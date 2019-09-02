В Британии раскрыли связь вегетарианства с уровнем интеллекта

Британские диетологи выяснили, что вегетарианство и веганство снижает интеллектуальные способности будущего поколения.

Исследование опубликовали в научном журнале BMJ Nutrition, Prevention & Health, сообщает RT.

По словам диетолога Эммы Дербишир, отказ от пищи животного происхождения провоцирует нехватку холина – вещества, необходимого для развития головного мозга. Этот компонент содержится в мясе, яйцах и молоке и в гораздо меньших количествах- в растительной пище.

Врач предупредила, что холин особенно важен во время беременности, поскольку его недостаток повышает риск дефектов нервной трубки у плода.

Кроме того, он поступает в организм при кормлении и обеспечивает правильное развитие мозга. Также утверждается, что для большего эффекта необходимо регулярное потребление холина.

Это вещество вырабатывается в печени, но его недостаточно для человеческого организма, поэтому необходимо получать его из пищи, утверждает диетолог.

Ранее россияне оценили пользу вегетарианства. Более трети (39%) считают, что вегетарианство наносит вред здоровью, каждый пятый (20%) полагает, что такой образ жизни полезен для здоровья.