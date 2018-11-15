На смену пожарам в Калифорнию придет потоп

Через неделю в американский штат Калифорния, страдающий от пожаров, могут прийти дожди, которые приведут к подтоплениям, сообщил официальный представитель пожарного департамента штата Джонатан Кокс.

Кокс сообщил РИА «Новости», что в Калифорнии, где бушуют пожары, уже давно ждут дождей. «Но у нас есть обеспокоенность, что в этих районах могут произойти оползни и подтопления, потому что после пожара там много участков открытой почвы», – сказал он.

Представитель пожарного департамента напомнил, что в настоящее время в штате действуют два крупных пожара на севере, в районе города Парадайз (округ Бьютт), и на юге, в районе Малибу (округ Вентура).

Пожар в округе Бьютт стал самым крупным в истории штата. Сейчас там сохраняется сложная обстановка. Общая площадь пожара там оценивается в 54 тыс. гектаров (540 квадратных километров).

Говоря о ситуации со вторым пожаром, Кокс отметил, что она стала лучше, так как с моря прекратил дуть сильный ветер. В некоторые районы уже начали возвращаться жители.

Природный пожар, полыхающий в американском округе Бьютт на севере Калифорнии, стал самым разрушительным в истории этого штата, а также самым крупным по числу жертв. Официальные данные подтверждают гибель 50 человек, также несколько человек числятся без вести пропавшими, уничтожено более 7,6 тыс. домов и строений.

Домов в Калифорнии лишились певица Майли Сайрус и актер Джерард Батлер. Многие звезды шоу-бизнеса оказались в числе тысяч эвакуированных, среди них телеведущая и модель Ким Кардашьян, певицы Леди Гага, Игги Азалия и Шер, а также режиссер Гильермо дель Торо. Огонь практически полностью уничтожил город Парадайс.