Как Россия столетиями создавала военную промышленность

19 сентября – профессиональный праздник работников российской оборонной промышленности, День оружейника. Когда наш знаменитый конструктор-оружейник Михаил Калашников в 2010 году предложил добавить в календарь новый профессиональный праздник, многие могли подумать, что это не более чем формальность. Но нет. За длительную историю России получилось так, что именно военная промышленность раз за разом спасала нашу страну от множества угроз.

В глубокой древности славяне, еще до появления русской государственности, почти не умели делать хорошее оружие. Славянские племена селились по восточной периферии Европы, развитие их материальной культуры было довольно скромным. А мечи и кольчуги привозились с Запада.

Такое положение дел, разумеется, приводило к зависимости от иностранных поставок. Славяне часто оказывались беззащитными перед более-менее серьезной военной угрозой. Азиаты-гунны, германцы-готы, тюрки-хазары – все они угрожали нашим предкам. И, как правило, угрожали смертельно.

Но с зарождением древнерусского государства картина начинает быстро меняться. На Руси начинают ковать мечи и делать доспехи. Причем очень хорошего качества. Вскоре в том числе и это приводит к тому, что князь Святослав уничтожает Хазарский каганат и Древняя Русь оказывается самой мощной среди держав Восточной Европы. У русов хватает сил даже на то, чтобы бросить вызов тогдашней сверхдержаве – Византийской империи. И победить, отвоевав у ромеев Болгарию.

Следующий вызов, который история бросила уже не Руси, а России, оказался связан с временем больших перемен в военном деле в XVII веке. Появилась регулярная армия, на поля сражений выходили огромные массы солдат, немыслимые еще за сто лет до этого. Все они должны были быть единообразно обучены и вооружены. Настала эпоха пороха и артиллерии. Надо было массово, тысячами штук, производить кремневые ружья. Армия требовала сотни пушек, причем изготовленных по одному образцу. В боях сжигались тонны пороха, а во врага летели тысячи килограммов свинца и чугуна.

Россия вошла в XVII век слабой страной. Смутное время стало тяжелейшим ударом по нашему государству и народу со времен ордынского нашествия. Русское государство прекратило свое существование. Власти не было и по России бродили шайки, собранные как из местных любителей легкой наживы, так и из иностранцев самого разного происхождения: поляков, венгров, шведов, немцев. Казалось, что история России подходит к концу.

Но русский народ не смирился с гибелью своей державы. Законная власть была восстановлена, а на русском престоле оказался новый царствующий дом Романовых, который медленно, но верно, начал собирать разделенные земли России. В XVII веке мы вернули западные области, вместе со Смоленском. А затем в долгой и трудной войне одержали победу над Польшей. В число русских городов вернулся Киев. Левобережная Малороссия и казачество перешли под власть русского царя.





Но этого было мало. Смута и дорогостоящие войны привели к отставанию русской промышленности. Когда царь Петр I начал свои великие реформы, Россия почти не производила своих ружей, вырабатывала очень мало пороха и даже наша артиллерия, которой русские всегда законно гордились, на тот момент отставала от западноевропейской. В стране не вырабатывалось достаточно сукна, чтобы одеть армию в единообразные мундиры. Слабость России привела к тому, что в 1700 году армия Петра I потерпела тяжелое поражение под Нарвой от войск шведского короля карла XII. В Европе тогда считали, что дни России сочтены.

Но гений Петра остановил кажущееся неизбежным поражение. Всего за несколько лет в России были построены и начали давать продукцию новые военные заводы. Была создана новая армия, обученная и вооруженная не хуже шведов. Начал строиться военно-морской флот. Россия получила импульс энергии необычайной силы. Уже в 1703 году Петр I одерживает первые победы над шведами и основывает Санкт-Петербург. На следующий год берет реванш за Нарву. А в 1709 году громит Карла XII под Полтавой, куда шведы пришли в надежде увести Украину из рук русских правителей. Громкие победы на море завершают войну, из которой Россия выходит великой державой, а Петр I принимает титул императора.

