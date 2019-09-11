В Европе призвали нарушить главное моральное табу

Профессор из Стокгольма Содерлунд буквально ошарашил мир призывом начать употреблять в пищу человеческое мясо. Чтобы не пропадало, так сказать. Похоже, эта идея останется маргинальной даже в самой Швеции. Но вряд ли случайно, что она возникла именно в этой стране. Скандинавское королевство не устает удивлять мир новациями в гуманитарной сфере. Что ни идея, то психологический вывих.

Идея шведского ученого Магнуса Содерлунда, который ранее призвал человечество к каннибализму, во вторник неожиданно нашла сторонников и в России. Скандального шведа поддержал врач-иммунолог, доктор медицинских наук Андрей Продеус (соведущий Елены Малышевой в передаче «Жить здорово»), который тоже увидел в каннибализме путь к спасению человечества в случае истощения природных ресурсов.

В разговоре с Ura.ru доктор заявил, что наше мясо ничем не отличается по составу от любого другого, стоит лишь «отвлечься» от этических норм. Опасность кроется лишь в возможности подцепить инфекцию. Однако, указал Продеус, «по той же логике от плохо термически обработанной курицы можно заразиться сальмонеллезом».

Впрочем, позднее Продеус, который, кстати, работает главным педиатром детской больницы имени Сперанского, попытался сгладить эффект от своего заявления. В интервью «КП» он сказал, что его неверно поняли и он лишь констатировал факт, но никого не призывает поедать человечину.

Кстати, ничего криминального в заявлении Продеуса нет. В российском УК нет статьи за каннибализм. Именно поэтому, к примеру, в 2013 году власти не смогли привлечь к ответственности якутского рыбака за поедание трупа убитого товарища – у рыбака в тайге не осталось другой еды. В УК есть статья, предполагающая ответственность за надругательство над телом умершего, но людоедство к ней прямого отношения не имеет.

Высказывание Продеуса стало откликом на речь профессора Стокгольмской школы экономики Магнуса Содерлунда, который на прошлой неделе буквально ошарашил мир предложением употреблять в пищу человеческое мясо. Выступая на фестивале Gastro в Стокгольме, он назвал каннибализм спасением человечества от вымирания. Как отмечала американская газета New York Post, на мероприятии обсуждался доклад межправительственной группы экспертов ООН по изменению климата (IPCC), согласно которому перенаселенность, неэффективное использование ресурсов и климатические изменения могут привести в будущем к угрозе массового голода.

Содерлунд заявил, что «консервативные» табу в этой сфере отпадут, стоит людям только попробовать человечину. Профессор даже прямо на форуме выразил желание отведать человеческой плоти.

Как известно, Швеция в последние десятилетия не раз удивляла человечество новациями в гуманитарной сфере. Многие считают, что виной тому – очень высокий материальный уровень жизни подданных. В условиях реального социализма жителям страны больше не нужно бороться за выживание. Поэтому принятые во всем остальном мире табу в этом королевстве действуют гораздо слабее и публично можно обсуждать абсолютно любую идею. И принимать любые законы.

Например, как писала газета ВЗГЛЯД, два года назад Швеция превратилась, образно говоря, в «царство Дианы Шурыгиной», когда власти обязали мужчину и женщину давать друг другу юридически значимое согласие перед каждым половым актом. Этот закон распространяется даже на супружеские пары.

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Этим летом верховный суд Швеции, кстати, впервые приговорил к двум годам тюрьмы местного мужчину за нарушение этого закона. Суд пришел к выводу, что в ходе совокупления один из партнеров не дал четкого согласия на секс. В приговоре говорилось, что пострадавшая «вела себя пассивно и не показывала явно, что она согласна».

Давно известно и стремление шведов к гендерному нейтралитету, благодаря чему в 2009 году – после принятия нового закона о браке – в стране стало неполиткорректно говорить «муж» или «жена» (теперь все стали «партнерами»). В погоне за гендерным равенством в одном из детских садов даже запретили именовать будущих мужчин «мальчиками», а девочек – «девочками». Теперь там в ходу средний род. Зато в королевстве разрешено делать аборт в случае, если родители просто недовольны полом будущего ребенка, в то же время любое телесное наказание детей запрещено и за любой шлепок по попе ребенка могут отобрать у родителей органы опеки.

Публицист Израэль Шамир, который много лет прожил в Швеции, называет отличительной чертой жителей королевства желание вести себя на сто процентов правильно, доводить абсолютно все в жизни до идеального результата. Именно по этой причине там и возникла идея каннибализма во имя спасения человечества. Все это продукт «гена альтруизма, который у шведов в большом количестве», полагает он.

«Шведы хотят вести себя именно так, как предписывает моральный императив. У них есть удивительное качество – поступать правильно... Они, например, пустили больше всех мигрантов на душу населения в Европе, потому что считают, что так нужно. Это желание поступать правильно вопреки собственным интересам», – сказал Шамир газете ВЗГЛЯД.

«Пока общество само направляло себя, все было замечательно. Но в начале 90-х наступило время, когда шведов стали направлять довольно враждебные элиты, используя его альтруизм против собственных интересов общества», – пояснил собеседник.

Шамир надеется, что для Швеции заявление Содерлунда станет поводом наконец одуматься – «чтобы люди увидели, до какого безумия можно договориться на пути альтруизма».

А вот социальный психолог Алексей Рощин отмечает в шведском обществе сильную, но подавленную агрессию. По его словам, если посмотреть на историю страны, то приходишь к выводу, что «это действительно довольно странное общество».

«Я давно с большим подозрением отношусь к этому шведскому социализму. Например, в начале XX века в Швеции очень долго и с большим напором использовали стерилизацию, причем была идея насильственной стерилизации бедных. Это общество помешано на коллективизме. Отсюда и эти знаменитые дикие шведские подоходные налоги, которые достигали 80% от дохода. Помнится, группа ABBA платила больше денег в казну, чем компания Volvo», – сказал Рощин газете ВЗГЛЯД.

По его словам, шведское общество помешано на экономии, о чем говорит то, что виды переработки мусора доходят у них уже до восьми. И призыв к потреблению человечины – из той же серии.

«Это подход роботов, которые рассматривают не вопросы морали, а прежде всего вопросы целесообразности,

– отмечает психолог. – Народ переживает – как будет жить человечество под игом искусственного интеллекта, сейчас на эту тему есть масса спекуляций. И с точки зрения искусственного интеллекта есть человеческое мясо предлагается ради экономии. Зачем закапывать человека, когда он умирает? Это машинная логика – и мораль отходит на задний план».

В самой идее поедания человеческого мяса Рощин видит «некоторую загнанную внутреннюю агрессию в отношении человека». «Она как бы скрыто-машинная. Но выступающие с такими призывами люди испытывают отвращение к обществу, в котором они живут. Их окружают люди, а логика у них машинная. И они ненавидят и себя, и окружающих их людей. Они не могут этого высказать напрямую, поэтому это проявляется в таких странных предложениях», – убежден Рощин.