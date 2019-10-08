За призывом «поедать детей» стоят выводы ученых

В США разгорелся необычный политический скандал, и хотя он не связан с Гретой Тунберг прямо, сейчас все вспоминают именно о ней. Ее коллега по экологическому активизму из Нью-Йорка призвала человечество «есть детей» ради спасения планеты от климатической катастрофы. Что это значит? И как нужно реагировать на людоедские призывы?

«Нам недолго осталось из-за глобального потепления. Нам нужно начать есть детей», – воскликнула активистка движения LaRouche, скинув пиджак и продемонстрировав всем собравшимся свою футболку. Футболка дублировала тезис: «Спаси планету. Ешь детей».

Там еще про бомбардировки России было, но призыв к поеданию детей взволновал общественность гораздо сильнее.

Нахальная акция сделало заурядное событие - встречу одного из 435 членов Палаты представителей США с избирателями в одном из округов Нью-Йорка - информационной бомбой и международным скандалом. Даже в России о нем теперь пишут, хотя и исходят из того, что в США предостаточно «поехавших кукушкой» активистов: все же «поедание детей» - это за гранью добра и зла.

Но прежде, чем перейти к сути прозвучавшего предложения, уточним его контекст. Член Палаты представителей, встречу с которого с избирателями едва не сорвала активистка, это Александрия Окасио-Кортес - восходящая звезда американской политики, но звезда достаточно специфическая. Она одна из четырех конгрессвумен нового призыва, которых относят к наиболее радикальной группе внутри Демократической партии. Эту группу также могут называть «самой прогрессивной» или «самой левой», но суть в том, что она стоит на крайних позициях, что относительно привычно для Европы, а вот для США пока в новинку.

Республиканцы и лично Дональд Трамп пытаются убедить избирателей, что «социалистическая четверка» это теперь мейстрим и лицо демократов, которые превратились в партию левых радикалов. Причем Окасио-Кортес у них на особом счету, поскольку дружна с «самым прогрессивным сенатором США» Элизабет Уоррен. Крайне велика вероятность того, что именно Уоррен станет главным конкурентом Трампа в финале президентских выборов.

Трамп уже сейчас пытается выставить ее опасным радикалом, который тесно связан с радикалом еще более страшным - Окасио-Кортес. Саму Окасио-Кортес президентская команда пытаются приравнять к призывающей поедать детей активистке, что должно вконец запугать умеренных избирателей и обеспечить Трампу триумфальное переизбрание.

На таких обвинениях и сравнениях строятся буквально все комментарии, которые раздают СМИ или публикуют в соцсетях американские консерваторы в связи со скандалом в Нью-Йорке. Либеральные медиа напротив - прозревают в детоненавистнической выходке провокацию трампистов, направленную против Окасио-Кортес. Придется признать, на сей раз в рассуждениях либералов имеется логика.

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Другое дело, что безымянная активистка может быть вполне искренней в своих призывах - о том, что деятельность Греты Тунберг способствует распространению разрушительного экологического сектантства газета ВЗГЛЯД подробна писала . Она вообще может быть кем угодно, включая обычную городскую сумасшедшую. Но если исходить именно из повестки т.н. «новых экологов», понимать ее призыв буквально все-таки не стоит.

«Есть детей» это, конечно, гипербола. Таким образом радикальные экологические активисты заостряют свое главный тезис, обращенный, в первую очередь, к странам «золотого миллиарда» - чтобы спасти планету, необходимо отказаться от деторождения. Это такой кощунственный способ презентации - изначально ранящий, а потому всепроникающий.

К сожалению, опять придется признать, что в этом тоже есть своя логика, смотрим ли мы на ситуацию с точки зрения законов пиара или с точки зрения «спасения планеты от глобального потепления», каким его видят радикалы.

На их стороне находится научно обоснованный довод - дальнейшее воспроизводство «золотого миллиарда» увеличивает выброс парниковых газов и приближает разрушительные изменения климата. Источники этих газов - традиционная энергетика, транспорт, промышленное производство и сельское хозяйство (конкретно - животноводство, особенно производство говядины), то есть то, что обеспечивает потребление. Современный западный человек много потребляет, а дети в период роста и развития потребляют особенно много.

Кстати, требовать ограничений в потреблении для слаборазвитых стран многие экологи считают неэтичным.

В концепции ограничения деторождения ради экономии ресурсов нет ничего нового: человечеству она хорошо знакома и на практике (вспомним китайские репрессивные меры, от которых отказались лишь относительно недавно), и в теории. Ярким примером последней является мальтузианство, хорошо обоснованное с научной точки зрения. Правда, только для своего времени - XVIII века.

Если предельно упрощать, английский ученый Томас Мальтус считал, что уже очень скоро планета не сможет прокормить стремительно растущее человечество, что чревато голодом, обострением борьбы за ресурсы и разнообразными кризисами - т.н. «мальтузианской ловушкой». Теория была отлично просчитана, цифры наглядно подтверждали приближение катастрофы, но катастрофы не случилось.

Дело в том, что расчеты (темпы роста населения, увеличение продолжительности жизни, производительность сельского хозяйства и т.д.) не могли вместить того, о чем во времена Мальтуса еще не знали. Например, многодетность была тогда нормой, и мало кто предполагал, что в постиндустриальном обществе люди будут рожать даже меньше, чем нужно для нижней границы воспроизводства. В последние годы эта тенденция стала международной - человечество по-прежнему растет за счет жителей развивающихся и отсталых стран, но даже там темпы роста заметно замедляются.

И тем более Мальтус не мог учесть новации в сельском хозяйстве сиречь последующие изобретения - удобрения, ГМО, автоматизацию труда. В итоге они обеспечили столь высокую производительности, что количество занятых в сельском хозяйстве людей постоянно сокращается. Призрак мальтузианского голода отступил от планеты, хотя наука и подсчитала ее неизбежность - на основании имеющихся у нее данных.

На ваш взгляд Как вы относитесь к экоактивизму Греты Тунберг? Поддерживаю

Не согласен с высказываемыми ею целями

Не нравится личность Греты Тунберг

Осуждаю использование детей в общественно-политическом активизме



Все это родственно паническим предсказаниям об изменении климата. При имеющихся сейчас возможностях будущее просчитывается печальное, но человечество не стоит на месте, научно-технический прогресс идет вперед, неразрешимые прежде проблемы получают новые решения. При этом, как показывает практика, более эффективно получается решать конкретные проблемы в той или иной точке мира, чем глобальные и до конца пока не проясненные.

В свою очередь, радикальных экологические активисты пытаются навязать обществу максимально простые, а поэтому кажущиеся очевидными решения, не особо просчитывая их последствия для других областей жизни, помимо выброса парниковых газов. Та же экономика их волнует в значительно меньшей степени.

Конечно, каждый в праве принести в жертву собственную фамилию, основываясь на экологических представлениях об общественном благе. Но очень может быть, что эта жертва окажется напрасной или, хуже того, станет вкладом в демографическую или социальную катастрофу.

Поэтому рациональнее воспринимать таких вот активистов как сектантов, благо сами они убеждены в мессианском характере своей деятельности. Даже с поправкой на то, что за их лозунгами действительно стоят выводы ученых-климатологов - мальтузианцев нашего времени.

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