Силы петровских преобразований хватило на сто лет. Русская армия побеждает непобедимую ранее Пруссию в ходе Семилетней войны. Освобождает от Османской империи и Крымского ханства причерноморские степи, где начинается история заселяемой русскими Новороссии. Во время наполеоновских войн именно русская армия и русская военная промышленность оказались той силой, что смогли справиться с европейской империей Наполеона I.

Но Россия готовилась к новым конфликтам. Император Николай I отлично видел, что в мире происходит промышленный переворот. Что армии меняются, становятся еще более массовыми, а победа в войнах начинает зависеть не столько от храбрости солдат, сколько от силы экономики. Он сделал все, что мог, для промышленного развития страны.

Именно тогда в России началось массовое строительство новых оружейных заводов. Впервые в мире была введена стандартизация производства. Николай I гордился тем фактом, что сотню русских ружей можно было разобрать по деталям, перемешать их в кучу, а затем собрать заново. К такому уровню стандартизации, достигнутому уже в 1830-х годах, в США и Великобритании начали достигать лишь к середине века. В России массово строились шоссейные дороги. Началось сооружение железнодорожных магистралей.

Однако постоянные военные угрозы приводили к необходимости нести очень высокие расходы на армию, достигавшую в те годы численность более миллиона человек. Это не позволило вложить в промышленность достаточно средств, чтобы в ключевой момент всеобщего перевооружения не отстать от конкурентов. Англичане и французы ударили в самый удачно выбранный момент. Прошли бы 3-5 лет, и Россия имела бы и свое нарезное стрелковое оружие, и военные пароходы. В годы Крымской войны русская армия героически сражалась против армий трех империй: Британской, Французской и Османской. А после подписания мира перед страной вновь встала необходимость модернизировать свою военную промышленность.

И с этой задачей Россия успешно справилась. В войну с Турцией 1877-1878 годов вступила совсем иная армия и совсем иная промышленность. Русская армия разгромила турок на горных перевалах Балкан, вышла в долины Болгарии и продиктовала условия мира под стенами Константинополя.

Следующим серьёзным испытанием для России стала Первая Мировая война. Но она же оказалась эпохой выдающего подъема русской военной промышленности. На средства от военных заказов была проведена новая индустриализация. Все проблемы с вооружением, преследовавшие армии страны в первые годы войны, были преодолены. К 1917 году русская промышленность полностью обеспечивала потребности армии во всех видах вооружения, производила самые высокотехнологичные виды техники: от самолетов до автотранспорта и огромных линейных кораблей. Запаса вооружений и боеприпасов, произведенных к 1917 году, хватило и на кровавую Гражданскую войну, и на первые годы отражения нацистского нашествия в эпоху Второй мировой.

Но свержение царя, большевистский переворот и Гражданская война привели к тому, что к началу 1920-х годов военная промышленность Советской России лежала в руинах. Потребовались беспрецедентные меры по созданию новой промышленности. Когда в 1941 году вермахт вторгся на территорию СССР, страна смогла выдержать первый удар, а ее экономика (пусть и с помощью союзников) оказалась достаточно мощной и прочной, чтобы победить Германию.

Уроки Второй мировой войны оказались очень тяжелыми для СССР. Политическое и военное руководство было столь напугано масштабом поражений 1941-1942 годов, что большая часть национальной экономики теперь пускалась на армию и военпром. Советский ВПК достиг своего расцвета и мог выдавать образцы вооружений, не уступающие принятым в куда более богатых странах НАТО, а часто их превосходящие.

Но такие усилия подорвали экономику Советского Союза. Тяжелейший экономический кризис 1980-х привел к разрушению страны. Россия осталась один на один с Западом, который отнюдь не проявлял дружелюбия. Нам всячески демонстрировали, что русские не могут рассчитывать на большее, чем считаться людьми второго сорта, призванными снабжать Запад сырьем.

Тяжелейшее экономическое положение в 1990-е годы привело к кризису и военной промышленности. Этот кризис стал преодолеваться с начала двухтысячных. И теперь, в условиях нового нарастающего глобального конфликта, мы вновь, как в дни Петра I и Александра II, развиваем мощную и современную военную промышленность. Раньше у нас это неизменно получалось. Получится и сейчас.