Эксперт сравнил обеспеченность снарядами российской армии и ВСУ

Все, что пишут западные СМИ о «снарядном голоде» в России – приемы контрпропаганды. На самом деле производство только увеличивается, а вот с поставками снарядов Запада Украине действительно есть проблемы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Михайлов. По информации западных СМИ, Украина отстреливает в два раза больше снарядов, чем США и их союзники производят.

«Расширять и воссоздавать номенклатуру боеприпасов проще, если производство расположено на территории государства-заказчика. На российской территории находится несколько крупных заводов по производству боеприпасов для артиллерии и бронетанковой техники», – сказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Все снаряды унифицированы по стандартам отечественного ВПК. У нас есть хороший советский задел производства боеприпасов для разных типов тяжелой бронетехники», – добавил собеседник.

Гособоронзаказ на производство боеприпасов резко расширился в России с 2010-х годов, когда министром обороны был назначен Сергей Шойгу, указал военный эксперт. «С тех пор мы ежегодно продолжаем вливать бюджетные средства в эту сферу: в производство боеприпасов к бронетанковой технике, тяжелым артиллерийским вооружениям, системам залпового огня», – перечислил Михайлов.

Появившиеся в западной прессе публикации о том, что у России к этому году якобы полностью закончились запасы снарядов – это не более чем антироссийские медийные вбросы, полагает эксперт. «На самом деле производство только расширяется. У России очень масштабные военно-политические планы, нам необходим запас современных боеприпасов. Президент уже сказал, что оборонно-промышленный комплекс перешел на круглосуточный режим работы, так что снарядов и вооружений будет еще больше», – указал Михайлов.

Во вторник президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам сказал, что «большой вклад в динамику обрабатывающих секторов вносит оборонно-промышленный комплекс». «За последний год он набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощности. Предприятия работают в несколько смен, некоторые – практически круглосуточно», – цитировал главу государства сайт Кремля.

Информированный источник сообщил РИА «Новости», что «российский ежемесячный объем производства всей номенклатуры снарядов крупного калибра во много раз превосходит аналогичный показатель выпуска 155-миллиметровых снарядов в США». Он заверил, что снарядного голода в российской армии нет и не предвидится, в том числе с учетом имеющегося запаса боеприпасов».

При этом на Западе по-прежнему жалуются про недостаток снарядов для Украины, учитывая темпы расходов боеприпасов в ВСУ. Как отмечает американское издание The Wall Street Journal, Украина расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и союзники их производят. Такие темпы могут сократить их запасы до критического уровня к лету или осени этого года.

Михайлов пояснил, что в странах НАТО очевидна рассинхронизация в гособоронзаказе. «Рассинхрон происходит в вопросах поставок боеприпасов и собственно – кому производить боевые машины, а кому – боеприпасы к ним», – отметил эксперт.

Нехватка вызвана тем, что на Украине идет очень большой отстрел боеприпасов, «а страны НАТО крайне неохотно расстаются со своими запасами». «Здесь есть и шкурный вопрос, у стран НАТО есть свои вооруженные силы, бронетехника. Вот раздадут Украине все свои боеприпасы и что дальше? Вдруг наступит военный конфликт, а им отстреливать нечем», – указал Михайлов.

Сама по себе военная кампания, которая ведется Украиной, сильно упирается в вопрос поставок вооружений, говорит эксперт. «За последние 11 месяцев Украине было поставлено западными странами более 400 танков и почти столько же самоходных артиллерийских установок (САУ). И где эта техника сейчас? Уничтожена. Ребром встал вопрос сбора по сусекам остатков советских вооружений. Их просто уже нет, все утилизировано», – отметил Михайлов.

«Поэтому проблема в другом – первично тяжелое вооружение, к которым будут поставляться снаряды. Этих вооружений все меньше, а новые европейские национальные арсеналы давать не хотят. Если завтра, скажем, германские танки «Леопард» будут гореть на Украине, то прежде всего от этого пострадают немецкие военные концерны, потому что техника потеряет в цене на мировых оружейных рынках», – предупредил собеседник.

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