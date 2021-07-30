Елизавета II дала отпор Грете Тунберг

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«Дочки» ЮКОСа замахнулись на российские миллиарды

Поживиться за счет России хотят не только основные владельцы ЮКОСа, но и дочерние структуры компании Сергей Портер/Ведомости/ТАСС
Подзаработать на России решили не только бывшие акционеры ЮКОСа. Со своими претензиями к Москве выступили и владельцы дочерней структуры обанкротившейся нефтяной компании. Они требуют от России миллиарды долларов и даже одержали победу в суде. Но будет ли Россия выполнять это решение? Подробности...
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Коронавирус поставил политиков в замешательство

Ковид-повестка остается самой актуальной темой для избирателей YURI KOCHETKOV/EPA/ТАСС
Пандемия спутала систему координат политических партий в России. Тем временем общество ждет от политиков четкой позиции по вопросам вакцинации и борьбы с инфекцией. Против кого на выборах в Госдуму сыграет коронавирус, а кто сможет привлечь новых сторонников из среды ковид-диссидентов и ковид-лоялистов? Подробности...
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Российский модуль проявил самодеятельность на орбите

Момент стыковки модуля с МКС NASA Video/YouTube
Драматически прошла в четверг стыковка нового российского модуля «Наука» с Международной космической станцией. Почему события сразу после стыковки заставили нервничать Центр управления полетами и экипаж МКС, почему модуль изначально создавался с большими проблемами – и причем здесь производственные сложности украинских поставщиков? Подробности...
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Как Россия проиграла Македонию

Непримиримые враги – «соросовский премьер» Зоран Заев и «прокремлевский премьер» Никола Груевский – внешне похожи друг на друга Boris Grdanoski/AP/TASS
В Северной Македонии осуждены бывшие высокопоставленные чиновники – за «попытку захвата власти», в ходе которой нынешнему премьеру страны Заеву набили лицо. В СМИ, македонских и европейских, этот процесс подается как «победа демократии» и «окончательное поражение пророссийского лобби». При том, что в самой России этого «поражения» даже не заметили, оно все-таки есть. Подробности...
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Дальневосточные порты России отрезало наводнением

Из-за разрушения моста движение по участку Транссиба остановилось в обоих направлениях Андрей Гурулев/вице-премьер
правительства Забайкалья/Telegram
На Транссибирской магистрали обрушился железнодорожный мост, из-за чего грузоперевозки на важнейшем – китайском – направлении оказались остановлены. Страдают и российские пассажиры, и грузоотправители. При этом специалисты говорят, что аварии можно было избежать. Не заставит ли ЧП на Транссибе искать Китай обходные пути для грузов и как избежать подобных происшествий? Подробности...
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Россия – это последняя Европа

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
Спасение Европы, являющееся одним из фундаментальных кодов Русской цивилизации, так и будет происходить: мы просто «примем на борт» тех европейцев, которые не захотят стать куском мяса на вертеле «свирепого гунна» или виртуальным файлом в трансгуманистической матрице. Подробности...
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Лукашенко нашел слабое место ЕС

Федор Лукьянов
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Минск не скрывает, что действует намеренно, приток нелегалов специально организован, они служат инструментом политического возмездия и средством шантажа. Подробности...

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Игорь Мальцев
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
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Елизавета II против Греты Тунберг

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Крым в обмен на Северный Кипр

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Курортную зону Турции охватили лесные пожары

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    Елизавета II дала отпор Грете Тунберг

       30 июля 2021, 20:00
    Фото: REUTERS/Toby Melville
    Текст: Дмитрий Бавырин

    Королева Великобритании тайно вмешалась в законодательный процесс, чтобы защитить свое имущество от посягательств со стороны поборников «зеленой энергии». Это вмешательство рискует стать историческим, и уже сейчас его превращают в скандал, хотя Елизавета II в прямом смысле слова работала по специальности и защищала интересы своей монархии в максимально тяжелое для нее время.

    О том, что королева Великобритании Елизавета II вставляет палки в колеса прогрессивному законодательству и саботирует борьбу с глобальным потеплением, сообщила газета The Guardian – издание с левой идеологической направленностью, где сильно сочувствуют экологическим активистам, а вот монархии не сочувствуют.

    Журналистам посчастливилось выяснить, что Букингемский дворец применил к шотландскому законопроекту «О тепловых сетях» процедуру, известную как «Согласие королевы», и настоял на том, чтобы он был скорректирован в интересах британской монархии.

    Суть законопроекта – отказ от использования традиционных источников при отоплении домов и предприятий. Котельные на угле должны уйти в прошлое, а вместо них прийти ветряки, солнечные батареи, перегной и другие источники «зеленой» энергии с соответствующей инфраструктурой. Предполагалось, что там, где это необходимо, правительство или частные корпорации будут выкупать землю под неё у Елизаветы II – крупнейшего землевладельца в Шотландии.

    Теперь, после знакомства королевы с законопроектом и внесения правок в него, она никому ничего не должна. Захочет – продаст землю, не захочет – экологические активисты как-нибудь перебьются.

    При этом именно в Шотландии осенью текущего года пройдет масштабный международный саммит по изменению климата, где может быть заключено еще одно глобальное соглашение по выбросу углекислого газа. Внимание экологических активистов к этому региону будет столь велико, что вмешательство королевы в борьбу за его «зеленое» будущее рискует стать по-настоящему скандальным – с масштабными митингами левых сил и тех шотландцев, кто хотел бы отделения и от Британии, и от британской монархии.

