Как наши спасли Балтфлот под носом у немцев и финнов

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12 марта, воскресенье  |  Последнее обновление — 12:38  |  vz.ru
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Украина решила заработать на наступлении весны

Украина намерена возобновить экспорт электроэнергии в Европу Danil Shamkin/Zuma/ТАСС
Компания «Укрэнерго» планирует возобновить экспорт электроэнергии на Запад. При этом еще недавно власти в Киеве жаловались на дефицит энергии и невозможность быстрого ремонта поврежденных объектов инфраструктуры. Как можно объяснить данное противоречие и каким образом подобные планы «Укрэнерго» отразятся на простых украинцах?  Подробности...
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Махинации соратника Навального потрясли даже оппозицию

Внутри самой оппозиции Леонида Волкова уже не раз обвиняли в лоббизме в обмен «на донат» AP/TASS
Взаимные разоблачения, которыми обменялись сторонники Алексея Навального и Алексея Венедиктова, привели к тому, что достоянием общественности стали махинации одного из руководителей радикальных оппозиционных структур Леонида Волкова, ранее бежавшего за границу. Кто достал компромат на сторонника Навального и как это восприняли в рядах несистемной российской оппозиции? Подробности...
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Как российский полковник победил Литву

Юрий Мель прошел через мясорубку литовского судилища кадр из видео
В Россию вернулся Юрий Мель, который девять лет отсидел в литовской тюрьме по надуманным обвинениям за участие в событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе. Он должен был освободиться в 2021 году, но получил дополнительный срок по тому же сфабрикованному делу. Как отмечают наблюдатели, дело Меля показало всю абсурдность литовского законодательства, благодаря которому за решетку попадают неугодные власти люди.  Подробности...
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Зеленский развязал пиар-войну с Россией

Владимир Зеленский нашел возможность отвлечь внимание украинцев от происходящего в Артемовске James McGill/Keystone
Press Agency/Global Look Press
Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны проработать возможность переименования России в «Московию». Так он ответил на соответствующую петицию, которая набрала необходимое число подписей. Ранее на Украине неоднократно выступали с подобными предложениями депутаты и прочие официальные лица, но всякий раз Зеленский эти инициативы игнорировал. Почему он передумал именно сейчас? Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Как наши спасли Балтфлот под носом у немцев и финнов

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
105 лет назад, 12 марта 1918 года, российские линкоры вышли из Финляндии в Россию. Корабли спешно выводили из Гельсингфорса, чтобы они не достались немцам. Добраться из Финляндии в Кронштадт вроде бы просто. Но на самом деле это был настоящий подвиг. Подробности...

Лозунг «нет войне» используют против тех, кто за мир

Евдокия Шереметьева
Евдокия Шереметьева, писатель, организатор гуманитарной помощи в Донбасс
Такой парадокс: в России, когда слышим «нет войне», подразумеваем проукраинский дискурс, в то время как на Западе «нет войне» – это про диалог и прекращение помощи Зеленскому. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Зеленский понимает только страх

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Произошедшее в Брянской области четко показывает, что Украина – это государство-террорист. Но превратилась она в такое не в одну минуту, украинское государство и общество прошли к этому долгий путь. Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев
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Зеленскому стали отказывать в США

Покушение СБУ на Приднестровье

Что происходит в Грузии

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В Тбилиси произошли столкновения спецназа и митингующих

Законопроект об иноагентах, который планировали ввести в Грузии, отозван. Сама же инициатива привела к серьезным уличным протестам и столкновениям митингующих с полицией. Оппозиция уже заявила, что даже после отзыва документа митинги продолжатся
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Российские военные поздравили жительниц Луганской области с 8 Марта

Российские военные поздравили жительниц новых регионов с Международным женским днем. В рамках акции «СВОим с любовью» сотрудники Росгвардии привезли женщинам цветы и подарки, а в ответ слышали теплые слова и лучшие пожелания
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МЧС и ГИБДД поздравили женщин с 8 Марта

В преддверии Международного женского дня сотрудники МЧС в московском метро провели поздравительную акцию для прекрасных дам
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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    Как наши спасли Балтфлот под носом у немцев и финнов

    Тимур Шерзад
    журналист
    12 марта 2023, 12:00

    Февраль 1918 года был для Балтфлота временем тревожным. 18-го числа началось масштабное наступление германских войск на Восточном фронте. На следующий же день корабли начали перебрасывать из Ревеля (Таллин) в Гельсингфорс (Хельсинки), чтобы они не достались немцам. Но это был не конец, и вскоре Балтийский флот ждала куда более тяжелая часть похода. В марте Советская Россия подписала с Германией Брестский мир, по которому русские корабли должны были убраться из Финляндии.

    Организовать это быстро было непросто. По тем временам кем-то считалось, что и невозможно. Еще никто не пробовал водить через льды целый флот численностью более чем две сотни кораблей и судов. Но выбора у моряков и офицеров Балтфлота не было.

