НАТО обвинило украинских артиллеристов в расточительности

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16 февраля, четверг  |  Последнее обновление — 21:06  |  vz.ru
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У рубля не осталось причин для укрепления

Продолжается тренд на ослабление национальной валюты Silas Stein/dpa/picture-alliance/ТАСС
Российская валюта продолжает ослабление и уже ушла до апрельских уровней прошлого года. Эксперты уверены, что это не временное явление, а долгосрочный тренд. Для роста курса рубля причин не видно. Что изменилось по сравнению с прошлым годом, когда рублю удавалось, казалось, невозможное – оставаться чересчур крепким? Какой курс станет реальностью этого года? Подробности...
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План «деколонизации» России опирается на историческую безграмотность

Адепты теории «деколонизации» мечтают раздробить Россию на десятки удельных княжеств Кирилл Кухмарь/ТАСС
Что общего у татар, башкир, бурятов и чеченцев? Все живут в РФ и у всех есть своя автономия. Оказывается, есть еще: западные идеологи и наша беглая оппозиция почему-то верят, что именно эти четыре этноса поднимут «антиколониальное восстание», и тогда Россия развалится на три дюжины мелких государств. Особенно активно теорию «деколонизации» продвигают в Польше и Прибалтике. Стоит ли Москве реагировать? Подробности...
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Борьба с украинскими диверсантами потребует нетривиальных подходов

По мнению экспертов, российские силовики должны действовать на опережение и предотвращать диверсии ФСБ РФ/РИА Новости
ФСБ задержала украинца за диверсии на Московской железной дороге. Мужчина был завербован СБУ и проходил подготовку в Польше. В Россию диверсант попал из Латвии под видом беженца. Как отмечают эксперты, среди нескольких миллионов беженцев с Украины есть «серьезная прослойка» тех, кто завербован украинскими и западными спецслужбами. Как бороться с этой угрозой и какие меры необходимо предпринимать?  Подробности...
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Подрыв «Северных потоков» обернулся новой проблемой для НАТО

В НАТО решили создать координационную группу по защите подводной инфраструктуры Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press
В НАТО озаботились безопасностью своей подводной инфраструктуры. Инициатива по ее защите появилась одновременно с расследованием журналиста Сеймура Херша о подрыве «Северных потоков». Как взаимосвязаны эти события и какие коммуникации НАТО в бассейне Атлантического океана наиболее уязвимы?  Подробности...
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«Дело Фургала» показало главенство закона и права в России

Сергей Карпухин/ТАСС
Суд вынес приговор экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, обвиненному в убийствах и покушениях на убийство. На основании вердикта присяжных его приговорили к 22 годам колонии. Какой прецедент для региональных элит создает данное судебное решение и почему экс-чиновник, совершивший тяжкие преступления, оказался за решеткой лишь спустя годы?  Подробности...
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Почему Запад играет битыми картами

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Сегодня за границей нет никаких «изгнанников», эмигрантов, релокантов и т. п., которые могли бы олицетворять будущее России. От нас сбежало наше прошлое. Подробности...
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Как Красная армия провела работу над ошибками и прорвала линию Маннергейма

Тимур Шерзад
Тимур Шерзад, журналист
16 февраля 1940 года советские войска окончательно прорвали линию Маннергейма. Ширина участка прорыва, достигшая двенадцати километров, не оставляла никаких шансов обороняющимся. Противник продолжал отчаянно упираться, но судьба его уже была решена. Подробности...
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Уехавшие из России делятся на четыре разные группы

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Единство российских граждан перед лицом испытаний, которое переживает сегодня Отечество, – ключевое условие нашей грядущей победы. Именно поэтому мы не должны отказываться от уехавших. Подробности...
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Истребители НАТО для ВСУ. Дадут?

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Украина добила британскую армию

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Францию охватили массовые беспорядки из-за пенсионной реформы

Во французской столице и в других городах республики в субботу прошла четвертая общенациональная демонстрация против пенсионной реформы. В общей сложности участниками акций протеста стали по меньшей мере 963 тыс. французов
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Иран показал уникальную подземную авиабазу

Иран впервые продемонстрировал кадры со своей подземной базы «Орел 44», на которой хранятся истребители с крылатыми ракетами большой дальности и беспилотники. Местонахождение объекта не раскрывается, однако в Тегеране утверждают, что располагают несколькими такими объектами в разных уголках страны
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Мощное землетрясение в Турции и Сирии унесло сотни жизней

В Турции произошло мощное землетрясение, толчки от которого ощущались также в Сирии, Ливане, Иордании и Израиле. Зарегистрирована магнитуда 7,4. Землетрясение привело к большим разрушениям и унесло сотни человеческих жизней. Россия уже предложила помощь в ликвидации последствий бедствия
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12:42
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В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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    НАТО обвинило украинских артиллеристов в расточительности

    Лондон и Вашингтон просят ВСУ экономить снаряды
    		   16 февраля 2023, 21:00
    Фото: REUTERS/Marko Djurica
    Текст: Дарья Волкова,
    Евгений Поздняков

    Странам НАТО все сложнее обеспечивать Украину боеприпасами. В Британии и США это объясняют тем, что ВСУ из-за «советской стратегии» расточительно ведут себя на поле боя, поэтому они намерены обучить украинцев военной экономии. Насколько этот план реализуем, в чем его изъяны и какие преимущества «снарядный голод» в рядах противника дает России?

