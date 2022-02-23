Военные больше всех не любят войну

Взгляд
23 февраля, среда  |  Последнее обновление — 09:20  |  vz.ru
Разделы

Чем опасна дорогая нефть

У дорогой нефти есть оборотная сторона медали для России REUTERS/Pavel Mikheyev
Всего за полтора года после нефтяного апокалипсиса 2020 года нефти удалось подняться с минус 40 долларов до 90 долларов за баррель. Экономисты говорят, что не за горами и 100 долларов. Россия смогла наверстать все то, что потеряла годом ранее, и даже преумножить свои доходы. Но есть и оборотная сторона дорогой нефти. Подробности...
Перейти в раздел…

Главные последствия признания независимости ДНР и ЛНР

Путин ликвидировал ту идеологическую двусмысленность, которая сопутствовала Минским соглашениям с момента их заключения Алексей Никольский/пресс-служба
президента РФ/ТАСС
После исторической речи о создании украинской государственности и конфликтах с Западом президент Владимир Путин признал независимость двух народных республик Донбасса. Теперь их безопасность будет обеспечиваться совместной службой бывшего ополчения и ВС РФ. У решения главы российского государства будут и другие последствия.  Подробности...
Перейти в раздел…

Что ждет жителей Донбасса в России

Принять беженцев из Донбасса согласились 43 региона России Илья Питалев/РИА Новости
Эвакуация граждан из ДНР и ЛНР набирает обороты: людей из прифронтовой зоны везут автобусами и поездами. Во многих регионах России развернуты пункты временного размещения и введен режим ЧС. В этой связи президент России Владимир Путин поручил выплатить каждому прибывшему 10 тыс. рублей. Как в России встречают беженцев из Донбасса, какие программы помощи создаются и грозит ли региону депопуляция? Подробности...
Перейти в раздел…

Западные СМИ: Что ждать после завоевания Путиным Украины?

Западные СМИ активно обсуждают «зловещие» прогнозы Путина Алексей Никольский/
пресс-служба президента РФ/ТАСС
«Признанию ЛНР и ДНР со стороны Москвы нет оправдания. Но катаклизм, который обрушится на Украину и Европу в случае полноценного вторжения России, требует дать дипломатии еще один шанс», – такими словами журналисты западных СМИ реагируют на решение Владимира Путина признать суверенитет республик Донбасса. Но это же решение может полностью изменить карту Европы, полагают эксперты.  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
Перейти в раздел…

Военные больше всех не любят войну

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Военные – обычные люди, но они живут в ином измерении, которое их навсегда меняет. Мера ответственности в армии не недополучение прибыли, не срыв плана и не неудовлетворительная оценка. Мера ответственности в армии – смерть. И ладно бы только твоя. Подробности...

Донбасс перестал жить страхом

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Появилась информация, что в Донбасс заходят российские войска. Страх внутри почти пропал, появилась мысль, может, это всё – конец войне? Конец страданиям людей? Подробности...

Украинцы должны завидовать жителям ЛДНР

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Восстановление экономики и улучшение качества жизни людей на отторгнутых от Украины кусках земли – лучший и безотказный способ бескровного завоевания доверия людей на прилегающих территориях и, в конечном счете, объединения русского народа Украины. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев
Перейти в раздел…

Признание ДНР и ЛНР: реакция Запада

Путин, Совбез, Донбасс: главное

Обращение Владимира Путина о судьбе ЛНР и ДНР

Обсуждение: 32 комментария
Перейти в раздел…

Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
Подробности...

В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
Подробности...

В Россию из Донбасса прибыли первые поезда с детьми

По данным на 21 февраля, границу с Россией пересекли более 60 тыс. беженцев из Донбасса из-за обострения обстановки. Только Ростовская область приняла 6,7 тыс. беженцев, из них почти 3 тыс. – дети. Сегодня запланировано отправление еще 21 поезда в Курскую, Белгородскую, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую области. В общей сложности 43 региона готовы принять беженцев на своей территории
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
  • В фактических границах

  • В границах областей на 2014 год

  • Внутри границ Украины

  • Внутри границ России
При каких условиях Россия должна признать ЛНР и ДНР?
  • Признать без условий

  • В случае прямой военной агрессии Украины

  • В случае вступления Украины в НАТО

  • Не должна признавать ЛНР и ДНР
Как вы предпочитатете хранить свои сбережения?
  • В наличных

