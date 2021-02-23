В Казахстане сочли антинаучным тезис об «изменении генома» вакциной «Спутник V» Полуголый блогер сплясал на фоне Мамаева кургана для ролика в TikTok В России прошли акции в память о защитниках Отечества 23 февраля 2021, 18:05

Фото: Татьяна Меель/РИА Новости

По всей России 23 февраля прошли мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества: активисты почтили память павших, поблагодарили ветеранов и возложили цветы к памятным местам. В Брянске региональное отделение «Боевое братство», «Юнармия», «Волонтеры культуры», «Волонтеры Победы», «Союз десантников», ветераны боевых действий возложили цветы к стеле «Город Воинской славы» на площади Воинской славы, рассказало сообщество «Молодежь Брянщины» во «ВКонтакте». После церемонии возложения цветов участники мероприятия развернули на площади копию знамени Победы общей площадью 200 кв. метров. В Карелии присоединились к всероссийской акции «Защитим Память Героев». Жители региона возложили цветы к памятникам, мемориалам и воинским захоронениям, чтобы почтить память погибших воинов. В поселке Шуньга Медвежьегорского района школьники также привели в порядок Братскую могилу, где захоронены солдаты, погибшие на территории села в годы Великой Отечественной войны. В Петрозаводске жители традиционно пришли почтить память героев у Вечного Огня. К акции в районах республики присоединились юнармейцы, «Волонтеры Победы» и бойцы поискового отряда «Феникс», сообщило правительство региона на своей странице во «ВКонтакте». В Петропавловске-Камчатском также прошла церемония возложения цветов к памятникам. «Мы стараемся охватить те захоронения, те монументы, которые обычно пропускаются в такие праздничные дни», – рассказал координатор «Волонтеров Победы» в Камчатском края Антон Ковалев в ролике, опубликованном в региональном паблике движения во «ВКонтакте». В Санкт-Петербурге реконструкторы «Клуба исторической реконструкции России» совместно с общественными организациями почтили память защитников Отечества. 22 февраля они возложили цветы у памятника Александра Невского. Реконструкторы были одеты в костюмах эпохи великого полководца. «Мы помним наших героев – всех, кто отдал свою жизнь за родное Отечество. Их подвигу, их самопожертвованию во имя высших целей и ценностей мы обязаны самим фактом своего существования, и наш долг – никогда не забывать об этом», – отметили организаторы движения в своем паблике во «ВКонтакте». В Уссурийске военнослужащие, суворовцы и юнармейцы также развернули большую копию знамени Победы, рассказал президент Федерации кикбоксинга Приморского края Виктор Тарабарин в своем Facebook. «В акции приняли участие более 200 уссурийцев <...> Эта акция должна стать всенародной. Ведь память о подвигах наших отцов и дедов нужно чтить, сохранять и передавать потомкам», – отметил глава федерации. Также 23 февраля в Парке Победы в Нижнем Новгороде возложили цветы к памятнику советскому танкисту Зиновию Колобанову, сообщило региональное отделение «Волонтеров Победы» во «ВКонтакте». В Тюменской области состоялась церемония захоронения красноармейца Михаила Ивановича Балина. Его захоронили на местном Мемориальном комплексе, установленном в честь погибших в годы Великой Отечественной войны. Останки красноармейца Балина были обнаружены в неучтенном санитарном захоронении бойцов РККА при проведении поисковой экспедиции в урочище Дроничено Оленинского района Тверской области поисковым отрядом «Поколение», сообщили в «Поисковом движении России». Во вторник президент Владимир Путин в День защитника Отечества возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены, почтив память павших воинов. Премьер Михаил Мишустин также поздравил сограждан с праздником. «Сегодня с особым чувством благодарности мы чествуем ветеранов Вооруженных сил, чей героизм, самоотверженность и преданность офицерскому долгу всегда будут высшим мерилом патриотизма и любви к Отчизне», – сказал он.

