Трамп обратил внимание на большое число пропавших без вести в Калифорнии

Глава Белого дома Дональд Трамп обратил внимание, что за время природных пожаров в Калифорнии без вести пропало намного больше людей, «чем считалось возможным», причем точное число пропавших «никто точно не знает».

Глава Белого дома подчеркнул, что произошедшее в Калифорнии «никто и представить себе не мог», причем до сих пор «никто точно не знает» число погибших в результате стихийного бедствия, передает ТАСС.

«Намного больше людей пропало, чем считалось возможным», – сказал Трамп, выразив надежду, что таких пожаров больше не повторится.

«Сейчас мы хотим позаботиться о людях, которые так сильно пострадали. (...) Очень грустно за всем этим наблюдать», – добавил американский лидер, выступая перед пострадавшими и спасателями.

Накануне власти Калифорнии сообщили, что общее число жертв бушующего в Калифорнии пожара достигло 74 человек, еще более 1 тыс. американцев пропали без вести; огонь уничтожил более 11,8 тыс. строений, включая 9,7 тыс. жилых домов.

Между тем, местные власти предупредили, что в Калифорнии вскоре может произойти наводнение.