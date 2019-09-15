Зачем человечество готовят к «изменению пищевых привычек»

Прозвучавшее на этой неделе шокирующее предложение поедать человеческие трупы лишь кажется исключением из правил. На самом деле вот уже несколько лет западные ученые всерьез обсуждают «изменение пищевых привычек», к которому надо готовить человечество. Зачем это, по их мнению, требуется – и к поглощению какой пищи нас готовят?

Выпущенный еще в октябре 2018 года доклад ООН об угрозе глобального потепления был выдержан в весьма мрачных тонах. По мнению экспертов, человечеству осталось всего двенадцать лет до полноценного экологического кризиса. За эти годы люди должны решительно поменять свои привычки, иначе их ждет глобальная катастрофа.

Одной из самых вредоносных для климата привычек гомо сапиенс оказалась, по мнению ученых, привычка есть еду. Главное, что обычный человек может сегодня сделать для борьбы с глобальным потеплением – кардинально изменить свой рацион. «Первый шаг для каждого из нас – осознать, насколько наши пищевые привычки влияют на изменение климата», – предупреждает Дэвид Кливленд, профессор Калифорнийского университета в Санта-Барбаре.

Ведущие СМИ перепечатывают подсчеты «углеродного следа», который оставляют за собой привычные нам вкусности. Победителем этого антирейтинга стал говяжий стейк. Человек, который ест его несколько раз в неделю, провоцирует за год столько же выбросов парниковых газов, сколько проехавший шесть с половиной тысяч километров автомобиль на бензиновом двигателе.

Если запивать стейк пивом, то дополнительный годовой «углеродный след» будет эквивалентен 572 километрам на бензиновом движке. Почти так же плохи показатели у молока и сливок. Вообще, мясо и молоко – в лидерах списка самых вредных для нашего климата продуктов. Исследователи из США подсчитали, что вообще на производство традиционных продуктов питания приходится от четверти до трети всех выбросов парниковых газов.

Прогрессивные ученые предлагают самые экзотические диеты для продвинутых потребителей, желающих спасти планету. К привычному уже вегетарианству и веганству добавилось «фриганство» – употребление испорченной пищи с помоек, а также поедание падали: радикальные защитники животных полагают, что гуманнее есть их трупы, найденные в лесу или на шоссе, чем целенаправленно убивать их в пищу.

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Появилась и «флекситарианская» – попросту говоря, подвижная диета. Ее приверженцы не становятся чистыми веганами, однако предпочитают экологически недружественной говядине курятину, рыбу и соевое мясо. В изобилии едят овощи, рис и кукурузу – самые безвредные для изменения климата продукты.

Английские защитники прав животных активно двигают в массы идею поголовного веганства и замены всех мясных продуктов в школьных и студенческих столовых на соевое мясо. Американские компании Memphis Meats, SuperMeat and Mosa Meats продают мясо, выращенное в лаборатории.

Заигрывают с идеей отказа от вредного мяса даже транснациональные корпорации. Недавно IKEA объявила о запуске в производство своих фирменных фрикаделек – только теперь они будут сделаны из червей. Дополнят меню ресторанов IKEA бургеры из жуков. Ученые уже подтвердили высокое содержание белков и витаминов в субпродуктах из насекомых.

Окно Овертона открывалось медленно, но верно. Так что заявление очередного ученого – им оказался шведский бихевиорист Магнус Содерлунд – уже даже не выглядело сенсацией. На Гастросаммите, проходившем в начале сентября в Стокгольме, Содерлунд зачитал доклад под названием «Еда будущего: червяки, кузнечики или человеческое мясо?». Из всех предложенных альтернатив ученый решительно выбрал последнюю.

По мнению Содерлунда, распиаренному на шведском ТВ и в масс-медиа, «людей пора пробудить к осознанию необходимости есть человеческое мясо.» Табу на каннибализм ученый считает консервативным предрассудком. Он не призывает убивать людей, а просто предлагает поедать их трупы – это должно значительно сократить совокупный «углеродный след» в атмосфере.

Нельзя сказать, что шокирующие идеи Содерлунда представляют собой что-то новое. Бороться с «консервативными предрассудками» относительно каннибализма ученые начали уже давно. Еще в 1970-х годах профессор Калифорнийского университета в Санта-Крусе Лорел Фокс предалась научному изучению каннибализма. Результаты, полученные ею в ходе наблюдений за насекомыми, она распространила на человеческое сообщество, предположив, что подобные пищевые привычки существовали у первобытных людей и обеспечивали им минимум 10% столь необходимого им белка.

Революционный подход Лорел Фокс развил в 1980-х американский эколог и специалист по скорпионам Гэри Полис. Он внес в теорию каннибализма много нового. Оказалось, что к поеданию особей своего рода более склонны самки и что он (каннибализм) помогает контролировать численность особей в стае или племени – а это чрезвычайно полезно для экологии.

Постепенно каннибализм становился модной темой. Ведущие научные журналы публиковали развернутые репортажи о короваях – последнем племени на Земле, еще практикующем этот обычай. «Каннибалы в природе – вещь гораздо более распространенная, чем мы думали раньше», – писал известный научный интернет-портал.

К 2017 году подоспело исследование Бенджамина Ван Аллена из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Он тоже начал свою научную работу с изучения насекомых – бабочек, мотыльков и жуков под названием «хрущаки мучные». Очень скоро он заметил, что эпидемии среди его подопытных останавливаются очень быстро, если они поедают друг друга, уничтожая таким образом носителей вируса.

Ван Аллен и руководитель лаборатории, в которой он работал, профессор Бретт Элдерд распространили свои наблюдения на всех животных, включая гомо сапиенс. Их работы, опубликованные в ведущих научных изданиях США, пытаются доказать, что поедание особей своего вида способно останавливать опасные эпидемии и даже предотвращать их. «Что касается каннибализма, – говорит Элдерд на сайте Луизианского университета, – мы тут как бы расширяем парадигму».

Парадигма расширялась быстро. И вот уже Магнус Содерлунд рассказывает зрителям на государственном шведском телеканале, что в ближайшем будущем обстоятельства могут сложиться так, что людям придется питаться трупами. «Нежелание есть человеческое мясо – это проблема, которую можно решить постепенно, шаг за шагом, просто предлагая людям попробовать это», – сказал Содерлунд.

На самом деле глобальное потепление по-настоящему не дает себя знать. Колебания температуры вполне вписываются в график климатических колебаний, который наша планета переживает уже миллионы лет. А вот экономический кризис, который может в ближайшее время накрыть всю планету, представляется действительно страшным. Возможно, именно к новой Великой депрессии и готовят бывший «золотой миллиард» прогрессивные ученые Запада.