Администрация Байдена решила строить отношения с Китаем с позиции силы 23 февраля 2021, 06:37

Фото: Kurt Amthor/imagebroker.com/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс прокомментировали высказывания главы МИД Китая Ван И об отношениях двух стран. Псаки назвала отношения Вашингтона и Пекина «острой конкуренцией», американские власти намерены «подходить к этим отношениям с позиции силы». США собираются «тесно координировать действия с партнерами и союзниками во всем мире, в том числе европейцами и партнерами» в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Белый дом рассматривает вопрос о том, целесообразно ли сохранять таможенные пошлины, введенные предыдущей администрацией, передает ТАСС. Прайс обвинил Китай в «перекладывании вины за его хищнические экономические практики, отсутствие транспарентности, неуважение к международным договоренностям и преследования универсальных прав человека». Госдеп обещал, что США «продолжат выступать» за соблюдение прав человека в Китае и будут рассматривать отношения с Китаем «через призму позиции силы». Действиям Китая, по его словам, нужно «противостоять сообща» с «союзниками и партнерами». «Хищнические практики, инструменты, которые Китай использует – это технологический авторитаризм», – сказал Прайс. Напомним, глава китайского МИДа Ван И заявил, что отношения Китая и США отклонились от нормального пути, так как «предыдущая администрация США, исходя из собственных политических интересов, в серьезной степени извратила путь Китая в будущее и политику в отношении него». Ван И призвал США «перестать очернять Коммунистическую партию Китая и политическую систему КНР». Кроме того, от США требуют «прекратить потворствовать и даже оказывать поддержку ошибочным заявлениям и действиям сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня», а также «перестать подрывать суверенитет и безопасность Китая в его внутренних делах в Гонконге, Синьцзяне и Тибете». Украинский школьник поругался с военными из-за русского языка 23 февраля 2021, 09:55

Фото: Petr David Josek/АР/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

В городе Днепр одиннадцатиклассник устроил скандал на уроке патриотического воспитания из-за разговора с украинскими военными на русском языке, рассказал его отец Алексей Пономаренко. По его словам, инцидент произошел 18 февраля. Представители семи высших учебных заведений ВСУ проводили мероприятие, на котором агитировали детей поступать туда после школы. На уроке также присутствовал сын Пономаренко Михаил. Первый выступивший военный, приехавший из Львова, говорил на «ломаном» украинском языке, рассказал Пономаренко. «Следующий военный из Киева говорит: если вы не против, то я перейду на русский. Класс молчит, два учителя, которые присутствовали на этой презентации, молчат, а Михаил говорит: «Я против, продолжайте, пожалуйста, на украинском». Тот скривился, продолжил на украинском (очень плохом, но все же украинском)», – передает РИА «Новости» Пономаренко-старшего. Аналогичным образом сын Пономаренко не дал выступить на русском языке представителю учебных заведений ВСУ из Харькова и самого Днепра. «И тут началось! Выпрыгивает представитель (районного. – прим. ВЗГЛЯД) самарского военкомата, который организовал это патриотическое мероприятие, и вдвоем с харьковчанином начинают, мягко говоря, на повышенных тонах ругать моего сына, подлетают к нему и пытаются морально съесть», – пожаловался мужчина. По его утверждению, в ответ его сын, являющийся кандидатом в мастера спорта по боксу, якобы начал угрожать представителю военкомата, заявив: «Дядя, я сейчас такую беседу с тобой проведу, что тебя отсюда вынесут». Также юноша обвинил военных в том, что они «не имеют уважения» к украинскому языку и самой Украине. При этом на следующий день сын Пономаренко пришел с жалобой к директору школы, которая, по словам его отца, полностью поддержала его позицию и провела воспитательную беседу с учителями. «Вопрос: какую же Украину мы собираемся строить с такими «военными» и «учителями». Неужели нельзя было подтянуть украиноязычных представителей, которые бы не позорили свою форму и придерживались своего устава и конституции Украины?» – возмутился мужчина. Также он заявил, что гордится действиями своего сына. Ранее украинские националисты выявили в TikTok очередную «участницу информационной российской спецоперации». Пособницей ФСБ объявили школьницу из Киева, которая призналась, что ее раздражает украинский язык. ЕС и США захотели «доказать всему миру» превосходство демократии 22 февраля 2021, 23:48