  • В банке

  • В ценных бумагах

  • Нет сбережений
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Взрыв произошел в Луганске
    Путин: Я не объявлял, что войска прямо сейчас пойдут в Донбасс Кулеба объяснил суть украинского «плана Б» Рубль укрепился на фоне объявления Байденом санкций против России В «Нафтогазе» заявили, что никогда не воровали газ у России
    Путин: Россия выступает за демилитаризацию сегодняшней Украины Премьер Украины счел невозможным выполнение озвученных Путиным условий США перечислили санкции против России Умер народный артист России Олег Вавилов
    Канада и Австралия объявили о введении санкций против России Вучич предложил Украине осудить агрессию НАТО против Сербии Британия по ошибке внесла адрес Центробанка РФ в список санкций Настя Каменских вызвала гнев украинцев «бегством» в Испанию

    Главная тема


    Россия закрыла вопрос о границах независимого Донбасса

    безопасность дипломатов


    МИД объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины

    решение ЕС


    Боррель о санкциях против россиян: Больше никакого шопинга в Милане

    признание донбасса


    Сенатор: Россия убрала новый пакет санкций в пакет с пакетами

    Видео

    мир в донбассе


    Главные последствия признания независимости ДНР и ЛНР

    официально подтвержденный бой


    Украина послала диверсантов на смерть в Россию

    Эвакуация из ДНР и ЛНР


    Что ждет жителей Донбасса в России

    финансовая пропасть


    Украина превратилась в главную содержанку Европы

    зеленая энергетика


    Запад берет энергетический урок у России

    странности и нестыковки


    Владимир Прохватилов: Почему больше никто не верит Америке

    беспомощные люди


    Анна Долгарева: Чужое горе Донбасса

    олимпийская истерия


    Игорь Мальцев: Русские выиграли Олимпиаду нокаутом

    на ваш взгляд


    В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР?
    Дмитрий Грунюшкин

    Военные больше всех не любят войну

    Дмитрий Грунюшкин
    писатель
    		23 февраля 2022, 09:00

    23 февраля в нашей большой семье всегда был днем особенным. Просто понятие «солдат» являлось для семьи чем-то глубоко внутренним, естественным, как составная часть организма. Среди родни было, и сейчас есть, много профессиональных военных. Офицеров. А уж срочную отслужили практически все. Что такое «откосить» у нас просто никто не понимал. В армию шли не по зову сердца или для какого-то выполнения долга. Нет. Это было чем-то само собой разумеющимся, как ходить на работу, рожать детей или умываться по утрам.

    Наверное, это было предопределено свыше. Даже род наш корнями уходил в небольшую деревеньку под Саранском с простым названием – Солдатское. Никто никогда не говорил громких слов о «служении Отчизне», но на мемориальной стене павших возле Вечного огня Грунюшкиных больше, чем Смирновых, хотя, казалось бы, по распространенности на Руси фамилии, мягко говоря, несопоставимые. Ивановых, правда, еще больше.

    Вся жизнь до 18 лет строилась на подготовке к службе. Это не значит, что мы по двору строем ходили. Но самым частым упреком во стороны отца или дядьев было: «что ж ты в армии делать будешь, если даже этого не умеешь?» И все же даже осознание неизбежности службы и готовность к ней не приближает человека к пониманию особенностей армейского мышления. Это бесполезно объяснять, это можно понять, только надев погоны.

    Когда-то давно, сто лет назад, в прошлой еще жизни, сидели мы за столом. Я, отец, его брат дядя Коля – подполковник морской авиации в отставке, и его сын Гришка – на тот момент капитан-истребитель (оба, к сожалению, нынче покойные). Уж не помню, с чего началось, но речь зашла про «работу по городам». Дядя Коля кипятился, говорил, что нельзя так, там же не только враг, там и мирные. Гришка говорит – а что делать, если есть приказ? Дядя Коля напрягся – а что, если будет приказ по Рыбинску (они в этом городе жили) работать, и ты знаешь, что мы там с матерью внизу – будешь? Гришка постекленел взглядом, молчал с полминуты, а потом тихо сказал – буду. – Да ты! Да я тебя! – кричал дядя Коля. Чуть не до драки дошло. И уже через час, наверное, дядя Коля курил на кухне в окошко и вдруг тускло так сказал: – А ведь и я «работал» бы, приказ же.

    Я тогда этого так и не понял. Мне, на тот момент еще не служившему, сама мысль о том, что можно стрелять в дом, где живут твои отец и мать, казалась дикой и невозможной. Что же это за приказ такой? Что же это за люди, которые могут такой приказ отдать? Понимание пришло только в армии. Понимание того, что боевая задача не подразумевает выбора – выполнять или не выполнять, потому что она тебе не нравится. Понимание того, что пока на тебе погоны, ты часть единого организма. А ведь если почки вдруг начинают задумываться, стоит ли им выполнять свою функцию и решат, что не стоит, умирает весь организм.

