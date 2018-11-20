Миклухо-Маклай рассказал о каннибализме в Папуа-Новой Гвинее

За год столица Папуа-Новой Гвинеи город Порт-Морсби сильно изменился и теперь очень отличается от остальной страны, рассказал праправнук русского путешественника, Николай Миклухо-Маклай, он также отметил изменение отношения к каннибализму в стране.

Миклухо-Маклай отметил, что случаев каннибализма в Папуа-Новой Гвинее за последнее время выявлено не было, передает РИА «Новости».

«Возможно, это где-то есть, но ни одного не выявлено. Каннибализм – это в прошлом традиция, это определенный культ и тем более только у очень небольшого количества людей, небольших племен. Если грубо говорить, каннибализм есть в любой стране, даже европейской», – сказал он.

Исследователь рассказал, что сейчас Порт-Морсби сильно отличается от остальной страны.

«Он выстроен, невероятно изменился за год, совсем другой город, но большинство людей не живут в Порт-Морсби, они живут в деревнях, с непонятной инфраструктурой, где-то что-то построено. Но это говорит, что у этой страны большие перспективы, есть куда инвестировать для дальнейшего роста», – считает он.

В Порт-Морсби 17–18 ноября прошел саммит АТЭС. Участники встречи впервые с 1993 года не смогли подписать итоговую декларацию лидеров.

В 2017 году Николай Миклухо-Маклай – младший подробно рассказывал газете ВЗГЛЯД о своем путешествии в Новую Гвинею, где до сих пор помнят и чтят имя его прапрадеда.