Фото: JOHN THYS/POOL/ЕРА/ТАСС

Текст: Антон Антонов

В ходе видеоконференции глав МИД стран ЕС и госсекретаря США Энтони Блинкена обсуждалась необходимость доказать миру превосходство демократии, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он сообщил, что с Блинкеном состоялась «очень позитивная и насыщенная дискуссия». В частности, стороны обсудили, как «гарантировать себе мировое лидерство в борьбе с пандемией, восстановлении экономики, смягчении последствий изменения климата и распространении в мире демократии и прав человека». Боррель заявил, что «демократии брошен вызов в современном мире, идут споры о том, какая система лучше отвечает запросам людей». «Мы должны доказать всему миру, что демократия работает лучше любой другой системы», – приводит его слова ТАСС. Глава европейской дипломатии рассказал, что обсуждались и «вызовы, включая отношения с Россией и Китаем», на которые Запад намерен ответить. Боррель указал, что, развивая торговое сотрудничество с Китаем, ЕС ведет «с ним диалог по отдельным трекам – по вопросам прав человека и гражданских свобод, в частности в Гонконге». По мнению Борреля, готовность Китая к обсуждению «является значительным отличием в подходах Китая и России к данной проблеме». Боррель назвал переговоры с Блинкеном «очень позитивными и душевными». Глава европейской дипломатии заявил: «Мы чувствуем, что готовы идти дальше политических соображений, и смотрим друг на друга как на самых лучших партнеров». Напомним, в Брюсселе – столице как НАТО, так и Евросоюза – объявили о перезапуске отношений с США при новой вашингтонской администрации. Путь для восстановления отношений между Вашингтоном и Брюсселем уже заявлен – сплочение союзнических рядов, продвижение западной демократической модели, поддержка либеральных ценностей, борьба с торговыми барьерами. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Кадыров пошутил над фотографией с вице-премьером Украины 22 февраля 2021, 20:04 Президент Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал фотографию, на которой он запечатлен рядом с вице-премьером Украины Олегом Уруским, заявив, что ранее понятия не имел, кто он такой, а вся «шумиха вокруг снимка высосана из пальца». «Хотел бы обратиться к тем, кто раздул этот скандал: не занимайтесь ерундой! До вчерашнего дня я понятия не имел, кто такой Уруский. Знал бы – не подпустил. Подойти и, тем более, пожать руку таким людям считаю для себя неприемлемым. Лица, которые причастны к многочисленным бедам и страданиям собственного народа на Донбассе и в других регионах, для меня нерукопожатны! Что касается Уруского, для него должно быть честью оказаться рядом с нами. Так что пусть распечатает снимок и повесит на самое почетное место дома и на работе. Можешь гордиться этим!», – сообщил Кадыров в своем Telegram-канале. Глава Чечни пошутил, что на выставке IDEX 2021 в Абу-Даби к нему «подошел незнакомый мужчина и предложил выслушать секретную информацию». «Не успел я осмыслить ситуацию, как мой визави начал делиться сведениями, составляющими государственную тайну. При этом очень суетился и озирался по сторонам. Как выяснилось, таинственным незнакомцем оказался вице-премьер Украины Олег Уруский», – написал политик. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал от Уруского объяснений после того, как в Сети появилась фотография, на которой тот стоит рядом с Кадыровым. Позже выяснилось, что снимок был сделан на выставке военной техники IDEX 2021 в ОАЭ, а порядок размещения глав делегаций определялось службой протокола государства-организатора. На Украине обрадовались новым санкциям против трубоукладчика «Северного потока – 2» 23 февраля 2021, 14:22

Фото: Jens Büttner/dpa/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Украинский оператор газотранспортной системы («Оператор ГТС Украины», ОГТСУ) поприветствовал новые санкции в отношении трубоукладчика «Фортуна», ведущего строительство «Северного потока – 2». «Вашингтон объявил об очередном раунде введения санкций в отношении «Северного потока – 2». Оператор ГТС Украины ценит стойкое противодействие США реализации этого опасного проекта», – цитирует сообщение компании РИА «Новости». Гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон отметил, что украинская сторона свою позицию по проекту газопровода не меняла. «Мы ежедневно работаем над усовершенствованием нашей газотранспортной системы и наших нормативных актов, поэтому клиентам ЕС предлагается больше гарантий надежности и гибкости», – указал он. Напомним, Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа. Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. Ранее Польша и Украина призвали США «положить конец» «Северному потоку – 2». Боррель счел санкции против России результатом его визита в Москву 23 февраля 2021, 05:57

