Эксперт сравнил обеспеченность снарядами российской армии и ВСУ

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17 января, вторник | Последнее обновление — 22:58 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: США вывели из-под санкций против России «предоставление сельхозпродукции»
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Из конкретной геополитической сущности Украина, во многом с подачи того же Запада, превратилась в поле для исторического творчества. Государственная идея Украины всё еще существует, но ее наполнение еще предстоит определить заново.
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Лучшим решением будет дать всем этим певцам во стане неприятельских воинов тихо погрузиться в забвение, не придавая излишнего значения их словам и не делая из них страдальцев за идею.
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16 января 1947 года в СССР был казнен 77-летний генерал Петр Краснов. Казак, участник Первой мировой, Гражданской, и... нацистский пособник. Он обожал Россию всей душой, но при этом воевал против нее.
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Звезда итальянского кино Джина Лоллобриджида, известная по фильмам «Фанфан-Тюльпан» и «Собор Парижской Богоматери», умерла на 96-м году жизни. Лолло, как ее называли на родине, стала одним из национальных символов современной Италии
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Звезда кино и сцены СССР и Грузии Вахтанг Кикабидзе скончался в возрасте 84 лет. Он снялся в фильмах «Встреча в горах», «Не горюй!», «Мелодии Верийского квартала», «Мимино» и многих других. Был одним из самых популярных эстрадных исполнителей СССР. В числе его наиболее известных песен: "Проводы любви", "Чито-Гврито", "Бессердечная", "Обо всем не скажешь в песне", "Останься, молодость", "Вот и весь разговор", "Память", "Мои года", "Отцовская песня". С 2008 года Кикабидзе отказался от концертов в России из-за ввода российских войск в Южную Осетию и Абхазию
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Эксперт сравнил обеспеченность снарядами российской армии и ВСУ
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Все, что пишут западные СМИ о «снарядном голоде» в России – приемы контрпропаганды. На самом деле производство только увеличивается, а вот с поставками снарядов Запада Украине действительно есть проблемы, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Михайлов. По информации западных СМИ, Украина отстреливает в два раза больше снарядов, чем США и их союзники производят.
«Расширять и воссоздавать номенклатуру боеприпасов проще, если производство расположено на территории государства-заказчика. На российской территории находится несколько крупных заводов по производству боеприпасов для артиллерии и бронетанковой техники», – сказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
«Все снаряды унифицированы по стандартам отечественного ВПК. У нас есть хороший советский задел производства боеприпасов для разных типов тяжелой бронетехники», – добавил собеседник.
Гособоронзаказ на производство боеприпасов резко расширился в России с 2010-х годов, когда министром обороны был назначен Сергей Шойгу, указал военный эксперт. «С тех пор мы ежегодно продолжаем вливать бюджетные средства в эту сферу: в производство боеприпасов к бронетанковой технике, тяжелым артиллерийским вооружениям, системам залпового огня», – перечислил Михайлов.
Появившиеся в западной прессе публикации о том, что у России к этому году якобы полностью закончились запасы снарядов – это не более чем антироссийские медийные вбросы, полагает эксперт. «На самом деле производство только расширяется. У России очень масштабные военно-политические планы, нам необходим запас современных боеприпасов. Президент уже сказал, что оборонно-промышленный комплекс перешел на круглосуточный режим работы, так что снарядов и вооружений будет еще больше», – указал Михайлов.
Во вторник президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам сказал, что «большой вклад в динамику обрабатывающих секторов вносит оборонно-промышленный комплекс». «За последний год он набрал серьезные обороты и продолжает наращивать мощности. Предприятия работают в несколько смен, некоторые – практически круглосуточно», – цитировал главу государства сайт Кремля.
Информированный источник сообщил РИА «Новости», что «российский ежемесячный объем производства всей номенклатуры снарядов крупного калибра во много раз превосходит аналогичный показатель выпуска 155-миллиметровых снарядов в США». Он заверил, что снарядного голода в российской армии нет и не предвидится, в том числе с учетом имеющегося запаса боеприпасов».
