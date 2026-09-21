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РЖД изменили маршруты более 30 поездов из-за схода вагонов в Ростовской области
Более 30 пассажирских поездов дальнего следования изменили маршрут из-за инцидента на перегоне Двойная – Ельмут, сообщили в РЖД.
«Помогаем пассажирам поездов, задержанных в Ростовской области. В настоящее время более 30 поездов следуют измененным маршрутом», – приводит РИА «Новости» сообщение РЖД. Пассажиров, чьи поезда идут в обход барьерного участка, доставляют до станций назначения на автобусах. Этим транспортом уже воспользовались свыше 600 человек.
Для перевозки людей на участке Волгоград – Куберле назначен резервный поезд. Также прорабатываются альтернативные варианты для транзитных пассажиров. В вагонах поддерживается комфортная температура, а при задержке более чем на четыре часа предоставляется питание.
Особое внимание уделяется детям, пожилым людям, беременным женщинам и пассажирам с ограниченными возможностями, а также животным без сопровождения. Ожидающим на вокзалах предоставляют места в комнатах отдыха и залах «Комфорт», помогают с переоформлением билетов и выдают воду.
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