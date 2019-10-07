Экоактивистка в США призвала спасать Землю и есть детей

Активистка движения LaRouche прервала выступление конгрессмена Александрии Окасио-Кортес на встрече с общественностью в Нью-Йорке и заявила, что для борьбы с глобальным потеплением человечеству необходимо «есть детей», пишет The Washington Post.

«Но нам недолго осталось из-за глобального потепления», – заявила женщина. «Нам нужно начать есть детей», – выпалила она, сняв пиджак, под которым была футболка с надписью «Спаси планету. Ешь детей», передает ИноТВ.

Президент США Дональд Трамп, его сын Дональд Трамп-младший и другие консерваторы, комментируя акцию, заявили, что женщина являет собой пример «истерии вокруг глобального потепления». Ее назвали «типичным сторонником» Окасио-Кортес. Конгрессмен, чье выступление было прервано, раскритиковала оппонентов, предположив, что женщина, «возможно, страдает от психического расстройства».

The Washington Post полагает, что «вся сцена была тщательно спланирована». По мнению издания, целью акции была попытка «маргинального движения правого толка LaRouche поставить Окасио-Кортес в неловкое положение».

Активистка также заявила, что даже если США «начнут бомбить Россию», на планете все равно «будет слишком много людей, слишком много загрязнений». «Так что нам придется избавиться от детей. Просто прекратить рожать недостаточно; нам нужно есть детей», – прокричала она. Позднее активистку вывели из зала.

Видео выступления женщины стало стремительно распространяться в Сети, в тренды попал хештег «Ешьдетей».

Напомним, шведский бихевиорист Магнус Содерлунд в сентябре представил доклад под названием «Еда будущего: червяки, кузнечики или человеческое мясо?». Из всех предложенных альтернатив ученый решительно выбрал последнюю.

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