При этом на Западе по-прежнему жалуются про недостаток снарядов для Украины, учитывая темпы расходов боеприпасов в ВСУ. Как отмечает американское издание The Wall Street Journal, Украина расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и союзники их производят. Такие темпы могут сократить их запасы до критического уровня к лету или осени этого года.
Михайлов пояснил, что в странах НАТО очевидна рассинхронизация в гособоронзаказе. «Рассинхрон происходит в вопросах поставок боеприпасов и собственно – кому производить боевые машины, а кому – боеприпасы к ним», – отметил эксперт.
Нехватка вызвана тем, что на Украине идет очень большой отстрел боеприпасов, «а страны НАТО крайне неохотно расстаются со своими запасами». «Здесь есть и шкурный вопрос, у стран НАТО есть свои вооруженные силы, бронетехника. Вот раздадут Украине все свои боеприпасы и что дальше? Вдруг наступит военный конфликт, а им отстреливать нечем», – указал Михайлов.
Сама по себе военная кампания, которая ведется Украиной, сильно упирается в вопрос поставок вооружений, говорит эксперт. «За последние 11 месяцев Украине было поставлено западными странами более 400 танков и почти столько же самоходных артиллерийских установок (САУ). И где эта техника сейчас? Уничтожена. Ребром встал вопрос сбора по сусекам остатков советских вооружений. Их просто уже нет, все утилизировано», – отметил Михайлов.
«Поэтому проблема в другом – первично тяжелое вооружение, к которым будут поставляться снаряды. Этих вооружений все меньше, а новые европейские национальные арсеналы давать не хотят. Если завтра, скажем, германские танки «Леопард» будут гореть на Украине, то прежде всего от этого пострадают немецкие военные концерны, потому что техника потеряет в цене на мировых оружейных рынках», – предупредил собеседник.
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Шойгу анонсировал масштабные изменения в Российской армии
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Масштабные изменения в Российской армии осуществят в период с 2023 по 2026 год, сообщил министр обороны Сергей Шойгу на совещании военного ведомства по вопросам увеличения численности Вооруженных сил России.
По словам главы военного ведомства, масштабные изменения состава ВС РФ, увеличение их численности, изменение военно-административного деления России потребуют от всех заместителей министра обороны, главнокомандующих видами Вооруженных Сил, командующих войсками военных округов, Северным флотом и родами войск Вооруженных Сил принятия соответствующих компетентных решений, пишет Telegram-канал Минобороны.
Министр напомнил о решении президента России Владимира Путина об увеличении численности Вооруженных Сил до 1,5 млн военнослужащих.
Также он заявил о необходимости составить комплексный план наращивания состава и численности ВС РФ. Все мероприятия должны быть согласованы со сроками поставки вооружений по гособоронзаказу, строительством инфраструктуры для размещения войск (сил) и обеспеченные соответствующими ресурсами, подчеркнул глава Минобороны.
По словам Шойгу, гарантированно обеспечить военную безопасность государства возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов ВС. В частности, он заявил о необходимости создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения ВС РФ – Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск (сил) на территориях новых регионов России.
Кроме того, Шойгу поручил сформировать армейский корпус в Республике Карелия, а также три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в ВДВ.
Министр потребовал переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте, а также усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и РВСН.
Особое внимание требуется уделить комплектованию войск (сил) военнослужащими по контракту, добавил Шойгу.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, какие новшества ожидают Российскую армию в 2023 году.
