошлого года в ДНР работает «Центр справедливости», а в этом году такой же открылся и в Луганске, – напомнил депутат Гусев. – Здесь оказывают бесплатную юридическую помощь всем тем, кто находится сейчас в непростой ситуации. Кроме того, на базе «Центров справедливости» заработали гуманитарные акции. Люди могут не только прийти и оформить заявку на получение адресной помощи – центры сами занимаются доставкой продуктов и необходимых товаров, причем и на недавно освобожденные территории».

«Помимо этого, в ДНР и ЛНР у нас действуют три культурных проекта: Международный фестиваль народной песни «Добровидение» Олега Нилова, проекты Дмитрия Кузнецова и Елены Драпеко. Помимо этого, совместно с Союзом талантов мы в ДНР и ЛНР проведем песенный и танцевальный конкурс «Таланты Донецка» и «Таланты Луганска», – сообщил парламентарий.

«Миссия нашей партии с самого начала вышла за пределы слова «гуманитарная». Это не только пакеты с едой, – в свою очередь рассказал депутат-единоросс Бичаев. – Уже в первые дни люди пошли к нам с самыми разными вопросами: как восстановить документы, помочь инвалиду, который живет в соседней квартире, получить единовременную выплату... То есть тысячи абсолютно разнонаправленных вопросов посыпались к нам. С коллегами из движения «Мы вместе с Россией» на базе всех центров мы, по сути, открыли приемную».

Сегодня партия приняла решение создать свои региональные отделения на всех четырех территориях, продолжил Бичаев. На должности секретарей региональных отделений по предложению секретаря Генсовета партии Андрея Турчака назначены: врио главы ДНР Денис Пушилин, председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко, глава ВГА Мелитополя Галина Данильченко (Запорожское отделение) и замруководителя фракции ЕР в Госдуме, координатор гуманитарной миссии партии в регионе Игорь Кастюкевич (Херсонское отделение).

«Я был во всех районах региона от малых населенных пунктов до крупных административных центров, общался со всеми социальными группами. Элементарно ходил по рынку и разговаривал с бабушками. И могу сказать: уровень заинтересованности людей в деятельности нашей партии в Запорожской области чрезвычайно высок», – признался депутат.

Большинство партий будет действовать в синергии – в сотрудничестве на новых территориях, а не идти параллельными путями, считает Кирьян. «В эту синергию пока не входит КПРФ, – считает политолог. – Но в целом большинство партий не только в четырех новых регионах, но и во всех субъектах Федерации, работают над насущными проблемами, не акцентируя внимание на партийном флаге».

При этом работа партий и депутатов в новых регионах далеко не всегда афишируется, отметил модератор встречи Александр Асафов. «Я слышал претензии, что политики туда ездят, чтобы сфотографироваться. Однако я насчитал 82 депутата Госдумы, которые не пиарятся, но при этом активно ездят и помогают людям на новых территориях. При этом, как мне потом сказали, их намного больше, просто не все хотят вообще, чтобы об их работе упоминали СМИ», – подчеркнул он.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД