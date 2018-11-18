Саммит АТЭС впервые завершился без декларации лидеров

На саммите АТЭС впервые с 1993 года не смогли подписать итоговую декларацию лидеров, сообщают СМИ.

Начиная с первого саммита АТЭС, который состоялся в 1993 году, каждый последующий завершала декларация лидеров. Все они опубликованы на сайте организации, передает РИА «Новости».

Между тем, источник утверждает, что по итогам саммита АТЭС все-таки принята декларация, из которой убрали спорные пункты: богорские цели, ВТО, торговые практики, по ним выступает председатель.

Премьер Папуа – Новой Гвинеи подтвердил, что по итогам саммита АТЭС будет выпущено письменное заявление.

Ранее источники сообщили, что на проходящем в столице Папуа – Новой Гвинеи саммите АТЭС возникли трудности при согласовании и принятии итогового документа.