Фото: OLIVIER HOSLET/POOL/ЕРА/ТАСС

Текст: Антон Антонов

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель считает, что итоги его визита в Москву способствовали сплочению стран ЕС против России. По его словам, «реакция России действительно способствовала единству государств-членов» ЕС. Он не исключил, что «без того, что произошло в Москве, не было бы единогласного решения по санкциям». Как заявил Боррель, «поведение» Москвы «показало всем европейцам», что Россия и ЕС «находятся в состоянии конфронтации, потому что Россия этого хочет», передает РИА «Новости». Боррель заявил, что «нужно было использовать средства», способные продемонстрировать не только «осуждение», но и «доступные меры». Он подчеркнул, что «впервые используется разработанный санкционный режим по нарушениям прав человека». Боррель добавил, что также впервые расширение санкций «происходит по предложению верховного представителя» ЕС по внешней политике. Напомним, Москва указала на «беспрецедентный разогрев антироссийского информационного фона», связанный с визитом Борреля. Западные СМИ «хором» объявили визит «безрезультатными» и «унизительными». Поясняя «смысл этой информкампании», МИД России указал на идею «внушить есовским министрам иностранных дел мысль о необходимости «взять реванш». Застрявшая на курорте из-за коронавируса россиянка умерла в Египте 23 февраля 2021, 08:51

Фото: Юрий Сомов/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

В египетском курортном городе Хургада умерла 41-летняя россиянка Юлия Акушева. Жительница Екатеринбурга и ее жених Джейсон из Великобритании отправилась в Египет 20 декабря. Пара хотела прилететь в Россию в середине января, но из-за коронавируса границы закрылись, поэтому 41-летняя россиянка и ее жених были вынуждены остаться в Хургаде, сообщает портал E1 со ссылкой на брата скончавшейся Павла Коршунова. Позднее у женщины случился инсульт. Врачи местной клиники обнаружили у туристки опухоль головного мозга и медикаментозный цирроз печени, вскоре она впала в кому. В ночь на 22 февраля Акушева умерла. В настоящее время брат россиянка решает вопрос о возвращении ее тела на родину. Ранее 64-летняя россиянка умерла от коронавируса в Нур-Султане. МИД обвинил законодателей США во вмешательстве в дела религии в Крыму 23 февраля 2021, 08:30

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новсти

Текст: Дмитрий Зубарев

Американские конгрессмены в геополитических целях предпринимают попытки вмешательства в религиозные дела в Крыму, сообщило посольство России в США. «Американские законодатели продолжают цинично вмешиваться в религиозные дела в Крыму и на Украине. Приверженность свободе вероисповедания используется в качестве политического лозунга», – передает ТАСС сообщение дипмиссии. «Они снова пытаются навязать логику экстерриториального применения национального законодательства. Неприемлемо пользоваться чувствами и верой миллионов людей в геополитических целях», – подчеркнули в посольстве. В сообщении приводится ссылка на внесенный в конце января текущего года в Палату представителей Конгресса США законопроект. Его авторами стали законодатели от обеих партий. По их версии, «Россия и вооруженные группы, подконтрольные России, нарушают свободу вероисповедания на Украине». Конгрессмены утверждают, что указанные нарушения имеют место в Донбассе и Крыму, игнорируя тот факт, что последний является неотъемлемой частью России. Законодатели добиваются от американской администрации принятия мер. Они, в частности, рассчитывают, что власти рассмотрят вопрос о включении России в составляемый США список государств, которые, по версии Вашингтона, являются наиболее злостными нарушителями свободы вероисповедания. Ранее сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец заявил, что прежде чем выдвигать какие-либо условия России, Вашингтону следует освободить незаконно захваченные исконно индейские земли и в срочном порядке вывести американский военный контингент, расположенный без приглашения в различных странах мира. Познер объяснил деградацию свободы слова в США 23 февраля 2021, 12:57

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Телеведущий Владимир Познер на своем сайте прокомментировал вопрос одной из пользовательниц о том, был ли нанесен удар по понятию «свободы слова» в США. «Главное, что произошло в США, заключается в поглощении разных СМИ – печатных, радио, телевидения – крупными корпорациями. Если прежде (лет 50 назад) СМИ принадлежали конкретным людям или семьям, это обеспечило наличие самых разных мнений в информационном поле. Кроме того, именно информация была смыслом самих СМИ. Когда же они стали собственностью небольшой группы суперконгломератов, то стали рассматриваться, как (а) инструмент влияния и (б) источник доходов», – ответил Познер. Относительно социальных сетей телеведущий отметил, что «они стали средством подавления свободомыслия за счет того, что массово разносят тех или того, который высказывает «не ту» точку зрения. И это не только в Америке». Немецкая фирма отказалась от участия в проекте «Северный поток – 2» из-за угрозы санкций 23 февраля 2021, 16:12

Фото: Екатерина Соловьева/РИА «Новости»

