Медведев встретился с Пенсом

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел краткую беседу с вице-президентом США Майком Пенсом на полях саммита АТЭС в Папуа – Новой Гвинее.

Премьер в ходе краткой встречи выразил соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим в результате пожаров в Калифорнии. Он попросил Пенса передать слова поддержки родным и близким погибших и пострадавшим, передает РИА «Новости».

Пенс поблагодарил Медведева за предложение России оказать помощь в борьбе с пожарами.

Ранее соболезнования США выразило соболезнования российское посольство в Вашингтоне.