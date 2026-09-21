Реформа военного образования – это инвестиция не только в обороноспособность, но и в кадровый потенциал страны в целом. Россия должна выигрывать войны, как делала это всегда – и всегда офицеры были элитой не только Вооруженных сил, но и всего российского общества.4 комментария
Минздрав предложил каждые пять лет обследовать работающих с оружием
Министерство здравоохранения разработало проект приказа об обязательном регулярном психиатрическом и медицинском освидетельствовании граждан, чья профессиональная деятельность связана с оборотом вооружений.
Инициатива министерства предусматривает прохождение комплексного медосмотра один раз в пять лет, передает РИА «Новости». В настоящее время подобные проверки проводятся только единожды при официальном трудоустройстве.
Новые правила затронут специалистов, которые занимаются производством, испытаниями, ремонтом и утилизацией вооружений. Также строгие медицинские требования коснутся работников сферы продаж, учета и хранения арсеналов.
«Предложения Минздрава России направлены на своевременное выявление психических расстройств и призваны обеспечить безопасность граждан», – подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Напомним, для продления разрешения на оружие граждане предоставляют медицинские заключения раз в пять лет.
Весной Министерство здравоохранения подготовило обновленный список противопоказаний для работы частным охранником.
Летом ведомство утвердило новые протоколы терапии психических заболеваний.