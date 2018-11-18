Россия выразила соболезнования пострадавшим от пожаров жителям Калифорнии

Российское посольство в Соединенных Штатах выразило жителям Калифорнии соболезнования в связи со значительными последствиями бушующих в штате пожаров.

«Мы выражаем наши самые искренние и сердечные соболезнования народу штата Калифорния в связи с огромным ущербом и десятками человеческих жертв, вызванных разрушительными лесными пожарами», – написали российские дипломаты в Facebook дипмиссии.

Напомним, по последним данным, число жертв бушующего в Калифорнии пожара достигло 79 человек, еще 1286 американцев пропали без вести, площадь возгорания превысила 598 квадратных километров, огонь уничтожил более 12 тыс. строений, включая 9,8 тыс. жилых домов.

Глава Белого дома Дональд Трамп признал, что точное число пропавших без вести людей за время природных пожаров в Калифорнии «никто точно не знает».