Текст: Алексей Дегтярев

Дочерняя фирма немецкой перестраховочной компании Munich RE заявила, что прекращает оказание услуг по страхованию строительства «Северного потока – 2» из-за возможных санкций США, сообщили СМИ. «Munich Re Syndicate уведомила о прекращении [страхования] «Северного потока – 2», – сказала Reuters представитель компании, передает ТАСС. Напомним, Госдепартамент США перечислил в списке для возможных санкций по «Северному потоку – 2», который был передан в Конгресс, российское судно «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус», против которых уже действуют другие рестрикции, введенные еще администрацией экс-президента Дональда Трампа. До этого появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. Савченко предрекла Украине раскол 23 февраля 2021, 15:28

Фото: Андрей Иволгин/ТАСС

Текст: Дмитрий Зубарев

Украине грозит новый Майдан и раскол, заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко. Она отметила, что новый кризис в стране будет связан с рядом нерешенных проблем, возникших после первого государственного переворота в 2014 году. По словам Савченко, Киев объявил собственным гражданам «войну на истощение», применяя тактику «мелких порезов». «У нас впереди еще не один «майдан» и не один раскол, к сожалению», – передает РИА «Новости» слова Савченко в эфире телеканала «Наш». Ранее Савченко заявила, что из-за цен на лекарства украинцам придется лечить COVID-19 «калинкой-малинкой» и молиться богу. В феврале 2020 года бывший депутат Верховной рады отмечала, что президент Украины Владимир Зеленский «идет не тем путем» и перестал выполнять предвыборные обещания. Киев подал новый иск в ЕСПЧ против Москвы 23 февраля 2021, 14:41

Фото: Winfried Rothermel/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Украинская сторона подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) новый иск против России, в иске говорится якобы об «убийствах политических оппонентов». Заявление в ЕСПЧ подано 19 февраля, это уже девятое по счету обращение Киева в ЕСПЧ с обвинениями против Москвы, передает ТАСС. Иск был подан 19 февраля. Это уже девятое обращение, поступившее в ЕСПЧ со стороны Украины в отношении России. Иск зарегистрирован под номером 10691/21. Убийства, по версии Киева, «являются постоянной административной практикой» со стороны России. Украина считает, что якобы «операции по целенаправленному убийству предполагаемых оппонентов российского государства совершаются в РФ и на территории других государств, включая страны – члены Совета Европы, вне ситуации вооруженного конфликта». Украинские власти также заявляют, что «со стороны России существует административная практика, заключающаяся в том, чтобы не проводить расследования операций по убийству, а также намеренно организовывать операции по сокрытию [фактов], направленные на то, чтобы противодействовать усилиям по поиску ответственных лиц». Киев полагает, что в этом случае речь идет о нарушении ст. 2 Европейской конвенции по правам человека «Право на жизнь». В январе ЕСПЧ посчитал недоказанным ряд обвинений Украины против России по жалобе, связанной с Крымом. В том числе суд признал недоказанным о якобы имевшие место случаи убийства мирных граждан, безосновательные задержания и запугивания иностранных журналистов, незаконное изъятие имущества украинских военнослужащих, дискриминацию этнических украинцев, политически мотивированное уголовное преследование проукраински настроенных лиц, отказ в регистрации религиозных и иных организаций. США внесли судно «Фортуна» в новый список санкций по «Северному потоку – 2» 22 февраля 2021, 21:42 Текст: Абдулла Шакиров

Министерство финансов Соединенных Штатов внесло российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус» в еще один список санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2». Судно будет под санкциями по закону США «О защите европейской энергетической безопасности», передает РИА «Новости» со ссылкой на американский минфин. Ранее «Фортуна» и «КВТ-РУС» попали в список ограничений по закону «О противодействии противникам Америки через санкции» (CAATSA). Президент России Владимир Путин выражал мнение, что нападки на «Северный поток – 2» объясняются попытками заставить Москву платить за геополитический проект Запада на Украине. В то же время появились сведения о тайных переговорах между Германией и США по «Северному потоку – 2», согласно которым Берлин предлагал закупать американский СПГ в обмен на достройку российского газопровода. Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стоит за «грязной сделкой», существование которой опровергли в Германии. США обещали не устраивать ЕС сюрпризов по «Северному потоку – 2» 22 февраля 2021, 23:30