    Финляндия, с поправкой на свои масштабы, переживала не меньшую смуту, чем Россия. В стране шла гражданская война между красными и белыми финнами. Обстановка накалялась. Формально Балтфлот был нейтральной стороной в этом конфликте, но он был слишком лакомым куском. Немцы, еще ведущие войну с Антантой, наверняка бы попробовали реквизировать его под каким-нибудь предлогом, попади он им в руки. В том, что немцы скоро окажутся в Финляндии, сомнений ни у кого не было. Поэтому корабли надо было срочно уводить.  

    Прорвать ледяную блокаду

    У Балтийского флота имелся козырь в рукаве – первый в мире линейный ледокол «Ермак». В конце XIX века его постройку «пробил» адмирал Макаров, грезивший об экспедиции на Северный полюс. Идея Макарова формулировалась просто: «К Северному полюсу – напролом!». Сам адмирал так и не воплотил эту мечту, подорвавшись на японской мине. Но теперь его наследие – 100-метровый ледокол с машиной в десяток тысяч «лошадей» – было как нельзя кстати.

    Но даже при помощи ледоколов, включая мощного «Ермака», Балтфлот не получалось вывести за один раз. Всего было три конвоя. В первом, который вышел в Кронштадт 12 марта, были самые крупные и ценные боевые корабли – четыре линкора и три крейсера. Четвертого апреля из Гельсингфорса вывели еще два линкора, два крейсера и две подлодки.

    Третий отряд был самым большим – более восьми десятков вспомогательных судов, 45 эсминцев и другие корабли Балтфлота. Отряд покидал Гельсингфорс в несколько эшелонов с 7 по 11 апреля. Позже все эти корабли и суда объединились и двинулись в Кронштадт, обеспечиваемые четырьмя ледоколами.

    Фото: Сергей Лоскутов/ТАСС

    Финны пытались помешать Балтфлоту, но делали это неумело. Самой опасной была попытка перехвата «Ермака», когда он шел один в Гельсингфорс. На него удалось выйти финскому вооруженному ледоколу «Тармо». Но финны в линейный ледокол попасть не сумели. Они вообще плохо стреляли из морских орудий в силу отсутствия этого специфического опыта. Именно поэтому захваты русских береговых батарей на побережье Финляндии и последующие обстрелы повлияли только на нервы моряков, но не на переход флота в Кронштадт.

    Интересно, что «Тармо» еще встретится с «Ермаком» в январе 1940 года во время Зимней войны. Тогда «Ермак» неудачно застрянет во льдах. Но он все равно будет сложной целью – памятуя об опыте 1918 года, советское командование поставит на ледокол орудия, а еще пришлет ему на помощь авиацию. 57 советских самолетов, которые внезапно появятся в воздухе, станут достаточно сильным аргументом, чтобы финны на «Тармо» сломя голову бросились наутек.

    Балтийский флот в составе 236 кораблей и судов благополучно достиг Кронштадта и был спасен от захвата немцами или финнами. Переход был сложный – корпуса кораблей с броней попроще, чем у линкора или крейсера, были измяты ударами об лед, но выдержали. И революционное разложение еще не успело сломать «сыгранность» команд – бунтов во время похода не было. Но судьба человека, обеспечившего драгоценную дисциплину при переходе, сложилась несчастливо.

    Дело капитана Щастного

    Походом руководил Александр Щастный, который при царе и Керенском успел дослужиться до капитана первого ранга. К командованию Балтийским флотом его привела великая русская смута.

    Он играл важную роль – был своего рода «прокладкой» между обозленным на перемены офицерством и органами новой власти. Не прими Щастный решение вести флот в Кронштадт, ничего бы не произошло – лояльные новой власти матросы просто не справились бы самостоятельно с таким сложным переходом. Щастный обеспечивал лояльность офицерства – одной из двух необходимых компонент для успеха всего дела.

    При этом он не был безвольной марионеткой. Роль «прокладки» Щастный, быть может, и исполнял, но при этом старался извлечь из нее максимальные дивиденды. Капитан вел большую игру, стремясь завоевать доверие матросов и сделать Балтфлот отдельным политическим актором.

    Например, он, как и большая часть офицеров, был в ярости, когда после Февраля революционеры разрушили систему иерархии в армии, введя выборность командиров. Но Щастный уже научился играть в эту игру, и когда большевики начали потихоньку возвращать единоначалие, публично выступал против, стремясь понравиться матросам. Кроме того, он обнародовал посылаемые ему секретные телеграммы Троцкого, которые могли выставить большевиков в глазах матросов в дурном свете, а командование флотом – в хорошем. А еще Щастный выдвинул лозунг «диктатуры Балтийского флота», что означало прямую и публичную конфронтацию.  

    Проблема Щастного была в том, что он был хоть и талантливым, но все-таки новичком. При этом против него сидели настоящие гроссмейстеры, закаленные десятилетиями подпольной борьбы. Большевики заметили политическую деятельность спасителя Балтфлота – и 27 мая арестовали его в Москве. Менее чем через месяц, 22 июня, он был расстрелян – многообещающую пешку удалили с доски, прежде чем она успела стать ферзем.

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