На саммите АТЭС возникли трудности при согласовании итогового документа

На проходящем в столице Папуа – Новой Гвинеи саммите АТЭС возникли трудности в части согласования и принятия итогового документа, сообщил источник.

Оглашение итоговой декларации происходит, как правило, на итоговой пресс-конференции. Она в Порт-Морсби должна была начаться в 15.30 по местному времени (8.30 мск), однако, по словам, источника в одной из делегаций, возникли трудности «в части согласования и принятия итогового документа», передает РИА «Новости».

Саммит проходит 17-18 ноября. Среди участников саммита в том числе главы государств и члены правительств России, Вьетнама, Китая, Республики Корея, Мексики, Сингапура, США, Филиппин, Чили и Японии, глава исполнительной власти Гонконга (КНР) и представитель руководства Китайского Тайбэя (Тайваня).

Россию на саммите АТЭС представляет премьер Дмитрий Медведев.