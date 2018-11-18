Число жертв пожаров в Калифорнии достигло 79 человек

Общее число жертв бушующего в Калифорнии пожара достигло 79 человек, 1286 американцев пропали без вести, сообщил Кори Хонеа, шериф округа Бьютт.

По последним данным, площадь пожара «Кэмп» на севере Калифорнии превышает 598 квадратных километров, огонь уже уничтожил более 12 тыс. строений, включая 9,8 тыс. жилых домов, передает ТАСС.

В связи с пожарами в ряде округов Калифорнии введен режим чрезвычайной ситуации, сообщает Reuters.

Накануне глава Белого дома Дональд Трамп обратил внимание, что за время природных пожаров в Калифорнии без вести пропало намного больше людей, «чем считалось возможным», причем точное число пропавших «никто точно не знает».