Названы основные сложности при освобождении города Запорожье
Рогов: ВСУ используют промышленные предприятия в качестве укрытий и не позволяют мирным жителям покинуть Запорожье
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Очевидно, что ВСУ готовятся к обороне города. Для этого выстраиваются серьезные фортификационные сооружения. Население Запорожья фактически взято в плен. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал председатель местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«ВСУ возводят несколько уровней фортификационных сооружений. Первый идет вдоль линии боевого соприкосновения в Запорожской области, второй – в ближайших пригородах Запорожья (Камышеваха, Кушугум и так далее), а третий строится непосредственно внутри города Запорожье», – рассказал председатель местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Показательно, что помимо металлургических предприятий, которые принадлежат олигарху Ринату Ахметову, уже используются и машиностроительные заводы. Там создаются опорные пункты, пункты управления, бункеры и места для хранения техники и боеприпасов», – обратил внимание собеседник.
«Очевидно, что сейчас боевики ВСУ активно готовятся к обороне, а также к активным уличным боям. Приходится признать, что освобождение Запорожья будет очень непростым. Вероятно, нам придется применять весь свой военный талант», – рассуждает эксперт.
«Это достаточно большой населенный пункт, там серьезная инфраструктура и плотная жилая застройка. В данном случае наши военные могут учесть опыт освобождения Мариуполя и Соледара», – предполагает Рогов.
«По сути, ВСУ взяли мирное население Запорожья в заложники. В общей сложности там находится порядка полумиллиона человек. Полагаю, что они бы хотели покинуть город, но их попросту не выпускают», – говорит собеседник.
«За последнее время в Запорожье были сконцентрированы серьезные силы противника. Причем, помимо самих ВСУ, там немало наемников, в том числе из запрещенной террористической организации ИГ. Также нам известно о поляках, грузинах и, как говорит Рамзан Кадыров, «чеченоязычных шайтанах», – заключил Рогов
Ранее стало известно, что ВСУ сменили тактику на временно оккупированной части Запорожской области. Как сообщил Рогов, если раньше украинские боевики готовились наступать, то теперь они начали в значительной степени готовиться к обороне.
При этом отмечалось, что за нежелание воевать против России боевики запрещенных батальонов «Кракен» и «Азов» расстреливают украинских военнослужащих. В общей сложности известно о семерых убитых и 18 раненых.
Накануне командир танкового подразделения ВС России также сообщил, что в Запорожской области был ликвидирован опорный пункт ВСУ. Кроме того, саперам удалось уничтожить землянку с противотанковыми ракетами, отметили в областном ГУВД.
Ранее в Росгвардии заявили, что на территории Запорожской и Херсонской областей были задержаны 137 пособников киевского режима, также были обнаружены 25 схронов с вооружением и боеприпасами, в том числе иностранного производства.
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В группе «Викинг» объяснили «бешеное количество» иностранных наемников в ВСУ
Командир группы «Викинг»: У Киева заканчиваются люди
Командир группы ВС России «Викинг» объяснил, что на Украине происходит наплыв иностранных наемников в связи с истончением мобилизационного ресурса страны.
По его словам, осталось около полумиллиона человек мобилизационного резерва, поэтому в Киеве зафиксировано «бешеное количество» иностранных наемников. Люди таким образом работают, зарабатывают деньги, передает РИА «Новости».
При этом командир отметил высокий уровень мотивации «наших ребят». Так, российские военные сражаются за свою Родину, понимая, что если сейчас ничего не сделать, то завтра война придет в наши семьи.
«А там к каким их семьям что придет?» – подчеркнул он.
Ранее украинский военнопленный рассказал о наемниках из США в Соледаре.
Командир группы «Викинг» рассказал об обмане Украиной наемников
Командир группы «Викинг» рассказал о неготовности наемников столкнуться с войсками России из-за украинской пропаганды
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Из-за украинской пропаганды иностранные боевики, которые приезжают на Украину, считают, что российские войска сражаются «в штыковую»; поэтому наемники удивляются, столкнувшись с реальностью, сообщил командир группы «Викинг» Западного военного округа.
По словам военного, иностранные боевики после украинской пропаганды ждут, «что здесь толпа дебилов». «Что мы тут ежей доели, воюем, как говорится, в штыковую», – приводит РИА «Новости» слова командира группы «Викинг».