    Фото: Лев Федосеев/ТАСС

    Тайна слова «приказ», назначенье границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц – это не просто красивые слова из песни. Это образ жизни, образ мышления военных. Они обычные люди, но они живут в ином измерении, которое их навсегда меняет. Мера ответственности в армии не недополучение прибыли, не срыв плана и не неудовлетворительная оценка. Мера ответственности в армии – смерть. И ладно бы только твоя. Но чаще это смерть других, кого ты подвел своей ошибкой. И даже гибель целой страны, как результат цепочки ошибок военных. Твоей собственной страны. Жить под таким спудом – страшная нагрузка.

    Ранний выход на пенсию для военных объясняется именно этим, а не какими-то абстрактными «вредными условиями труда». Это плата за обугленные сердца и выжженные души. Это плата за непосильный груз ответственности, которую ты взваливаешь на свои плечи, отправляя на смерть других. Это только в песнях батяня-комбат не прячет сердце за спины ребят. А в реальности он их отправляет умирать. Ему бы легче было самому взять автомат – и на «передок». Но без него батальон обречен весь, целиком. И он умирает вместе со своими солдатами, раз за разом, с каждым из них. Выдержать это, не рехнувшись, дано не каждому.

    «Легко быть лейтенантом, – горько делился со мной один полковник-спецназовец. – Для лейтенанта все, кто сверху – козлы. И понятно. Идешь командиром РДГ на задание – ликвидировать того-то и того-то, рвануть электроподстанцию там-то. У тебя приказ, и ты его выполняешь. Ты шел, ликвидировал, выходил на точку подбора, где тебя должна была ждать вертушка. Ты знал – вертушка будет. Обязательно. Ты же сделал все, что тебе сказали. И имел право рассчитывать на выполнение обязательств тех, кто тебя послал. Ты приходишь на место подбора. А вертушки там нет. А враги идут по следу. Ты выходишь на связь открытым каналом и материшься. А тебе так же открыто говорят – вертушки не будет, изменились условия, пробивайся сам. Суки же!

    А теперь меняем вводную – теперь ты капитан, командир оперативного отряда. Твоя РДГ успешно выполнила задание и требует эвакуации. Ее преследует противник до десятка количеством, и группа подвергается обстрелу из стрелкового оружия. А в ста кэмэ оттуда вторая РДГ попала в засаду, ее мочат из гранатометов и тяжелых пулеметов, она несет потери. Вертушка одна. И ты отправляешь ее на эвакуацию второй РДГ. Ну не сука? Бросил первую РДГ под угрозой! И чем выше ты забираешься по служебной лестнице, тем больше ты видишь того, чего не видел раньше, внизу. Тем больше на тебе ответственность и тем страшнее грехи. И тем хуже ты спишь по ночам».

    Я после школы намеревался пойти в военное училище. Но по некоторым причинам сразу не получилось – у военкоматских были свои резоны, не совпадавшие с моими. Так что решил повторить после службы. Не повторил. И, наверное, слава Богу, что так вышло. Я был неплохим солдатом. Хотя расхождение реальности и романтических представлений о ней поначалу сильно озадачило. Но я сумел быстро перестроиться. Ближе к дембелю меня уже всячески уговаривали пойти в военное училище, горы золотые обещали. Но теперь я на эту долю смотрел трезво. Там, «в рядах», я четко осознал, что делом жизни я это сделать не могу. Отдать долги – да. Выступить на защиту в трудную минуту – безусловно. Но перестроить свои рефлексы, свою жизнь, свое мироощущение под эти жесткие рамки – нет, не готов. Не потому, что я «слишком хорош для армии». Нет. Просто этот крест не по моим силам.

    Но я понимаю, как устроены головы под фуражками и испытываю к ним большое уважение. Подчиняться и исполнять бывает гораздо труднее, чем решать самому. А если ты посередке, когда сверху приказывают, а снизу ждут твоего приказа – сложнее стократно. И когда под твоими крыльями город, где твои родные, а в бомболюке смерть принять и выполнить – адское испытание. Больше всего войну ненавидят военные, потому что если что – умирать и отправлять на смерть придется им.

    А что до того спора дяди Коли и его сына... Недавно наткнулся на стих Владимира Высоцкого, которого не знал раньше. Одно из самых страшных его стихотворений. Не знаю даже, написал ли он на эти слова песню.

    Я ложь отличаю от боли —
    Положено мне отличать.
    Мы Брест сегодня отбили,
    Вчера же мы Брест бомбили,
    А в Бресте и дом мой, и мать.

    Другие материалы автора
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •