НАТО обвинило украинских артиллеристов в расточительности

Странам НАТО все сложнее обеспечивать Украину боеприпасами. В Британии и США это объясняют тем, что ВСУ из-за «советской стратегии» расточительно ведут себя на поле боя, поэтому они намерены обучить украинцев военной экономии. Насколько этот план реализуем, в чем его изъяны и какие преимущества «снарядный голод» в рядах противника дает России? Эстония на фоне нехватки снарядов для ВСУ решила производить боеприпасы в собственной стране. Как сообщил канцлер министерства обороны Кусти Сальм, со следующего года Таллину необходимо выйти на объем производства от 700 тыс. единиц вооружения в год. Однако об этой проблеме задумываются не только в Эстонии. О том, что ВСУ «съедают» все военные запасы, накануне заговорили и в Вашингтоне. Пентагон будет вынужден увеличить военные расходы, потому что «боеприпасы дорого стоят», цитирует председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли издание Financial Times. В свою очередь The Wall Street Journal со ссылкой на аналитиков отмечает, что Украина расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и союзники их производят. Это, по версии издания, может привести к критическому истощению запасов уже к лету или осени этого года. Пока же государства-доноры решают проблему снарядного голода, вооруженным силам Украины рекомендуют использовать снаряды экономнее. С соответствующим заявлением выступил министр обороны Британии Бен Уоллес. «Русский или советский способ ведения боя состоит в применении очень тяжелых боеприпасов с массированными артиллерийскими обстрелами. Мы на Западе и в НАТО никогда не ведем бой таким образом... Мы обучаем их ведению боя по западному образцу», - сказал он. Вашингтон также намерен обучать ВСУ использовать артиллеристские боеприпасы с меньшей интенсивностью, сообщила газета Politico. Американский министр обороны Ллойд Остин указал, что для этого украинским военным надо лучше освоить маневрирование. В целом же, как отмечает Financial Times, ВСУ используют ежедневно 5-6 тыс. артиллерийских снарядов, что сравнимо с потребностями небольшой европейской страны за год в мирное время. При этом до начала СВО Штаты ежемесячно производили 14,4 тыс. неуправляемых боеприпасов. Однако позже США удалось нарастить производство до 90 тыс. единиц в месяц. «О том, что у ВСУ не будет хватать снарядов, стало известно еще осенью, когда США пытались найти новые возможности для их производства в Европе. Сегодня Вашингтон передал ВСУ снаряды, производившиеся на протяжении 20 лет, но они были истрачены меньше чем за год. Теперь же им нужно одновременно и Украину поддерживать, и пополнять свои запасы», – рассказал газете ВЗГЛЯД Илья Крамник, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН. «Для того, чтобы дать Украине столько боеприпасов, сколько она тратит сейчас, нужно увеличивать производство в десятки раз. Получится ли у Штатов это сделать? Вопрос дискуссионный. Вместе с тем, я бы не относился слишком легкомысленно к идее открытия нового производства в Эстонии», – отметил он. «Очевидно, что расходы на его создание возьмут на себя США и другие лидирующие страны НАТО. У них есть ряд программ по поддержке военного производства в странах-партнерах. Кроме того, помимо Эстонии будут организованны производства в Болгарии, Пакистане и других странах. В совокупности получится неплохой для коллективного Запада результат», – полагает собеседник. «Тем не менее, нехватка снарядов у ВСУ, скорее всего, приведет к снижению интенсивности боев, что безусловно сыграет нам в плюс. Россия получит возможность поднакопить запасы снарядов и увеличить их производство», – отметил эксперт. «Снарядный голод – реальная проблема для всех западных союзников ВСУ, корни которой уходят во времена холодной войны. Тогда США, готовясь к противостоянию с СССР, рассчитывали на то, что конфликт с использованием обычных вооружений продлится лишь несколько недель, после чего перейдет в состояние ядерной войны», – считает заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ, Вадим Козюлин. «Исходя из данного расчета, в НАТО перестали запасаться боеприпасами на долгий срок. Но этот подход полностью провалился. Сегодня снаряды расходуются в огромном количестве, поэтому производственные мощности ни в США, ни в ЕС к такому вызову оказались не готовы. Они сами это публично признают», – отмечает эксперт. На эту тему «Поэтому последствия снарядного голода ощутимы и для ВСУ, и для НАТО. Противник стал реже стрелять. Эффективность артиллерии снижается. У России есть от нескольких месяцев до полугода для того, чтобы воспользоваться своим положением», – подчеркивает эксперт. Что касается планов США и Британии научить ВСУ расходовать меньшее количество снарядов, то и здесь все неоднозначно, считает Сергей Хатылев, бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России. «Ввиду того, что у противника нет полноценной авиационной составляющей, артиллерия для него является единственной возможностью хоть как-то отражать наши удары и сдерживать наступление. На этом фоне расход снарядов постоянно растет, превышая даже те количественные показатели, которые озвучивают западные СМИ», – отметил он. «В этой связи план США и Британии абсурден. Для того, чтобы дать серьезный отпор нашей армии, минимально задействуя артиллерию, противнику необходимо завоевать господство в воздухе, то есть обеспечить себе прикрытие авиацией, в два-три раза превосходящей нашу. «Однако снарядный голод у ВСУ и НАТО – не повод для того, чтобы мы как-то расслаблялись. Не стоит этим впечатляться. У нас фронт – свыше тысячи километров, интенсивность выстрелов в случае нашего продвижения вперед будет возрастать, поэтому ключевая задача России сегодня – воспользоваться тем шансом, который у нас появляется, и самим также наращивать производство», – резюмировал Хатылев.