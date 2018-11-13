Трамп объявил режим крупного стихийного бедствия в Калифорнии

Американский президент Дональд Трамп ввел режим крупного стихийного бедствия в Калифорнии из-за пожаров, охвативших штат.

«Я только что одобрил в ускоренном порядке запрос об объявлении крупного стихийного бедствия в штате Калифорния», – сообщил Трамп в Twitter.

По его словам, такая мера необходима, чтобы быстрее предотвратить последствия пожаров и не допустить новых.

По информации Associated Press, число жертв лесных пожаров в Калифорнии увеличилось до 42 человек. Тела погибших были обнаружены в сгоревших машинах и домах, передает «Интерфакс».

Напомним, лесной пожар в Калифорнии начался 8 ноября и за несколько дней приобрел статус самого разрушительного за все время существования штата. Сгорели более 6,7 тыс. домов, в том числе особняки знаменитостей. Огонь практически полностью уничтожил город Парадайс.