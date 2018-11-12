Пожары в Калифорнии уничтожили дома знаменитостей

Актер Джерард Батлер и музыкант Нил Янг лишились домов в Калифорнии из-за лесных пожаров.

«Вернулся к своему дому в Малибу после эвакуации», – написал Батлер в Twitter и прикрепил к посту фотографию уничтоженного огнем жилища.

Returned to my house in Malibu after evacuating. Heartbreaking time across California. Inspired as ever by the courage, spirit and sacrifice of firefighters. Thank you @LAFD. If you can, support these brave men and women at https://t.co/ei7c7F7cZx. pic.twitter.com/AcBcLtKmDU — Gerard Butler (@GerardButler) 11 ноября 2018 г.

Он также выразил благодарность пожарным и призвал поддержать их.

«Я потерял свой дом до пожара в Калифорнии, теперь еще один», – рассказал Нил Янг в публикации на своем сайте, передает РИА «Новости».

В Калифорнии из-за стихийного бедствия эвакуировали 300 тыс. человек, сообщалось о гибели 31 человека и 228 пропавших.

Лесной пожар в Калифорнии начался 8 ноября и за несколько дней приобрел статус самого разрушительного за все время существования штата.

9 ноября огонь практически полностью уничтожил город Парадайс на севере Калифорнии.

Ранее сообщалось, что в штате огнем уничтожено более 6,7 тыс. домов.