В результате наемники, которые ехали «окрыленными» и полагали, «что им ничего не будет», «очень удивляются, когда по ним четко прилетает в располагу», и когда выясняется, что у российских сил есть беспилотники. «Чтобы заманить человека куда-то, нужно показать, насколько там все тупорылые с той стороны», – сказал он.
Напомним, разведчики группы «Викинг» локализовали пункт временной дислокации наемников в поселке Красногоровка в ДНР, после чего по пункту нанесли удар. «Викинги» отметили, что, согласно данным с радиоперехвата, больше всего расстраивались из-за атаки польские наемники.
Российские разведчики уничтожили украинских диверсантов в ДНР
Спецназ разведки ВС России уничтожил диверсионно-разведывательную группу украинских войск, сообщили СМИ.
Как сообщает РИА «Новости», в одном из районов линии фронта с низкой интенсивностью боев при попытке перейти линию фронта с помощью тепловизора была замечена украинская ДРГ, которую российские разведчики ликвидировали из ПТРК «Корнет».
Ранее в Минобороны сообщили, что возле пунктов Першотравневое и Табаевка Харьковской области ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, ликвидированы порядка 30 военнослужащих, два танка, две бронемашины.
Производство снарядов крупного калибра в России оказалось выше, чем в США
Источник сообщил о большем объеме производства в России снарядов крупного калибра по сравнению с США
В российских Вооруженных силах нет и не будет снарядного голода, сообщил источник.
Источник РИА «Новости» заверил, что «снарядного голода нет и не предвидится», в том числе с учетом «имеющегося запаса боеприпасов». При этом подчеркивается, что в России объем «всей номенклатуры снарядов крупного калибра во много раз превосходит аналогичный показатель выпуска 155-мм снарядов в США». Как заявил источник, в России будут увеличивать производство боеприпасов.
Напомним, СМИ сообщали, что Украина расходует поставляемые Западом артиллерийские снаряды примерно в два раза быстрее, чем США и их союзники производят боеприпасы.
Главой Минобороны Германии собрались сделать человека с «большим сердцем»
Спикер кабмина Германии Хебештрайт: Новым министром обороны станет Борис Писториус
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Канцлер Германии Олаф Шольц назначит новым министром обороны страны 62-летнего Бориса Писториуса, который сейчас является главой МВД в федеральной земле Нижняя Саксония, сообщил спикер кабмина ФРГ Штеффен Хебештрайт.
Ожидается, Писториус получит свидетельство о назначении от президента Германии и принесет присягу в немецком Бундестаге в четверг, передает ТАСС.
Ранее о предстоящем назначении Писториуса сообщило издание Spiegel.
Между тем Шольц заявил, что рад тому, что Писториус возглавит военное ведомство. Он отметил, что Писториус является чрезвычайно опытным политиком, у него есть административный опыт. По словам Шольца, много лет этот человек занимается политикой безопасности.
Канцлер Германии добавил, что Писториус должен возглавить бундесвер в этот поворотный момент, поскольку он компетентен, напорист и обладает «большим сердцем».
В понедельник Шольц принял прошение об отставке министра обороны, своего товарища по Социал-демократической партии Кристины Ламбрехт. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах ее увольнения.
Песков заявил об искусственном нагнетании слухов о мобилизации из-за рубежа
Сообщения о якобы новой мобилизации в России намеренно искусственно нагнетают из-за границы, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Ее (тему) искусственно будируют из-за рубежа и изнутри страны. Я предлагаю вам все-таки вспоминать соответствующие заявления, которые делал президент на этот счет», – цитирует Пескова РИА «Новости».
Ранее зампред Совфеда Андрей Турчак подтвердил, что отсрочка для отцов троих и более детей от мобилизации сохраняется. По его словам, вопрос отработан с Минобороны.