    Надо понимать, что Соединенное Королевство – один из мировых лидеров по части использования альтернативной энергетики с «зелеными» инновациями. Этим британцы гордятся, как следствие, интерес к проблемам изменения климата в их среде велик, а агрессивных экологических активистов особенно много.

    Попытка королевы защитить свою собственность выглядит в этой связи вызовом, который архаичная феодальная система бросает молодости, прогрессу и будущему человечества, как представляют это поклонники Греты Тунберг.

    Но эту ситуацию можно представить и иначе – как «месть» 95-летней королевы за подданных ее возраста, которые стали жертвами «зеленой революции». Она их в буквальном смысле убила.

    Что интересно, начало этой революции положили не левые, а правые консерваторы, конкретно – премьер-министр Маргарет Тэтчер в период своей борьбы с шахтерами. «Железная леди» распродавала убыточные угольные предприятия в частные руки, эти руки резали зарплаты и сокращали персонал, а персонал бастовал, объединившись в профсоюзы.

    Тогда-то и было принято решение сократить потребление угля в пользу альтернативных источников энергии. В этом качестве обсуждались АЭС, но бизнес не мог потянуть подобных проектов, а серьезное государственное участие в них противоречило картине мира госпожи Тэтчер. Так «фартануло» тем, кто предлагал развивать ветряки и солнечные батареи.

    В оправдании этой меры экологическая составляющая тоже присутствовала, причем убедительная. Бороться против изменения климата тогда еще не догадались, но знаменитый британский смог – это не столько визитная карточка «старой доброй Британии», сколько ее национальное бедствие.

    Например, в 1952 году холодная и безветренная погода породила в Лондоне смог, убивший больше десяти тысяч человек – младенцев, стариков и страдающих респираторными заболеваниями.

    К настоящему моменту проблема смогов в крупных британских городах полностью исчерпана – и именно благодаря «зеленой революции». В 2019 году ею был пройден исторический рубеж – потребление электроэнергии, полученной традиционным путем, превысило потребление от традиционных источников генерации. Казалось бы, однозначное достижение, но есть нюанс: первое росло медленнее, чем сокращалось второе.

    Люди отказывались от «обычного электричества» не только потому, что переходили на прогрессивные источники, но и потому, что им было нечем за него платить. «Зеленая революция» и сопутствующие ей квоты, пошлины, налоги и другие поборы для тех, кто выбрасывает в атмосферу слишком много углерода, сделали традиционную энергию весьма дорогой – в противном случае она проиграла бы конкуренцию заведомо дорогой «экологичной».

    Появился даже специальный термин «отопительная бедность», от которой страдают миллионы англичан и сотни тысяч шотландцев.

    В отличие от России и некоторых других северных стран, в Британии нет централизованного теплоснабжения – это проблема каждого хозяйства в отдельности. В случае морозов счета могут резко вырасти, что становится критичным для небогатых потребителей, прежде всего пенсионеров. В целях экономии они не включают отопление на ночь, а утром их находят замерзшими.

    В 2016 году таким образом умерли сорок тысяч человек. В среднем за зиму каждые семь минут погибал от холода в собственном доме один пожилой британец.

    Такая жатва не является обязательным условием «зеленой революции», но и взаимосвязь между ними отменить пока нельзя. Свежий воздух, чистая вода, переработка мусора, сокращение выбросов в атмосферу – все это довольно дорогое удовольствие, за которое приходится платить как производителям, обложенным «зелеными» налогами и осуществляющим «экологическую модернизацию», так и конечным потребителям. Для состоятельных людей это не особенно накладно, но для бедных в определенных условиях – смертельно опасно, что и доказывает пример Британии.

    Тезис нерадикальной части группы поддержки Греты, что ради будущего детей никаких денег не жалко (радикальная требует отказа от деторождения как такового), только выглядит непробиваемым – платить за образ «зеленого будущего» зачастую приходится не деньгами, а жизнями. Та политика, которая не убивала бы никого, является компромиссом двух наук – экологии и экономики, тогда как перекос в любую из этих сторон чреват серьезными гуманитарными проблемами.

    Выработать подобный компромисс и попытаются на саммите в шотландском Глазго, но еще до того поступок Елизаветы II будет разжеван и осужден СМИ и активистами как архаичный, буржуазный, старорежимный (вставьте сюда любое негативное определение из лексикона левых, вплоть до «фашистский») и противоречащий современным представлениям о справедливости.

    В каком-то смысле он таким и является – понятно, что монархиня не противостоит «зеленой революции» с ее разрушительными для некоторых последствиями и, как было грустно пошучено выше, не мстит «зеленым» от имени своего поколения. Она всего лишь препятствует распродаже британской монархии. Другими словами, исполняет свои прямые обязанности – и исполняет успешно, хотя ее титул давно уже стал синонимом отсутствия реальных полномочий.

    Если очень нужно, найдутся и полномочия. И тут уже следует оценить красоту момента. Рано или поздно британская королевская семья потеряет ту часть авторитета, уважения и влияния, которая является заслугой не Виндзоров в целом, а конкретно Елизаветы II. После смерти «матриарха» распродажа неизбежно ускорится, благо ее наследники не выглядят теми людьми, которые готовы не поддаваться на шантаж общественного мнения. И тогда Букингемскому дворцу придется переживать уже не за сохранность шотландских владений, а за то, как бы Шотландия не стала республикой.

    Глядишь, почти комичная история с законопроектом «О тепловых сетях» станет последним, а значит, и историческим проявлением «несгибаемой воли» некогда великой монархии.

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