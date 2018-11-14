Пожар в Калифорнии уничтожил более 7,6 тыс. домов

Природный пожар, полыхающий в американском округе Бьютт на севере Калифорнии, стал самым разрушительным в истории этого штата, а также самым крупным по числу жертв, пишет The New York Times.

По данным издания, пожар выжег все на территории площадью 418 квадратных километров и уничтожил более 7,6 тыс. домов и строений. Сообщается, что пожар, которому присвоено название «Кэмп», локализован на 30% по сравнению с 25% сутки назад, передает ТАСС.

Для борьбы с огнем в округе Бьютт мобилизовано более 5,1 тыс. пожарных, 622 единицы спецтехники, 21 вертолет, 107 бульдозеров и 71 автоцистерна для перевозки воды.

Погибли 44 человека, около 200 человек числятся пропавшими без вести.

Накануне президент Дональд Трамп ввел режим крупного стихийного бедствия в Калифорнии из-за пожаров. Своих домов в Калифорнии лишились певица Майли Сайрус и актер Джерард Батлер. Многие звезды шоу-бизнеса оказались в числе тысяч эвакуированных, среди них телеведущая и модель Ким Кардашьян, певицы Леди Гага, Игги Азалия и Шер, а также режиссер Гильермо дель Торо. Огонь практически полностью уничтожил город Парадайс.