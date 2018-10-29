Пожар уничтожил «рай» в Калифорнии

На севере Калифорнии лесной пожар практически полностью уничтожил город Парадайс, сообщают местные СМИ.

Пожар в Парадайсе (англ. paradise по-русски значит рай) начался утро в четверг и, по последним данным, распространился уже на площади около 20 тыс. акров (более 8 тыс. гектаров), передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Sacramento Bee.

Wildfire destroys most of California town of Paradise https://t.co/Bkh6dUydK1 pic.twitter.com/mmKUaI8Q2I — the sun best (@thesunbest) 9 ноября 2018 г.

По данным местной газеты Paradise Post, сгорели тысячи домов.

«Весь город охвачен огнем. Это выглядит ужасно», – сказал член городского совета Скотт Лоттер, эвакуировавшийся из города вместе с семьей.

The Latest: Fire Captain Says Wildfire Destroys Calif. Town A fire official says the Northern California town of Paradise has been "pretty much" destroyed. https://t.co/apsASPbdtM #USNews #USRC pic.twitter.com/n4CBtQ2Pg5 — U.S. Reality Check (@USRealityCheck) 9 ноября 2018 г.

До этого власти объявили о полной эвакуации населения Парадайса – 27 тыс. жителей. Из-за пробок многие люди покидают город пешком.

Сообщается, что у беременной женщины, застрявшей в автомобиле на дороге, начались схватки.

Не менее двух пострадавших госпитализировали с ожогами.

Всего в регионе, по данным шерифа округа Бьютт, эвакуировали около 50 тыс. человек.

ULTIMO MINUTO | Fuerte Incendio Forestal Afecta al Norte de California - EEUU. El incendio ha consumido mаs de 8.000 Hectаreas. #CampFire



Se ha ordenado la evacuaciоn para Paradise, Magalia, Concow, Butte Creek Canyon and Butte Valley. pic.twitter.com/Fd0Qhym7VE — Sismologia Mundial (@SismoMundial) 9 ноября 2018 г.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил законодательство страны в усугублении пожаров в Калифорнии.