Военкор Газдиев сообщил об освобождении последнего рудника в Соледаре
Рудник № 7 под Соледаром полностью освобожден штурмовым отрядом, сообщил военкор Мурад Газдиев.
«Рудник № 7 полностью освобожден штурмовым отрядом ЧВК «Вагнер». Соледар и окрестности целиком наши», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что железнодорожная станция Соль в районе города Соледара перешла под российский контроль.
15 января в Минобороны России сообщали, что российские военные развивали успех в направлении северных окраин города Артемовска (Бахмута) ДНР и железнодорожной станции Соль.
Кадыров отказался считать СВО мировой войной
Кадыров счел сравнение спецоперации на Украине с мировой войной неуместным
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает неуместными попытки «различных экспертов» навязать статус мирового конфликта российской специальной военной операции на Украине.
Кадыров подчеркнул в Telegram, что «мир не сошелся на НАТО», а также «кучке стран», которые состоят в альянсе. Он подчеркнул, что много крупных стран заняли позицию нейтралитета: Китай, Индия, Пакистан и «десятки других» государств «с миллиардами населения».
В связи с этим, как заявил глава Чечни, «до третьей мировой нам еще далеко». По его словам, если некоторые полагают, что «все мировое сообщество» якобы выступило против России, и относят к «мировому сообществу» только страны НАТО, то «пусть считают это мировой войной».
Напомним, первый вице-премьер, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич заявил, что украинский конфликт по всем своим свойствам является третьей мировой войной.
Британцы обвинили власти в госизмене из-за передачи танков Украине
Читатели Daily Mail назвали госизменой передачу британских танков Украине
Читателей газеты Daily Mail возмутило заявление начальника генштаба сухопутных войск Великобритании Патрика Сандерса о том, что после передачи танков Challenger 2 Украине британская армия станет «временно слабее».
По его словам, Киев «нуждается» в передаче Украине британских танков. Сандерс выразил уверенность, что украинская сторона «найдет им хорошее применение».
Комментаторы на сайте Daily Mail обвинили власти страны в неправильном распределении приоритетов.
Так, пользователь Seathered72 заявил, что Великобритания потратила миллиарды и десятилетия на разработку и сохранение этих технологий, а теперь вдруг передает их иностранной державе, которая даже не является членом НАТО. Он отметил, что существует очень высокая вероятность того, что данные технологии попадут в руки России, а затем и Китая. «Это почти акт государственной измены!» – приводит его слова РИА «Новости».
В свою очередь пользователь Taxpayer заявил, что британские налогоплательщики вправе ожидать, что их деньги будут направляться на обеспечение их защиты. Однако вместо этого британская граница «открыта», «а миллиарды отдаются, чтобы одно постсоветское государство боролось против другого». «Убожество», – написал он.
BakerBoy посоветовал британским властям продолжать раздавать деньги, дома и военные активы, чтобы оставить страну полностью уязвимой.
Пользователь serena shaw отметила, что на замену данного оборудования уйдут годы, а финансирование Минобороны Британии, по ее словам, снова урезают. «Это уже полнейшее безумие, здравый смысл давно вылетел в окно. И столько денег тратится при этом на зеленую и «проснувшуюся» повестку», – возмутилась она.
SunakIsUSALapdog со своей стороны отметил, что власти не могут найти деньги для медсестер, которые в Британии проводят забастовки, по всей стране стоят продовольственные банки, «пенсионеров заставляют снижать температуру в домах до 15 градусов ради экономии денег (слышал по радио по дороге домой)». Однако британский премьер Риши Сунак, по его словам, продолжает тратить миллиарды на поддержку Украины.
Напомним, Великобритания собирается передать Киеву 14 танков Challenger 2 и около 30 самоходных артиллерийских установок AS-90.
Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне СВО
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Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск «Восток» в зоне проведения специальной военной операции (СВО), сообщили в военном ведомстве.
Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, а также командующих объединениями и соединениями о ходе выполнения боевых задач на основных направлениях, говорится в сообщении в Telegram-канале военного ведомства.
Особое внимание министр обратил на вопросы всестороннего обеспечения войск, организации фортификационных работ и создании условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях. Кроме того, Шойгу интересовала работа медицинских и тыловых подразделений.
Министр обороны поблагодарил военных, отметил, что они мужественно выполняют задачи в зоне СВО. Кроме того, генерал вручил военнослужащим госнаграды за проявленные самоотверженность и героизм.
«Достойно несете службу, защищаете Отечество, помогаете тем, кому надо помочь, делаете все, чтобы приблизить день, который называется днем Победы», – сказал Шойгу.
Ранее президент Владимир Путин положительно оценил динамику проведения специальной военной операции и выразил надежду на то, что российские бойцы еще неоднократно порадуют результатами своей работы. Глава государства также подчеркнул важность поддержки военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции.
Рогов сообщил об активной переброске подразделений ВСУ из Запорожья в Донбасс
Значительные военные силы Украины сейчас переброшены с Запорожского направления к Донецкой и Луганской народным республикам, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, запорожский фронт представляет собой южный фронт, а восток – это ДНР, в меньшей степени ЛНР.
«Это семь–восемь подразделений, которые были представлены на Запорожском направлении, сегодня их практически нет, только их остатки», – передает ТАСС слова Рогова, сказанные в эфире «Соловьев Live».
Рогов назвал среди них 35-ю бригаду морской пехоты, а также 55-ю артиллерийскую бригаду. Последняя оказалась полностью переброшена под Курахово в ДНР. Так, 128-я горно-стрелковая бригада, сформированная в Закарпатской области, отправилась на восточный фронт, а 79-я аэромобильная бригада сейчас оказались в районе Марьинки.
Минобороны показало боевую работу ударных вертолетов в ходе СВО
Опубликована видеозапись боевой работы ударных вертолетов и групп огневой поддержки армейской авиации в ходе СВО
Российское Минобороны опубликовало видеозапись боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов и групп огневой поддержки армейской авиации в ходе проведения специальной военной операции на Украине.
Ведомство сообщило в Telegram, что вертолеты выполняют задачи по уничтожению бронетехники и объектов вооруженных сил Украины, а также сопровождают воинские колонны, обеспечивают доставку десанта и военных грузов, осуществляют поддержку подразделений.
Указывается, что летают на предельно малой высоте. При этом мотострелки или танкисты, которые действуют на переднем крае, запрашивают поддержку по несколько раз за дневную или ночную смену.
В свою очередь, группы огневой поддержки армейской авиации прикрывают вертолеты с воздуха, следят за объектами и транспортом на земле и выявляют огневые точки противника во время патрулирования.
Подчеркивается, что военные с риском для жизни помогают эвакуировать мирных жителей, прикрывают их при подходе и погрузке на борт вертолетов. Группы меняются несколько раз в сутки, чтобы без перерыва выполнять задачи, «в режиме взлет-посадка аэродром работает нон-стоп».
Напомним, сообщалось, что российская авиация начала применять в спецоперации на Украине модернизированные вертолеты Ка-52М, вооруженные ракетами «Изделие 305».
Шойгу поручил расширить боевую составляющую ВМФ, ВКС и РВСН
Глава Минобороны Сергей Шойгу поставил задачу об усилении боевой составляющей ВМФ, ВКС и РВСН после совещания по вопросам увеличения численности ВС России, сообщили в министерстве.
«Усилить боевую составляющую Военно-морского флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Министр также дал указание о формировании армейского корпуса в Карелии, трех мотострелковых дивизий в Сухопутных войсках и двух десантно-штурмовых дивизий в ВДВ.
Также Шойгу поручил переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в ЗВО, ЦВО и ВВО и на Северном флоте.
Ранее в январе глава ведомства заявлял, что у ВС России планируется расширить арсенал ударных средств.
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