    Эстония на фоне нехватки снарядов для ВСУ решила производить боеприпасы в собственной стране. Как сообщил канцлер министерства обороны Кусти Сальм, со следующего года Таллину необходимо выйти на объем производства от 700 тыс. единиц вооружения в год. Однако об этой проблеме задумываются не только в Эстонии.

    О том, что ВСУ «съедают» все военные запасы, накануне заговорили и в Вашингтоне. Пентагон будет вынужден увеличить военные расходы, потому что «боеприпасы дорого стоят», цитирует председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли издание Financial Times.

    В свою очередь The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков отмечает, что Украина расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и союзники их производят. Это, по версии издания, может привести к критическому истощению запасов уже к лету или осени этого года.

    Пока же государства-доноры решают проблему снарядного голода, вооруженным силам Украины рекомендуют использовать снаряды экономнее. С соответствующим заявлением выступил министр обороны Британии Бен Уоллес.

    «Русский или советский способ ведения боя состоит в применении очень тяжелых боеприпасов с массированными артиллерийскими обстрелами. Мы на Западе и в НАТО никогда не ведем бой таким образом... Мы обучаем их ведению боя по западному образцу», - сказал он.

    Вашингтон также намерен обучать ВСУ использовать артиллеристские боеприпасы с меньшей интенсивностью, сообщила газета Politico. Американский министр обороны Ллойд Остин указал, что для этого украинским военным надо лучше освоить маневрирование.

    В целом же, как отмечает Financial Times, ВСУ используют ежедневно 5-6 тыс. артиллерийских снарядов, что сравнимо с потребностями небольшой европейской страны за год в мирное время. При этом до начала СВО Штаты ежемесячно производили 14,4 тыс. неуправляемых боеприпасов. Однако позже США удалось нарастить производство до 90 тыс. единиц в месяц.

    «О том, что у ВСУ не будет хватать снарядов, стало известно еще осенью, когда США пытались найти новые возможности для их производства в Европе. Сегодня Вашингтон передал ВСУ снаряды, производившиеся на протяжении 20 лет, но они были истрачены меньше чем за год. Теперь же им нужно одновременно и Украину поддерживать, и пополнять свои запасы», – рассказал газете ВЗГЛЯД Илья Крамник, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН.

    «Для того, чтобы дать Украине столько боеприпасов, сколько она тратит сейчас, нужно увеличивать производство в десятки раз. Получится ли у Штатов это сделать? Вопрос дискуссионный. Вместе с тем, я бы не относился слишком легкомысленно к идее открытия нового производства в Эстонии», – отметил он.  

    «Очевидно, что расходы на его создание возьмут на себя США и другие лидирующие страны НАТО. У них есть ряд программ по поддержке военного производства в странах-партнерах. Кроме того, помимо Эстонии будут организованны производства в Болгарии, Пакистане и других странах. В совокупности получится неплохой для коллективного Запада результат», – полагает собеседник.

    «Тем не менее, нехватка снарядов у ВСУ, скорее всего, приведет к снижению интенсивности боев, что безусловно сыграет нам в плюс. Россия получит возможность поднакопить запасы снарядов и увеличить их производство», – отметил эксперт.  

    «Снарядный голод – реальная проблема для всех западных союзников ВСУ, корни которой уходят во времена холодной войны. Тогда США, готовясь к противостоянию с СССР, рассчитывали на то, что конфликт с использованием обычных вооружений продлится лишь несколько недель, после чего перейдет в состояние ядерной войны», – считает заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ, Вадим Козюлин.  

    «Исходя из данного расчета, в НАТО перестали запасаться боеприпасами на долгий срок. Но этот подход полностью провалился. Сегодня снаряды расходуются в огромном количестве, поэтому производственные мощности ни в США, ни в ЕС к такому вызову оказались не готовы. Они сами это публично признают», – отмечает эксперт.

    «Поэтому последствия снарядного голода ощутимы и для ВСУ, и для НАТО. Противник стал реже стрелять. Эффективность артиллерии снижается. У России есть от нескольких месяцев до полугода для того, чтобы воспользоваться своим положением», – подчеркивает эксперт.  

    Что касается планов США и Британии научить ВСУ расходовать меньшее количество снарядов, то и здесь все неоднозначно, считает Сергей Хатылев, бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России.

    «Ввиду того, что у противника нет полноценной авиационной составляющей, артиллерия для него является единственной возможностью хоть как-то отражать наши удары и сдерживать наступление. На этом фоне расход снарядов постоянно растет, превышая даже те количественные показатели, которые озвучивают западные СМИ», – отметил он.

    «В этой связи план США и Британии абсурден. Для того, чтобы дать серьезный отпор нашей армии, минимально задействуя артиллерию, противнику необходимо завоевать господство в воздухе, то есть обеспечить себе прикрытие авиацией, в два-три раза превосходящей нашу. Но истребители им не дают», – объясняет эксперт.

    «Однако снарядный голод у ВСУ и НАТО – не повод для того, чтобы мы как-то расслаблялись. Не стоит этим впечатляться. У нас фронт – свыше тысячи километров, интенсивность выстрелов в случае нашего продвижения вперед будет возрастать, поэтому ключевая задача России сегодня – воспользоваться тем шансом, который у нас появляется, и самим также наращивать производство», – резюмировал Хатылев.

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