Минздрав предложил каждые пять лет обследовать работающих с оружием

Tекст: Валерия Городецкая

Инициатива министерства предусматривает прохождение комплексного медосмотра один раз в пять лет, передает РИА «Новости». В настоящее время подобные проверки проводятся только единожды при официальном трудоустройстве.

Новые правила затронут специалистов, которые занимаются производством, испытаниями, ремонтом и утилизацией вооружений. Также строгие медицинские требования коснутся работников сферы продаж, учета и хранения арсеналов.

«Предложения Минздрава России направлены на своевременное выявление психических расстройств и призваны обеспечить безопасность граждан», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Напомним, для продления разрешения на оружие граждане предоставляют медицинские заключения раз в пять лет.

Весной Министерство здравоохранения подготовило обновленный список противопоказаний для работы частным охранником.

Летом ведомство утвердило новые протоколы терапии психических заболеваний.