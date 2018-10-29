Трамп призвал жителей охваченной огнем Калифорнии к эвакуации

Глава Белого дома Дональд Трамп обратился к жителям охваченной огнем Калифорнии с призывом прислушаться к заявлениям государственных и местных властей о необходимости срочной эвакуации.

По словам главы Белого дома, разрушения от лесных пожаров в штате Калифорния «катастрофические».

«Эти калифорнийские пожары распространяются очень, очень быстро (в некоторых случаях со скоростью 80-100 акров в минуту). Если люди не эвакуируются быстро, они рискуют быть настигнуты огнем», – написал Трамп на своей странице в Twitter.

«Пожалуйста, прислушайтесь к заявлениям [о необходимости] эвакуации от государственных и местных чиновников!» – призвал американский лидер.

По поступающей информации, в северной части Калифорнии огнем уничтожено свыше 6,7 тыс. домов, пожары унесли жизни 11 человек.

Ранее лесной пожар практически полностью уничтожил город Парадайс на севере Калифорнии.