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

США намерены консультироваться с «союзниками и партнерами» по шагам, направленным против проекта «Северный поток – 2», заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс. Он заверил, что «в целом относительно каждой проблемы или возможности», с которыми предстоит столкнуться, США собираются действовать «в тесной координации» с «союзниками и партнерами». По его словам, никакие действия США в отношении «Северного потока – 2» не станут «сюрпризом для ближайших союзников и партнеров» Вашингтона, передает ТАСС. Прайс назвал проект «плохой сделкой» для Европы, так как тот «противоречит заявленным целям самой Европы в области энергетики». Когда его попросили уточнить, с какой точки зрения проект плох – с «геополитической, экономической, моральной» – Прайс признал, что речь идет о «плане геополитики». США «обеспокоены тем влиянием, которое он обеспечит России». Прайс отметил, что США «продолжат изучать организации, участвующие в потенциально подлежащей санкциям деятельности». Конгрессу США предоставлен список из 15 организаций, которые «добросовестно» прекратили свои действия по газопроводу и поэтому «в данный момент» не подлежат санкциям. Он также отрицает, что позиция Госдепа по трубопроводу каким-либо образом изменилась из-за того, что в список санкций не были включены дополнительные компании и организации, причастные к «Северному потоку – 2». «Мы будем продолжать работать с Германией, с нашими союзниками и партнерами над целями по энергобезопасности, которые были заявлены самой Европой», – приводит его слова РИА «Новости». Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что США «продолжают следить за деятельностью, направленной на завершение и сертификацию проекта трубопровода». Если «такая деятельность будет иметь место», США «примут решение относительно применимости санкций», сказала она. По словам Псаки, «санкции – только один из множества важных инструментов обеспечения энергетической безопасности». Она заявила, что США намерены «работать с союзниками и партнерами с целью укрепления энергетической безопасности Европы». Напомним, министерство финансов Соединенных Штатов внесло российское судно-трубоукладчик «Фортуна» и его собственника – компанию «КВТ-Рус» в еще один список санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Назаров прокомментировал скандальную ситуацию с Панариным 23 февраля 2021, 12:12

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Текст: Дмитрий Зубарев

В скандальной ситуации с российским хоккеистом «Витязя» Артемием Панариным, происшедшей в Риге в декабре 2011 года, руководство команды поступило неправильно, надо было действовать по-другому и ничего не скрывать, заявил бывший главный тренер подмосковного клуба Андрей Назаров. «Хороший вопрос, – передает РИА «Новости» слова Назарова, прокомментировавшего решение спустя девять лет рассказать о данной истории. – Не знаю. Честно скажу, наверное, повзрослел. Понимаете, когда тебе 37 лет, ты находишься в хайпе, общаешься с серьезными людьми, то ты многого не понимаешь. А когда тебе 46, то ты понимаешь, что в этой ситуации мы были неправы и нужно было поступать по-другому, не скрывать. Я еще раз хочу извиниться за то, что поступил неправильно и помог Панарину спрыгнуть с этой истории». «Я лично помогал ему, и я извиняюсь за это, – добавил специалист. – Прошу его прокомментировать, пусть расскажет правду. Что он скажет? Улыбнется? Хорошо! Те, кто его знает, все поймут. Такие истории случаются, они не единичны, и все почему-то молчат, забывают. А меня это гложет изнутри, потому и решил рассказать. Это моя гражданская позиция. У Панарина она тоже есть, почему у меня не может ее быть? Если кто-то считает, что я вру, то есть свидетели. Посмотрите, кто был тогда в команде». «Ну, пусть подает», – сказал Назаров в ответ на вопрос, что будет, если Панарин инициирует судебный процесс. «Он же высказался через клуб. Есть ответ с отрицанием, это его право. Вы и не услышите ту сторону. Он и не обязан говорить. Я обозначил свою гражданскую позицию, потому что мне стыдно перед отцом той девочки. Так и напишите. А у хоккеистов из того состава обязательно спросите, что было в Риге. Эти ребята не подкупные, за две копейки молчать не будут», – добавил Назаров. Ранее тренер Андрей Назаров в интервью СМИ рассказал, что в 2011 году Панарин, будучи игроком подмосковного «Витязя», который тренировал Назаров, находясь в Риге, в баре отеля несколько раз ударил 18-летнюю гражданку Латвии. Панарина задержали и составили протокол. По словам Назарова, Панарину грозил реальный срок, но он сумел избежать наказания. Панарина отстранили от игр за «Рейнджерс» из-за обвинений в избиении девушки.